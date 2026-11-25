Jared Kushner acuză Europa că „poartă un război prin interpuși contra Rusiei” în Ucraina: „Situația se poate agrava serios”

1 minut de citit Publicat la 23:29 25 Noi 2026 Modificat la 23:29 25 Noi 2026

Jared Kushner, unul dintre emisarii lui Trump pentru negocierile dintre Ucraina și Rusia a susținut, miercuri, într-un interviu, că Europa „luptă într-un război prin interpuși cu Rusia, înarmând Ucraina”, relatează AFP, citată de Agerpres. Trimisul lui Trump a spus apoi că situația se poate „agrava serios”.

„Nu este nevoie de mult pentru ca situaţia să se agraveze serios”, a spus reprezentantul lui Trump într-un interviu pentru un podcaster german.

Alături de Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar din New York, prieten al lui Trump, Kushner negociază în numele administrației americane un posibil acord de pace între Rusia agresoare și Ucraina.

Referindu-se la dificultăţile întâmpinate în negocierile dintre Rusia şi Ucraina, ginerele lui Trump a recunoscut existenţa unui „impas teritorial” actual.

El a declarat că a avut această impresie împreună cu Steve Witkoff, după ce au petrecut „mai multe ore cu Putin”, dictatorul rus.

Kushner i-a criticat, de asemenea, pe europeni pentru achizițiile de energie din Rusia. Asta după ce administrația Trump a anunțat achiziții de motorină de la Kremlin.

„În timpul acestui război, Europa a cumpărat energie din Rusia în valoare de peste 250 de miliarde de dolari. Cred că, în realitate, Europa a plătit mai mulţi bani Rusiei în acest război decât a oferit Ucrainei", a susținut el.