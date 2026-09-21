Procurorii au găsit la Călin Georgescu și un „pașaport de serviciu” cu titulatura de „senator”. Nu are valoare juridică. Cine l-a emis

Procurorii au găsit în vila lui Georgescu un pașaport de serviciu emis de EATM. FOTO: Antena 3 CNN

Pe lângă legitimația falsă de la Ordinul Suveran de Malta, procurorii au descoperit în vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia și un „pașaport de serviciu” emis de European Asian Trade Mission (EATM), o organizație privată cu sediul la Viena, care se prezintă drept o „misiune comercială euro-asiatică”. Documentul nu are nicio valoare juridică și titulatura de „senator” se obține contracost. Ba mai mult, EATM se regăsește pe lista Ordinului Suveran de Malta de organizații suspectate de înșelăciune și fraudă.

În locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, procurorii au găsit mai multe documente, între care: o legitimație falsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta și un „pașaport de serviciu”.

Foto: Antena 3 CNN

Acest pașaport este eliberat de European Asian Trade Mission (EATM), o organizație privată, cu sediul în Viena, Austria. Nu este o instituție sau un organism al Uniunii Europene.

Documentele eliberate de această organizație nu au valoare juridică, alta decât a atesta apartenența persoanei pe numele căreia sunt eliberate actele la organizație. Nu reprezintă un pașaport diplomatic și nu poate fi folosit în instituții de stat sau pentru a traversa frontiera, de exemplu.

Potrivit site-ului organizației, EATM este o organizație al cărui scop „este că conecteze Europa aflată în dezvoltare cu Asia bogată din punct de vedere cultural și puternică din punct de vedere economic”.

„Suntem o organizație independentă politic și religios și ne demonstrăm puterea prin gestionarea simplă și eficientă a relațiilor de afaceri și prin sprijinul personal acordat membrilor noștri”, scrie pe site-ul citat.

Potrivit site-ului, oricine se poate înscrie în această organizație. Doritorii pot aplica printr-o secțiune dedicată, iar apoi sunt contactați de un angajat al instituției. Pe site se menționează explicit că membrii plătesc o cotizație și sunt încurajate donațiile voluntare.

„Dacă sunteți interesat să fiți onorat cu titlul de senator, ambasador sau atașat și doriți să purtați acest titlu cu demnitate și distincție, vă rugăm să depuneți o scurtă cerere. Vă vom răspunde solicitării dumneavoastră cât mai curând posibil!”, scrie pe site.

European Asian Trade Mission este condusă de Michael Lewalder și el deținătorul unor titulaturi bombastice: „Prof. h. c. Conte” sau „Excelența Sa, Președinte Senator”. În Austria, folosirea titlurilor nobiliare este interzisă prin lege pentru cetățenii austrieci, iar jurisprudența austriacă include explicit titlul „Conte” printre denumirile vizate de această interdicție.

Ce primesc membrii EATM la schimbul cotizației

Potrivit site-ului, cei care sunt membri ai acestei organizații beneficiază de următoarele:

„Networking pentru Europa și Asia, cu accent pe promovarea relațiilor dintre Europa și Asia. (În fiecare zi stabilim noi contacte)”;

„Un cerc de elită în lumea afacerilor, capabil să își respecte promisiunile, contractele și încrederea. (Suntem aici pentru a vă sprijini în acest sens)”;

„Promovarea cunoștințelor economice și culturale prin seminare organizate periodic și evenimente dedicate senatorilor, atât în țară, cât și în străinătate (Istanbul, Sankt Petersburg, Viena, Monaco etc.)”;

„Contacte verificate în urma verificărilor efectuate de departamentul executiv”;

„Beneficii speciale în sectorul de afaceri prin acorduri de parteneriat (călătorii, servicii de viză, cumpărături etc.)”;

„Recomandări țintite pentru dumneavoastră, către dumneavoastră și din partea dumneavoastră, prin intermediul nostru”;

„Un serviciu disponibil 24 de ore din 24 pentru membrii selectați din întreaga lume. (Aveți un număr de telefon care se ocupă de toate)”;

„Servicii VIP pentru călătoriile și activitățile dumneavoastră de afaceri (senatori, ambasadori și atașați)”;

European Asian Trade Mission (EATM) vinde practic titluri de prestigiu și iluzia de activitate diplomatică. Membrii plătitori sunt încurajați să recruteze alți membri în schimbul unor recompense.

