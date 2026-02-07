Numărul doi din Italia pune în pericol coaliția Giorgiei Meloni. Cum ar putea ajunge „Lega” lui Matteo Salvini să se dezintegreze

Coaliția Giorgiei Meloni ar putea fi pusă în pericol de dezintegrarea Lega, partidul lui Salvini. Foto: Profimedia Images

Matteo Salvini, vicepremier în guvernul de la Roma, și cunoscut ca fiind unul dintre cei mai vechi politicieni de dreapta radicală din Italia, se străduiește să-și salveze partidul, Lega, după ce o criză internă a formațiunii s-a transformat într-un uriaș scandal public, relatează Politico.

Problemele liderului de extremă dreapta au început săptămâna trecută, când criza internă din Lega a devenit publică – Roberto Vanacci, un apologet al dictatorului fascist Benito Mussolini, amenință că va ieși din partid și va crea o formațiune rivală, mai de dreapta decât Lega.

„Viitorul Național”, așa cum ar urma să se numească partidul lui Vanacci, ar pune în pericol nu doar viitorul Lega ci și al coaliției de guvernare de la Roma.

Dacă Lega se dezintegrează înainte de alegerile parlamentare de anul viitor, Giorgia Meloni va pierde un partener de coaliție important. Actualul guvern de la Roma este o coaliție formată din Frații Italiei, partidul Giorgiei Meloni și cea mai mare formațiune din arcul guvernamental (63 mandate); Lega (29 de mandate); Forza Italia (vechiul partid al lui Silvio Berlusconi; 20 de mandate) și alte facțiuni (8 mandate).

Salvini încearcă să minimalizeze ruptura dintre el și Vanacci, însă surse au declarat pentru Politico că scandalul a expus marile probleme ale partidului. Lega se află într-un război intern intens între moderați și extremiști pe de-o parte, iar pe de altă parte, între tradiționaliștii care vor revenirea la misiunea inițială a partidului – autonomia nordului Italiei față de Roma – și cei care preferă o abordare naționalistă italiană și evitarea fragmentării țării.

Pe termen scurt, slăbiciunea Lega ar putea să-i dea mai mult capital politic Giorgiei Meloni, o politiciană pro-NATO și pro-SUA, iritată adeseori de ieșirile anti-Ucraina și pro-Kremlin ale lui Salvini și Vanacci.

Pe termen lung, însă, implozia partidului ar putea să-i afecteze capacitatea de a forma o nouă coaliție după alegerile de anul viitor. Giorgia Meloni conduce unul dintre cele mai stabile guverne din istoria postbelică a Italiei.

Scandal public

Tensiunile dintre Salvini și Vanacci au devenit imposibil de ascuns începând de luna trecută. Pe 27 ianuarie, Vanacci și-a înscris marca înregistrată pentru „Viitorul Național”, noul său partid.

Ulterior, s-a distanțat de o postare pe Instagram în care se anunța lansarea oficială a partidului, dar a sugerat că va reveni când e gata să-l lanseze.

„Când mă voi decide să deschid astfel de canale, fiți siguri că vă voi informa”, a scris el pe Twitter.

Până pe 29 ianuarie, Salvini începuse deja efortul său de a „stinge incendiul”. Vorbind în Parlamentul Italiei, el a insistat că „nu e nicio problemă” în partid.

„Avem spațiu suficient pentru toate sensibilitățile în Lega, vrem să construim și să creștem, nu să ne scindăm”, a adăugat el. Apoi, Salvini a promis că va avea o discuție cu Vanacci pentru a pune din nou relația pe făgașul normal.

În Lega, însă, mulți îi sunt vădit ostili lui Vanacci, mai ales cei alarmați de discursul acestuia – Vanacci este un susținător al lui Vladimir Putin și l-a elogiat inclusiv pe dictatorul fascist al Italiei, Benito Mussolini.

O facțiune internă din Lega – cea care este moderată pe chestiuni sociale și care este profund angajată cauzei autonomiei nordului Italiei – pune presiune pe Salvini să ia inițiativa și să-l dea afară pe Vanacci, spun sursele citate de Politico.

Daniele Albertazzi, profesor de științe politice și expert pe populism la Universitatea din Surrey, UK, spune că o schismă în interiorul Lega este iminentă.

„Vanacci nu are de gând să stea ani de zile să construiască partidul altuia. E clar că nu vrea să mai fie numărul doi lângă Salvini”, spune el.

