Kelemen Hunor spune că e „pierdere de timp” dacă Mureșan merge la vot fără majoritate: „O să fie scandal în și mai pică un Guvern”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Dacă Siegfried Mureșan nu reușește să adune o majoritate și să treacă de votul Parlamentului, președintele Nicușor Dan mai are pe masă o propunere, a declarat luni liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El a amintit că președintele îl poate desemna pe Sorin Grindeanu, propus de PSD.

„Nimeni nu îl obligă să dizolve Parlamentul. Poate să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau pe cine consideră că are mai multe șanse. Nu putem exclude nici alegerile anticipate”, a explicat el.

Hunor a fost întrebat dacă îi va cere lui Siegfried Mureșan să se retragă, în contextul în care PSD a comunicat, luni, că nu îl va vota.

„Deocamdată nu suntem acolo. V-am spus scenariile. După ce avem program, se poate trece la următoarea fază. Și PSD a lăsat deschis până la finalul săptămânii când au ședință ( de Consiliu Național, n.r.) Nu poți spune că PSD nu este pro-european dacă nu votează. Nu aș insista pe această presiune. Am fost împreună, PSD și PNL au fost împreună până de curând. Nu se poate găsi o soluție fără PSD și PNL împreună”, a spus liderul UDMR.

El a numit „pierdere de vreme” situația în care se ajunge la vot fără o majoritate și mai pică un guvern.

Conducerea PSD a decis luni să nu voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan

„Vine (agenția de rating) S&P. Cred că nu trebuie prelungită perioada de criză dacă nu ai majoritate. O să fie scandal în Parlament la audieri, în plen. Vom arăta lumii ce e mai rău în noi”, a conchis Kelemen Hunor.

Conducerea PSD a decis în unanimitate, luni, 21 septembrie 2026, că nu va vota un Guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PSD, fiind anunțată oficial de liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că partidul său va susține doar un executiv din care face parte direct, numind varianta Siegfried Mureșan un „guvern Bolojan 2.0”.

PSD urmează să întrunească, la finele săptămânii, ședința Consiliului Politic Național (CPN) pentru a lua decizia oficială și definitivă.