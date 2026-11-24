Ministerul Educației a trimis Corpul de Control la trei universități, după ancheta Observator privind diplomele de licență false

2 minute de citit Publicat la 15:30 24 Noi 2026 Modificat la 15:30 24 Noi 2026

Verificările vor urmări modul în care au fost înmatriculaţi studenţii, parcursul lor academic şi participarea la examene. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis, marți, că a declanşat verificări la trei instituţii de învăţământ superior, după ce luni, Observator Antena 1 a difuzat o anchetă în care prezenta o profesoară care vindea diplome de licență false contra sumei de 3.000 de euro.

Ministerul Educației a transmis Corpul de Control la Universitatea Nicolae Titulescu, la Universitatea Titu Maiorescu și la Academia de Studii Economice din București.

Verificările vor urmări modul în care au fost înmatriculaţi studenţii, parcursul lor academic şi participarea la examene, inclusiv la examenul de licenţă.

Verificările vizează, de asemenea, gestionarea formularelor de diplomă, eliberarea actelor de studii şi corectitudinea informaţiilor introduse de universităţi în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv eventualele modificări operate ulterior.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării s-a autosesizat după apariţia, în spaţiul public, a unor informaţii despre obţinerea, contra cost, a unor diplome de licenţă de către persoane care nu ar fi urmat cursurile şi nu ar fi susţinut examenele.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a dispus verificarea, de către Corpul de control, în toate cele trei instituţii menţionate în material, a aspectelor administrative ce ţin de înmatricularea studenţilor şi traseul lor de studii, susţinerea examenelor şi a examenului de licenţă, gestionarea formularelor de diplomă şi eliberarea actelor de studii, precum şi de corectitudinea datelor introduse de universităţi în Registrul Matricol Unic (RMU), inclusiv rectificările făcute ulterior”, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe site-ul său.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în conformitate cu Legea învăţământului superior nr. 199/2023 şi cu principiul autonomiei universitare, responsabilitatea pentru admiterea studenţilor, şcolarizare, evaluare, organizarea examenelor de licenţă şi eliberarea diplomelor revine universităţilor.

„Rolul MEC este de a stabili regimul actelor de studii, de a aviza necesarul formularelor actelor de studii, în baza înregistrărilor din RMU, în vederea tipăririi acestora de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" S.A. şi a eliberării de către biroul/serviciul de acte de studii al fiecărei instituţii de învăţământ superior. În ceea ce priveşte ştampila şi timbrul sec, acestea se aplică pe actele de studii de către instituţia de învăţământ superior”, se arată în comunicat.

Potrivit ministerului, emiterea avizelor pentru formularele actelor de studii se face conform Procedurii operaţionale aprobate în acest sens şi presupune următoarele etape:

Instituţiile de învăţământ superior solicită MEC necesarul de acte de studii pentru absolvenţii promoţiei din acel an universitar, pe categorii de acte de studii;

MEC analizează solicitarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare - HG / OM valabile la momentul înmatriculării şi cu înscrierile realizate de instituţiile de învăţământ superior în RMU-REI/ANS;

După analiza solicitărilor, MEC avizează necesarul şi îl transmite către Imprimeria Naţională şi către instituţiile solicitante.

„În cazul în care verificările vor confirma nereguli, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va sesiza instituţiile competente şi va lua toate măsurile legale, inclusiv pentru anularea actelor de studii obţinute fraudulos”, a mai precizat Ministerul Educației.

Verificările au loc după o anchetă Observator News a arătat cum o profesoară de la Academia de Studii Economice (ASE) București a fost prinsă în timp ce vindea diplome de licență false contra sumei de 3.000 de euro.

Femeia promitea documente care păreau perfect autentice, cu toate elementele oficiale, chiar și persoanelor care nu au participat niciodată la cursurile facultății și nu au susținut examene.

Profesoara care vinde diplome false ar fi și cadru didactic asociat la o universitate privată.

De asemenea, aceasta s-a recomandat drept „una dintre cele mai titrate profesoare universitare din România”.

Mai mult, femeia nu s-ar fi prezentat cu identitatea sa reală, ci s-ar fi folosit de numele unei colege care este, într-adevăr, cadru didactic la ASE.