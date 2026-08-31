Germania e pe cale să intre într-unul dintre cele mai periculoase momente. Victoria AfD în Saxonia-Anhalt ar putea schimba Europa

Miza este cu atât mai mare cu cât AfD conduce detașat în sondaje în acest land din estul Germaniei. FOTO: Hepta

Germania se apropie de un moment politic cu miză uriață, în contextul ascensiunii extremei drepte. Alegerile din landul Saxonia-Anhalt ar putea aduce AfD la conducerea unui land pentru prima dată, scenariu care ar putea declanșa o criză politică la Berlin și ar putea avea consecințe dincolo de granițele Germaniei, potrivit unei analize Politico.

Ulrich Siegmund, candidatul principal al partidului de extremă dreapta în alegerile din Saxonia-Anhalt, ar putea deveni primul lider regional din partea AfD, în cazul unei victorii la scrutinul din 6 septembrie. În acest context, săptămânalul german Der Spiegel l-a prezentat pe coperta sa sub titlul, scris cu litere îngroșate, „Cel mai periculos om din Germania”, chiar sub fotografia lui Siegmund.

Miza este cu atât mai mare cu cât AfD conduce detașat în sondaje în acest land din estul Germaniei, iar o victorie a partidului ar putea avea consecințe politice importante pentru întreaga țară.

Cu un scor de 42% în sondajele din Saxonia-Anhalt, este acum aproape sigur că AfD va ieși cea mai puternică forță în aceste alegeri regionale, aproape dublu față de sprijinul acordat Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cancelarului Friedrich Merz. Partidul Stângii, o altă formațiune antisistem, ocupă locul al treilea în sondaje, în timp ce partenerii de coaliție ai lui Merz, social-democrații (SPD), abia depășesc pragul de 5%, conceput inițial pentru a ține extremiștii în afara Parlamentului, iar Verzii se mențin periculos de aproape de această limită.

Calculul electoral este complicat, dar crucial. Dacă SPD și Verzii trec pragul, diversele partide mainstream ar putea strânge suficiente mandate pentru a forma guvernul landului. Dacă nu reușesc, AfD va putea guverna fie singură, fie, posibil, cu sprijinul formațiunii de stânga radicală și conservatoare din punct de vedere social Alianța Sahra Wagenknecht, care se află, de asemenea, imediat sub pragul de 5%.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că o victorie a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, programate pe 6 septembrie, ar descuraja companiile străine să investească în această regiune

Alegerile ar putea declanșa o criză politică

Ultimul scenariu ar declanșa o criză politică în întreaga Germanie, cum nu s-a mai văzut de zeci de ani.

Dar nu se termină aici. La două săptămâni după Saxonia-Anhalt, alegătorii vor merge la urne în landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară și în regiunea urbană Berlin, odinioară în mod sigur de stânga, unde AfD se bucură, de asemenea, de un sprijin puternic.

Acest lucru înseamnă că, în următoarele săptămâni sau luni, Germania s-ar putea confrunta cu prăbușirea guvernului și chiar cu înlăturarea sau înlocuirea lui Merz, o situație care are puține precedente în istoria recentă a Germaniei. Iar, confruntată cu o economie care se mișcă greoi, țara care prețuiește stabilitatea mai presus de orice se pregătește să intre în panică.

Doi lideri mondiali urmăresc toate acestea cu interes: președintele rus Vladimir Putin și președintele american, Donald Trump.

Relațiile dintre Germania și Rusia s-au deteriorat puternic după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, iar descoperirea recentă a unei drone care transporta explozibili pe aeroportul din Leipzig a amplificat puternic ostilitatea. Dar, în pofida consensului la nivelul conducerii guvernamentale că Kremlinul desfășoară o campanie mai amplă de război hibrid în întreaga Europă, și după patru decenii petrecute sub dominația Moscovei, mulți alegători din fosta Republică Democrată Germană păstrează o puternică simpatie față de această țară.

AfD promovează intens această agendă. Deși politica externă ține de competența guvernului federal, Siegmund cere în mod repetat încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei. De asemenea, intenționează să reintroducă predarea limbii ruse în școli și vrea ca studenții ruși să se întoarcă în Germania în cadrul programelor de schimb. În ceea ce îi privește pe ucraineni, el vrea ca aceștia să fie desemnați drept migranți ilegali, nu refugiați de război.

Între timp, Trump, care a denunțat Europa Occidentală drept compromisă din punct de vedere social, nu a ascuns faptul că sprijină ceea ce strategia sa de securitate națională numește „forțe patriotice”. Prompt în susținerea partidelor europene care îi imită mișcarea MAGA, administrația sa a cultivat relații și contacte cu AfD.

Ambii lideri au un interes direct în succesul partidului. Ei consideră AfD, precum și celelalte formațiuni ultraconservatoare din Europa, drept un cap de pod. Iar Siegmund se potrivește perfect acestui profil.

Una dintre vedetele în ascensiune ale partidului său, fostul agent de vânzări în vârstă de 35 de ani are o imagine atent construită, conduce motociclete Simson fabricate în Germania de Est pentru a atrage tinerii, în timp ce le promite alegătorilor vârstnici că va readuce „Germania lor bună, veche și sigură”, și are cei mai mulți urmăritori pe TikTok dintre toți politicienii germani.

Programul radical al AfD

Nici programul de 150 de pagini al partidului său pentru guvernarea Saxoniei-Anhalt nu duce lipsă de ambiție.

În acesta, Siegmund solicită deportări în masă ale solicitanților de azil, după modelul lui Trump, deși Saxonia-Anhalt este una dintre cele mai omogene etnic regiuni ale țării, doar unul din 13 locuitori având un trecut migraționist.

El promite să retragă finanțarea posturilor publice de radiodifuziune considerate ostile și nepatriotice, să interzică toate simbolurile culturii „woke”, inclusiv steagurile curcubeu, în școli și, în cadrul luptei sale împotriva „extincției poporului german”, să ofere reduceri fiscale familiilor formate din „un tată, o mamă și cât mai mulți copii posibil”.

Într-un ecou al anilor 1930, programul critică inclusiv mișcarea artistică Bauhaus, care are rădăcini puternice în regiune, ca parte a unor planuri mai ample de promovare a „artei germane”.

Toate acestea sunt domenii asupra cărora landurile germane au competență în propriile regiuni, educație, cultură, anumite aspecte ale poliției și justiției penale.

La fel ca în multe alte țări, atractivitatea extremei drepte este în creștere în Germania, otrăvind și adesea paralizând partidele și politica mainstream din țară. Șefa AfD, Alice Weidel a declarat recent, într-un interviu pentru ZDF, că un guvern condus de partidul său ar urmări retragerea Germaniei atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen, ar închide granițele țării și ar impune o politică mult mai dură în domeniul migrației.