Vanacci s-a transformat din punct forte în slăbiciune

Vanacci a ieșit din obscuritate în anul 2023, când a publicat cartea „The World Back to Front”. În această carte, el a susținut teoria conspirației a „marii înlocuiri” – conform acesteia, populația europeană albă este înlocuită deliberat de populații din afara continentului, cu precădere din Orientul Mijlociu și nordul Africii. În plus, a repetat o mulțime de teze deja celebre ale extremei drepte privind comunitatea LGBT.

Mai recent, el a spus că-l preferă pe Vladimir Putin în locul lui Volodimir Zelenski.

Albertazzi spune că Vanacci se poziționează ferm în zona dreptei extreme – Se poate vedea și în felul în care și-a tipografiat simbolul partidului – el evocă era fascistă”.

Când l-a adus în Lega, Salvini l-a văzut pe Vanacci ca pe o „salvare” a partidului, sperând că acesta va putea să-i crească profilul.

Salvini reușise să transforme partidul dintr-o formațiune regională a „Padaniei” (regiunea fictivă din nordul Italiei pe care nucleul vechi al Lega ar vrea-o autonomă sau chiar independentă) într-o forță la nivel național. În 2019, la alegerile europene, partidul a obținut un scor record de 34 la sută. Până în 2022, însă, partidul a pierdut avânt și a ajuns la doar opt la sută din vot. Vanacci a fost adus atunci în partid pentru a-l „împuternici”.

Pariul a dat roade inițial. La alegerile europene din 2024, Vanacci a obținut pe cont propriu peste 500.000 de voturi, în jur de 1,5% din totalul de la niel național – validând, astfel, strategia lui Salvini.

De atunci, Vanacci s-a transformat într-o slăbiciune pentru lega – și-a construit propria facțiune internă, își deschide propriile sucursale locale și organizează mitinguri fără acordul conducerii centrale. Practic, facțiunea lui Vanacci acționează ca un „partid în interiorul partidului”.

Pentru tabăra din nucleul vechi al Lega, Vanacci a mers deja prea departe. Luca Zaia, șeful adunării regionale din Veneto, un personaj important în politica nordului Italiei, alături de alți trei lideri nordici cer acum excluderea lui din partid.

„Ideile lui sunt naționaliste și fasciste și nu au fost niciodată compatibile cu Lega”, a declarat un membru de partid sub rezerva anonimatului.

Un alt oficial ales al Lega a adăugat – „Dacă va obține voturi, e vina lui Salvini că i-a făcut atâta publicitate. Nimeni nu auzise de el până atunci. A câștigat la loterie, practic”.

Attilio Fontana, oficial de rang înalt al Lega, președinte al regiunii Lombardia din nordul Italiei, spune că felul în care s-a comportat Vanacci îi pune probleme lui Slavini.

„Cred că dezacordurile în interiorul unui partid pot să-l facă mai bogat. Dar să creezi filiale separate, să faci mitinguri în afara partidului, să înregistrezi un nou logo și site, asta este o anomalie. Acestea sunt lucruri pe care Salvini ar trebui să le analizeze”, a declarat el, vineri, la Milano.

Fiecare vot contează

Nu există nicio garanție că partidul pe care-l va lansa Vanacci va avea succes. Trei lideri din gruparea precursoare partidului și-au anunțat plecarea, vineri. Ei spun că la vârful facțiunii nu există niciun leadership, ci „haos permanent”.

Totuși, chiar și așa, partidul său ar putea să modifice serios peisajul politic, chiar și dacă reușește să ia un număr mic de votanți de la Lega.

Meloni va trebui să privească atentă spre aritmetica parlamentară și spre cum va forma un nou guvern după alegerile de la anul, la care sondajele arată că Frații Italiei este formațiunea favorită să câștige.

Problemele lui Meloni pot fi cu atât mai mari cu cât există potențialul ca partidele de stânga să facă front comun.

Lorenzo Pregliasco, expert în sondaje din Italia, spune că ipoteticul partid al lui Vanacci are șanse să obțină în jur de doi la sută din voturi, dintre electorii care au susținut Frații Italiei, Lega. Ar putea să obțină inclusiv voturi de la un segment de votanți noi cu abordări anti-imigrație, anti-corectitudine politică.

Ipoteticul partid „înseamnă niște noi riscuri pentru Meloni și pentru coaliția ei. Nu e vorba de un electorat uriaș, dar în alegerile naționale și două puncte pot să facă diferența între a câștiga și a câștiga cu un scor foarte mic care nu-ți permite să faci o majoritate”.

Vanacci „s-a poziționat foarte abil ca fiind un lider de opinie provocator și a transformat această poziție în succes electoral. Are potențialul de a-și crea o prezență media puternică și de a deveni central în dezbaterea politică”.