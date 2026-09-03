Ascensiunea lui Roberto Vannaci umbrește „sărbătoarea” Giorgiei Meloni, cel mai longeviv premier din istoria post-1945 a Italiei

Robert Vannacci și partidul său au urcat rapid în sondaje în ultima perioadă. Foto: Profimedia Images

Guvernul Giorgiei Meloni a devenit cel mai longeviv din Italia de după Al Doilea Război Mondial, un moment pe care prim-ministra este hotărâtă să nu-l lase să treacă neobservat. Dar el riscă să fie umbrit de ascensiune rapidă a unui rival, care ar putea să-i strice planurile pentru viitorul guvernului său. Creșterea rapidă în sondaje a partidului Futuro Nazionale ridică întrebarea dacă șefa guvernului italian va reveni la rădăcinile sale neo-fasciste înaintea alegerilor, scrie The Guardian, joi.

În zona portuară din Bari, capitala regiunii Puglia, din sudul Italiei, unde Meloni a găzduit summitul G7 în 2024 și unde își petrece vacanța de vară, pregătirile sunt în toi pentru un eveniment de amploare dedicat guvernului său.

Vineri, vor fi rulote cu mâncare, puncte de distribuire a apei și spectacole tradiționale de lumini din Puglia, în cadrul unor festivități la care sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane aduse cu autocarele din întreaga Italie. Militanții organizației de tineret a partidului de extremă dreapta Frații Italiei, condus de Meloni, au împânzit de câteva zile piețele și plajele orașului, împărțind pliante și purtând tricouri cu sloganul oficial: „Il Governo più stabile, l’Italia più forte”, în traducere - „Cel mai stabil guvern, cea mai puternică Italie”.

Meloni, care în urmă cu doar câteva săptămâni a fost huiduită la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mediteraneene de la Taranto, mai la sud în Puglia, va vorbi seara în fața mulțimii, înconjurată de aliații săi de coaliție, Matteo Salvini, liderul formațiunii de extremă dreapta Liga, și Antonio Tajani, de la conservatorii Forza Italia.

„Acest moment va intra în cărțile de istorie”, a declarat Michele Picaro, eurodeputat al Fraților Italiei și fost consilier local în Bari. „Avem cel mai longeviv guvern din istoria Republicii Italiene și acest lucru trebuie sărbătorit”.

Un nou adversar

Dincolo de triumfalism, însă, perspectivele pentru Meloni sunt mai puțin liniștite. Este adevărat că s-a bucurat de o stabilitate politică pe care predecesorii săi nu au avut-o, iar Frații Italiei rămâne cel mai mare partid din țară. Dar în ultimele luni pe scena politică a apărut un nou adversar, nu din stânga sau din centru, ci dintr-o zonă aflată chiar mai la dreapta decât Meloni.

De la lansarea sa în februarie, fostul general Roberto Vannacci și-a văzut partidul de extremă dreapta, Futuro Nazionale, crescând până la aproximativ 8% în sondaje. Formațiunea i-a depășit în urmă cu câteva luni pe foștii săi colegi din Liga, iar săptămâna aceasta a trecut și peste Forza Italia.

Vannacci a intrat pentru prima dată în atenția publicului în 2023, după ce și-a publicat singur o carte plină de afirmații rasiste, homofobe, islamofobe și antisemite. Reacțiile care au urmat l-au costat postul din armată, dar i-au propulsat cartea în fruntea clasamentelor de vânzări. Ajutat și de atenția generoasă primită din partea presei italiene, Vannacci a profitat de notorietate și a fost ales în 2024 eurodeputat pe listele Ligii, înainte de a părăsi partidul lui Salvini și de a-și înființa propria formațiune.

„I-am citit cartea pentru că am considerat întotdeauna că trebuie să-ți cunoști adversarul”, a spus Giulia Pastorella, deputată și vicepreședintă a micului partid centrist Azione. „Și m-am gândit: exact genul acesta de lucruri le-ai putea auzi discutate într-un bar. Ai aici un militar care este, de fapt, o oglindă a celor mai rele impulsuri ale oamenilor. Partea înfricoșătoare este că eu cred că este sincer și că nu este o construcție de imagine”.

Politicile lui Vannacci, în măsura în care pot fi numite astfel, sunt extreme. Manifestul publicat recent de Futuro Nazionale afirmă că „avortul nu este un drept” și cere interzicerea aparițiilor persoanelor gay la televiziune între orele 6:00 și 23:00, pentru ca minorii să nu fie expuși unui conținut pe care partidul îl descrie drept „homosexualist”.

Formațiunea propune și introducerea educației militare în licee, precum și un plan de „remigrare” pentru îndepărtarea imigranților aflați ilegal în țară și a cetățenilor străini care comit infracțiuni.

