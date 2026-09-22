Rusia a impus stare de alertă la granița cu o țară NATO. Anunțul FSB

FSB a declarat că măsurile sunt necesare pentru a preveni încălcările frontierelor și migrația ilegală. Foto: GettyImages

Serviciul Federal de Securitate (FSB) a impus o stare de alertă și restricții de circulație în districtele Kingisepp și Slantsy din regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Estonia. Restricțiile, care includ diverse restricții de călătorie, vor rămâne în vigoare până pe 26 septembrie. FSB a declarat că măsurile sunt necesare pentru a preveni încălcările frontierelor și migrația ilegală, precum și pentru a proteja „resursele biologice acvatice” ale lacului Peipus, scrie The Moscow Times.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Frontieră Estoniei, Andris Viltsin, a declarat că Tallinn era la curent cu restricțiile dinainte, dar Rusia nu le-a notificat oficial. El a afirmat că vânătoarea și portul de arme de foc fără permis special sunt interzise temporar pe partea rusă, iar călătoria pe râul Narva este, de asemenea, restricționată. Poliția și Consiliul Gărzii de Frontieră Estoniei, împreună cu alte agenții, monitorizează situația de la granița de est, relatează Delfi .

Viltsin a mai relatat că aseară, un bărbat de partea rusă a trecut ilegal linia temporară de control al frontierei de pe râul Narva, intrând în Estonia. Acesta a fost observat de un ofițer de supraveghere și ulterior reținut. Bărbatul, identificat ca fiind cetățean iordanian, a fost dus la Centrul de Detenție Narva.

Anterior, agențiile europene de informații au avertizat asupra unei posibile escaladări a operațiunilor hibride rusești. Trei șefi ai agențiilor europene de informații au declarat pentru The Guardian că Rusia ar putea încerca să testeze disponibilitatea NATO pentru acțiuni de represalii. Șeful Serviciului Ceh de Securitate și Informații, Michal Koudelka, a sugerat posibilitatea „unei incursiuni limitate, provocări sub steag fals sau a unei campanii de influență la scară largă” în lunile următoare. Normunds Mežviets, șeful Serviciului de Securitate de Stat al Letoniei, a declarat că Moscova se pregătește pentru acțiuni mai decisive, dar în prezent nu există semne ale unui „atac iminent”.

Între timp, Bloomberg, citând oficiali europeni și oficiali ai contrainformațiilor, relatează că sabotajele rusești în Europa devin din ce în ce mai frecvente și mai periculoase. Potrivit surselor agenției, în ultimele două luni, principalele ținte au fost companiile de apărare și logistică implicate în sprijinirea Ucrainei. Politico , între timp, relatează că țările UE discută un răspuns coordonat în cazul unui atac hibrid rusesc care ar duce la moartea cetățenilor UE sau NATO. Doi diplomați UE au declarat publicației că miniștrii de externe ai țărilor uniunii intenționează să stabilească un curs de acțiune într-o astfel de situație.