1 minut de citit Publicat la 14:01 20 Noi 2026 Modificat la 14:01 20 Noi 2026

Opt școli din județul Ilfov vor fi dotate cu propriile imprimante 3D. Foto: Antena 3 CNN

Elevii din opt școli din județul Ilfov vor avea propriile laboratoare de imprimare 3D, în cadrul unui proiect care le arată cum plasticul reciclat poate fi transformat chiar de ei în jucării și în obiecte utile. La un astfel de atelier interactiv au participat și copiii unei școli din Cernica, unde au testat o imprimantă 3D și au învățat de ce colectarea separată oferă o nouă viață deșeurilor.

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 2 Cernica au învățat cum PET-urile aruncate pot prinde o nouă viață. Printr-un atelier interactiv, copiii au descoperit practic cum plasticul colectat separat se transformă în materie primă pentru imprimantele 3D, devenind jucării sau obiecte utile.

„Noi nu discutăm despre plastic ca fiind un deșeu, ci le prezentăm copiilor capacitatea plasticului și valorificarea lui prin transformarea într-o materie primă. Topirea plasticului și transformarea lui într-un filament pentru imprimanta 3D le arată copiilor că plasticul nu își pierde valoarea în momentul în care ajunge la tomberon”, explică Radu-Marius Sburlea, secretar general al Asociației Ecomunitate.

Mecanismul i-a fascinat pe cei mici. Plasticul reciclat este transformat în filament, introdus în imprimantă și topit strat cu strat, la 140 de grade, până când prinde forma dorită.

Proiectul „Colectez, reciclez, printez 3D” nu se oprește însă la o simplă demonstrație. Opt școli din județul Ilfov vor fi dotate cu propriile imprimante 3D, astfel încât cel puțin 800 de elevi să poată experimenta și crea pe termen lung.

„Suntem prezenți la proiectul «Colectez, reciclez, printez 3D» și aceștia sunt chiar cei trei piloni principali ai noștri. O componentă indispensabilă și pentru care am luptat foarte mult în acest proiect și în această asociație este să dotăm școlile cu o imprimantă 3D și cu filamente, pentru ca toți elevii să își creeze jucării sau absolut orice își doresc ei cu ajutorul imprimantei”, a adăugat Roxana Arambașă, președinta Asociației Ecomunitate.

Prin acest proiect, realizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, organizatorii își propun să aducă tehnologia modernă direct în sălile de clasă și să le arate tinerilor principiile economiei circulare, încurajându-i să ducă obiceiul reciclării și acasă, în familie.