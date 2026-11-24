Românii din străinătate vor putea obține buletinul electronic direct de la consulat. Ce condiții trebuie să îndeplinească

1 minut de citit Publicat la 17:09 24 Noi 2026 Modificat la 17:09 24 Noi 2026

Carte de identitate electronică. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Românii care locuiesc în străinătate vor putea solicita cartea electronică de identitate la ambasadele și consulatele României, începând cu 2 decembrie 2026. Ministerul Afacerilor Externe a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern care stabilește această dată, însă, într-o primă etapă, serviciul va fi disponibil doar pentru cetățenii care au domiciliul în România.

Potrivit MAE, pregătirile tehnice și testele necesare pentru introducerea noului serviciu au fost realizate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne.

Pentru a solicita cartea electronică de identitate, românii din străinătate vor trebui să se prezinte personal la consulat, cu toate documentele necesare în original. Printre acestea se numără și dovada adresei de domiciliu din România.

Dacă solicitantul nu este proprietarul locuinței în care are domiciliul, iar proprietarul se află în România, acesta își poate da acordul printr-o procură sau o declarație notarială.

MAE precizează că prezentarea documentelor în original va rămâne obligatorie până când va fi posibilă verificarea electronică a informațiilor din baza de date a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În cât timp vor primi românii din străinătate cartea electronică de identitate

Termenul pentru trimiterea cărților electronice de identitate către ambasade și consulate va fi de cel mult 45 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în țările Uniunii Europene și de cel mult 60 de zile lucrătoare pentru cele depuse în afara UE.

După adoptarea Hotărârii de Guvern și activarea serviciului, românii vor putea intra pe platforma www.econsulat.ro, unde vor selecta țara în care se află și serviciul „Carte Electronică de Identitate”. Acolo vor putea verifica lista completă a documentelor necesare și vor putea face o programare.

În schimb, cetățenii români care au domiciliul oficial în străinătate vor trebui să mai aștepte. Pentru aceștia, posibilitatea de a obține cartea electronică de identitate la consulat va fi introdusă într-o etapă ulterioară, după finalizarea procedurilor și a sistemelor informatice necesare.

Totodată, MAE anunță că, de la 2 decembrie 2026, odată cu introducerea noului serviciu, ambasadele și consulatele nu vor mai prelua cereri pentru serviciile consulare legate de eliberarea cărții de identitate în formatul vechi, introdus în 1997.

Ministerul le reamintește românilor că vechiul model de carte de identitate nu este recomandat pentru călătoriile în străinătate.