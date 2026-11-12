O universitate din România mută cursurile în online până în ianuarie, pentru a reduce facturile la energie

1 minut de citit Publicat la 13:54 12 Noi 2026 Modificat la 13:54 12 Noi 2026

Studenții au fost notificați de către profesori că toate clădirile vor fi închise. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Universitatea „Aurel Vlaicu” (UAV) Arad a decis să treacă toate cursurile și seminariile în online, cu mici excepții, pentru a reduce facturile la energie și alte utilități, măsura fiind valabilă până în ianuarie, potrivit Agerpres.

Studenții au fost notificați de către profesori că toate clădirile, cu excepția celei a Facultății de Teologie, vor fi închise în următoarele două luni.

„Am fost informați că vom face doar cursuri și seminarii online până la vacanță și în ianuarie ni se va spune dacă măsura se va prelungi”, a declarat, pentru Agerpres, un student de la Științe Economice.

Contactat de Agerpres, rectorul UAV, Ramona Lile, a confirmat măsura și a spus că este necesară pentru reducerea cheltuielilor, în contextul în care bugetul universității este tot mai mic.

„Împreună cu Consiliul de Administrație și Senatul Universității, am luat decizia de a intra, pentru o perioadă de timp, în online, pentru a aduce economii la tot ce înseamnă facturi de utilități. Din păcate, având în vedere subfinanțarea de care universitățile din țară se plâng, încercăm să reducem cât se poate cheltuielile, astfel încât să ne putem încadra în bugetul pe care Ministerul Educației îl aprobă”, a spus Ramona Lile.

Rectorul a precizat că universitatea are peste 7.000 de studenți și aproape toți vor fi afectați de decizie, „cu mici excepții”, cum ar fi cei de la Educație Fizică și Sport, care vor face anumite activități în sala de sport.