Vidul de la extremă

În politica externă, Vannacci militează pentru oprirea livrărilor de arme și a ajutorului financiar pentru Ucraina și a spus că, dacă ar trebui să aleagă între Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-ar alege pe Putin.

În iulie, el a organizat în orașul Sanremo, de pe coasta de nord a Italiei, un „Triatlon Futurist”, prezentat drept un eveniment destinat să „călească mintea și corpul”, într-o trimitere la estetica și temele fasciste din perioada lui Mussolini.

Departe de a fi tratat ca un paria, partidul lui Vannacci a obținut, însă, un succes moderat, atrăgând dezertori din toate cele trei partide principale ale coaliției de guvernare. Formațiunea încearcă activ să atragă și alegători dezamăgiți ai Mișcării Cinci Stele, un aliat important din coaliția largă, dar permanent măcinată de tensiuni, a stângii conduse de Partidul Democrat.

Pentru guvern, Vannacci reprezintă o dilemă. Meloni, al cărei partid Frații Italiei are rădăcini neo-fasciste, a guvernat mai moderat decât se așteptau mulți, cultivând în străinătate o imagine pragmatică și, esențial, pro-Ucraina, chiar dacă a continuat să recurgă ocazional la o retorică dură pentru publicul intern.

Această poziționare a lăsat însă un spațiu liber în extrema dreaptă, pe care Vannacci l-a exploatat. Întrebarea este acum cum va răspunde Meloni.

Până în prezent, coaliția sa de guvernare a funcționat relativ fără probleme, susținută de o majoritate parlamentară solidă. Guvernul este considerat în general prudent din punct de vedere fiscal, dar a evitat reformele structurale majore. În schimb, s-a concentrat puternic pe securitate și continuă să extindă agresiv legislația privind ordinea publică.

„Acest guvern a irosit uriașa oportunitate pe care i-a oferit-o stabilitatea”, a spus Lia Quartapelle, deputată a Partidului Democrat. „Niciuna dintre problemele fundamentale nu a fost rezolvată. Avem productivitate și creștere economică stagnante, salarii care au rămas în urmă de mulți ani și un sistem de educație care nu ține pasul”.

Pastorella spune că și concentrarea pe politica externă a contribuit la succesul lui Vannacci.

„Meloni nu a făcut prea multe în țară, dar a fost foarte prezentă în străinătate”, a spus ea. „Electoratul italian s-a săturat să vorbească despre politică externă și ar prefera să discute despre politica internă. Exact asta a înțeles Vannacci”.

Sondajele

Picaro a respins întrebările despre sondajele recente.

„Este un guvern mai obișnuit să muncească decât să se uite la procente”, a spus el, invocând scăderea șomajului și a imigrației ilegale, reducerea taxelor pentru persoanele care lucrează pe cont propriu și o inițiativă pentru stimularea investițiilor antreprenoriale în sud.

Pastorella a spus că, departe de a fi puternică și stabilă, Meloni a avut dificultăți în menținerea unității coaliției și a fost nevoită să gestioneze mai multe scandaluri, inclusiv unele care au dus la demisia ministrei turismului și a ministrului culturii.

Cum alegerile ar putea avea loc chiar în aprilie, timpul devine o problemă pentru prim-ministra italiană. În ultimele săptămâni, Meloni a revenit la o retorică mai dură, cel mai vizibil în reacția sa față de afluxul de migranți din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii.

Ea încearcă, de asemenea, să adopte o lege electorală extrem de controversată, care ar acorda un bonus de mandate oricărei alianțe care obține peste 42% din voturi. Criticii spun că măsura este concepută pentru a crește șansele taberei sale de a câștiga alegerile.

Dacă Vannacci continuă să crească, Meloni ar putea fi tentată să ajungă la o înțelegere cu el înaintea scrutinului, o mișcare care riscă să-i îndepărteze pe susținătorii moderați. Sau ar putea încheia un pact cu acesta după alegeri pentru a rămâne la putere, ceea ce mulți, atât din Italia, cât și din afara ei, ar vedea drept o deplasare alarmantă spre extrema dreaptă.

În timp ce susținătorii guvernului se îndreaptă spre Bari, Alessandro Cattaneo, deputat Forza Italia, crede că nu se va ajunge acolo.

„Noi, cei din Forza Italia, credem că Vannacci este mult prea îndepărtat de cultura noastră politică”, a spus el. „Nu ar fi posibil să guvernăm împreună cu el. Coaliția trebuie să continue să lucreze serios până la sfârșitul acestui mandat și să le explice mai bine oamenilor ce am făcut. Cel mai bun antidot împotriva extremei drepte este să ne demonstrăm seriozitatea”.