Potrivit regulamentelor interne ale EATM, un membru care deține funcția de „Ambasador” are dreptul de a numi noi „Senatori” sau „Atașați” în comitet. Pentru fiecare persoană nouă adusă și care plătește taxele aferente, cel care a recrutat primește „asistență și rambursări financiare”.

Legătura cu Ordinul Suveran de Malta

În centrul activității EATM se află aceste documente pe care le eliberează, care dau senzația unui act oficial, dar în realitate nu au nicio valoare juridică sau academică. Organizația oferă mai multe titulaturi, cum este și titul de „senator” de pe „pașaportul” lui Georgescu. Acest titlu nu este recunoscut de statul austriac și este condiționat de donații și cotizații.

Pe site-ul Marelui Priorat al Austriei al Ordinului Suveran de Malta există o pagină dedicată „ordine false”. Aceasta menționează explicit European Asian Trade Mission (EATM) într-un pasaj despre încercări de a produce „Dokumente” și „Dienstpässe” pentru un pseudo-ordin, Order of Malta – Knights of Malta OSJ, și pentru EATM.

Potrivit site-ului, Lewalder a încercat în mod activ să tipărească „pașapoarte de serviciu diplomatice” și „documente oficiale” atât pentru EATM, cât și pentru un ordin cavaleresc fals (Sovereign Hospitaller Order of St. John of Jerusalem – Knights of Malta) unde deținea rolul fictiv de „Mare Cancelar”.

Ordinul Suveran de Malta are trecută această organizație pe lista celor comit fraude sau înșelătorii folosindu-se de numele acestei instituții prestigioase. Instituția avertizează, de asemenea, că organizații care se prezintă drept ordine cavalerești folosesc titluri precum „Mare Maestru”, „Mare Cancelar”, „ambasador” etc. pentru a crea aparența unei structuri oficiale și susțin uneori că au relații diplomatice sau acreditări oficiale.

Foto: Antena 3 CNN

Site-ul Ordinului Suveran de Malta arată mijloacele prin care alte organizații, inclusiv EATM, se folosesc de numele ordinului pentru a induce alte persoane în eroare și pentru a se bucura de prestigiul asociat ordinului. Iată ce scrie pe site-ul citat.

Ne folosesc în mod abuziv numele, utilizând elemente esențiale ale acestuia;

Induc oamenii în eroare, afirmând că există un „ordin” care poartă numele lor;

Susțin că sunt recunoscuți și că „ordinul” lor este recunoscut de diverse personalități, de Biserica Ortodoxă etc;

Denaturează istoria;

Încearcă să recruteze personalități ca membri, pentru a-i folosi ulterior în recrutarea altor membri;

Folosesc în mod abuziv simbolul nostru, crucea malteză;

Folosesc aceleași titluri și denumiri (Mare Maestru, Mare Cancelar, Guvernul Ordinului, Cavaler, Doamnă etc.) pentru a crea aparența că au aceeași structură și aceleași atribuții;

Pretind că oferă ajutor caritabil, deși fondurile și donațiile ajung, de regulă, doar la oficialii organizației și sunt direcționate către canale dubioase;

Susțin că au relații diplomatice cu diverse țări și că au ambasadori acreditați;

Vând presupuse pașapoarte diplomatice și pașapoarte de serviciu, care sunt însă doar documente fără valoare emise de organizația lor;

Vând produse financiare frauduloase, promițând randamente ridicate;

Au membri dubioși în rândurile lor, dintre care mai mulți au comis deja infracțiuni sau sunt căutați de poliție;

De regulă, au adrese poștale în Malta ca sedii oficiale, care sunt doar căsuțe poștale;

Au site-uri cu un conținut extrem de îndoielnic;

Călin Georgescu, dus cu duba la audieri la sediul DIICOT

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la vila acestuia din Mogoșoaia și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

În dosar va fi audiată și Cristela Georgescu. La percheziții, în casa lui Călin Georgescu au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri.

În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.