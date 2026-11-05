Antena 3 CNN Externe Bruiaj masiv al GPS-ului de-a lungul întregului Flanc Estic al NATO. România e și ea afectată

Bruiaj masiv al GPS-ului de-a lungul întregului Flanc Estic al NATO. România e și ea afectată

M.P.
2 minute de citit Publicat la 16:42 05 Noi 2026 Modificat la 16:42 05 Noi 2026
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bruiaj flanc nato
Sursa foto: Captură Flight Radar 24

Un bruiaj masiv GPS a fost semnalat în ultimele ziule de-a lungul întregului Flanc Estic al NATO, de la Marea Neagră până la Marea Neagră. Site-urile specializate, precum FlightRadar, prezintă interferențe majore asupra sitemului de navigație prin satelit GPS, de-a lungul acestei regiuni. Au fost, de asemenea, înregistrate perturbări „semnificative” ale navigației prin satelit în apropierea regiunii ruse Kaliningrad, în Lituania, în estul Poloniei, în România și Bulgaria, precum și în partea de vest a Mării Negre, informează Militarnyi.com.

Proiectul OSINT ItaMilRadar a semnalat acest lucru, publicând o hartă a interferențelor de navigație valabilă pentru data de 3 noiembrie 2026, pe baza datelor furnizate de serviciul AirNav Radar.

Cea mai mare concentrație de interferențe a fost observată de-a lungul granițelor țărilor NATO cu Rusia, Belarus și Ucraina.

În special, au fost înregistrate perturbări semnificative ale navigației prin satelit în apropierea regiunii ruse Kaliningrad, în Lituania, în estul Poloniei, în România și Bulgaria, precum și în partea de vest a Mării Negre.

Interferențe mai puțin intense au fost observate deasupra Belarusului, vestului Rusiei, Crimeii ocupate și regiunii Caucazului.

Defence Blog notează că distribuția geografică a interferențelor se suprapune parțial cu zonele traversate de rutele de zbor ale dronelor de atac rusești.

Sisteme de navigație prin satelit rusești în Europa

Rusia perturbă sistematic sistemele de navigație prin satelit din regiunea baltică. Sistemele de navigație prin satelit rusești desfășurate în regiunea Kaliningrad efectuează bruiaj și falsificare GPS, afectând rutele de zbor ale dronelor de atac ucrainene.

Prin falsificare, care implică difuzarea de semnale de navigație false, dronele își pot calcula greșit poziția și pot abate de la rutele planificate către statele baltice și Finlanda.

În luna mai, Poliția de Frontieră finlandeză a raportat o intensificare a bruiajului semnalului GPS de către Rusia în Marea Baltică, în special în Marea Arhipelagului și în Marea Åland.

În luna august, Danemarca a înregistrat, de asemenea, un număr și o durată record ale perturbărilor sistemelor de navigație prin satelit. Mai exact, echipajul navei de mărfuri Saturn a raportat pierderea semnalului GPS timp de aproximativ 24 de ore, în timp ce nava naviga între Gdańsk și sudul insulei Gotland.

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Etichete: NATO Rusia GPS Flancul Estic război hibrid

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