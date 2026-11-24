Incidente periculoase deasupra Mării Nordului. 140 de avioane au pierdut semnalul GPS. O fregată rusă ar fi în spatele bruiajului

3 minute de citit Publicat la 22:17 24 Noi 2026 Modificat la 22:33 24 Noi 2026

O navă de război rusă ar fi bruiat semnalul GPS a 140 de zboruri. Sursă: Getty Images

O navă de război rusă, care naviga la o distanță de mai puțin de 200 de mile de Marea Britanie, este suspectată că a bruiat semnalele GPS ale zeci de aeronave. Avioane care au decolat din Edinburgh, Manchester și Londra Heathrow s-au numărat printre cele 140 de curse afectate pe 9 noiembrie, potrivit unei analize preluate de The Telegraph.

Experții au declarat că ar putea fi prima dată când Rusia blochează semnalele de navigație prin satelit ale unor avioane aflate atât de aproape de Marea Britanie. Bruiajul constă în emiterea, de către un transmițător, a unor interferențe radio care sunt recepționate de sistemul GPS al aeronavei, împiedicând astfel calcularea locației sau a orei.

Un avion Ryanair care zbura de la Edinburgh la Roma, o cursă easyJet de la Manchester la Hurghada (Egipt) și un zbor British Airways de la Londra la Stockholm s-au numărat printre cursele afectate la începutul acestei luni.

Bruiajul a durat 20 de minute

O analiză recentă a relevat faptul că interferențele, care au durat aproximativ 20 de minute, nu au avut niciun impact asupra operării zborurilor. Aeronavele comerciale sunt dotate cu sisteme de navigație de rezervă, iar piloții sunt instruiți pentru o astfel de eventualitate.

Experții au afirmat că această activitate, atribuită probabil Rusiei, ar marca o escaladare a războiului hibrid purtat de Vladimir Putin.

Hexbird a identificat sursa probabilă a bruiajului ca fiind un emițător radio situat deasupra Mării Nordului, la aproximativ 190 de mile de coasta engleză.

În acel moment, trei nave rusești de transport de mărfuri vizate de sancțiuni – Lady R, Lady D și Maia-1 (despre care a existat anterior suspiciunea că ar fi transportat armament între Rusia și Coreea de Nord, destinat utilizării în războiul împotriva Ucrainei) – se deplasau spre sud, sub escorta unei nave de război rusești.

Dr. Thomas Withington, specialist în război electronic, a declarat că, dacă Rusia ar fi responsabilă, acest lucru ar reprezenta „o intensificare a perturbărilor pe care le-am observat până acum”.

El a declarat pentru publicație: „Din câte știu, este prima dată când observăm un astfel de fenomen atât de departe spre vest. Totodată, nu cred că va fi și ultima dată”.

Hexbird, platformă gestionată de John Wiseman, analist de date din domeniul aviației, a concluzionat că analiza sa „nici nu identifică convoiul drept sursă [a bruiajului], dar nici nu exclude această posibilitate”.

Agenția olandeză de control al traficului aerian a precizat că șapte zboruri, care au raportat pierderea semnalului GPS, au fost, ca urmare, dirijate către aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Reacţia autorităţilor din Marea Britanie

Între timp, conform analizei Hexbird, se estimează că aproximativ 40 de aeronave afectate s-au aflat, la acel moment, în spațiul aerian controlat de Marea Britanie sau în apropierea acestuia.

James Droxford, fost ofițer de informații navale și analist independent în domeniul informațiilor maritime, a declarat că o navă de război rusă care escorta convoiul a fost „aproape sigur sursa bruiajului GPS, nu navele comerciale”.

Sugerând că acțiunea ar fi putut reprezenta un răspuns la monitorizarea convoiului de către NATO, el a adăugat: „Au fost urmăriți pe tot parcursul traversării Mării Nordului. Consider că durata scurtă a bruiajului GPS, locația și mijloacele prezente în zonă indică o reacție menită să descurajeze supravegherea exercitată de Occident asupra acelor nave”.

Ramsey Faragher, director executiv al Royal Institute of Navigation, a afirmat: „A fost acoperită o zonă foarte vastă, ceea ce presupune utilizarea unui echipament considerabil. Este, prin urmare, foarte probabil ca acesta să fi fost instalat pe o platformă militară specializată.

UK a avut noroc că incidentul a avut loc la o distanță atât de mare de țărm. Nu ne-am fi dorit ca un asemenea nivel de bruiaj GPS să afecteze rețelele de telefonie mobilă sau posturile de radio digital DAB”.

Un purtător de cuvânt al Guvernului a declarat: „Nu comentăm aspecte legate de securitatea operațională sau de informații secrete.

Aviația din Regatul Unit este una dintre cele mai sigure din lume, piloții noștri sunt instruiți să gestioneze interferențele GPS, iar toate aeronavele comerciale dispun de sisteme de navigație de rezervă, astfel încât pasagerii pot fi siguri că zborul lor este în deplină siguranță.

Alocăm 155 de milioane de lire sterline pentru a consolida reziliența infrastructurii critice, fonduri care includ finanțarea unui program de monitorizare a interferențelor GPS. Continuăm să colaborăm strâns cu Autoritatea Aviației Civile (CAA), cu reprezentanții industriei și cu partenerii internaționali pentru a combate aceste interferențe”.