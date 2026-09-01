Partidul de extremă dreapta Futuro Nazionale, înființat în februarie, devine a patra forţă politică în sondajele de opinie din Italia

Generalul Roberto Vannacci a înființat partidul în luna februarie. Foto: Profimedia Images

Formaţiunea de extremă dreapta Futuro Nazionale, condusă de fostul general Roberto Vannacci, a depăşit partidul Forza Italia în sondajele de opinie şi a devenit a patra cea mai populară forţă politică din Italia la doar şapte luni de la înfiinţare, indică o anchetă sociologică, transmite marţi Reuters, citată de Agerpres.



Partidul Futuro Nazionale a fost fondat în februarie, după ce Vannacci a plecat din partidul Liga şi a pus bazele unei mişcări axate pe o opoziţie dură faţă de migraţia în masă şi pe apărarea a ceea ce el a numit valori tradiţionale.



Popularitatea lui Vannacci a depăşit-o de mult timp pe cea a partidului Liga, formaţiune creditată cu doar 5,7% din intenţiile de vot într-un sondaj realizat de agenţia SWG. De asemenea, mişcarea sa a depăşit şi Forza Italia în sondajele de opinie.



Forza Italia, partidul fondat de fostul premier Silvio Berlusconi şi care este a doua forţă în coaliţia guvernamentală condusă de premierul Giorgia Meloni, ar obţine 7,1% din voturi, comparativ cu 7,5% pentru Futuro Nazionale.



Concluziile acestui sondaj confirmă un studiu anterior, realizat de BiDiMedia şi publicat la finalul lunii august.



În prezent, partidul Giorgiei Meloni, Fratelli d'Italia, rămâne cea mai populară formaţiune politică italiană, cu 26,8% din intenţiile de vot.

Ascensiunea partidelor de extremă dreapta este remarcată în multe țări din Europa. În Germania, AfD este favorită la alegerile care vor avea loc duminică, în landul Saxonia, unde este de așteptat să câștige pentru prima dată conducerea unui land german.

În Franța Marine le Pen este favorită în sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027, Nigel Farage și partidul său, Reform UK, sunt pe primul loc în sondajele din Marea Britanie, la fel ca și AUR, în România.