Orașul din România rămas complet fără apă caldă și căldură: Școlile s-au închis, sute de elevi învață online

Sală de clasă goală într-o școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Peste 550 de elevi din Motru fac cursurile în format online în această perioadă, din cauza faptului că municipiul nu mai beneficiază de căldură şi apă caldă de mai multe luni, după ce Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă (UATAA) a fost închisă în martie anul acesta, potrivit Agerpres.

În mediul online, mai mulţi părinţi şi-au arătat nemulţumirea cu privire la faptul că elevii învaţă în frig.

„Acei părinţi până la urmă au şi nu prea au dreptate, niciodată căldura la Motru nu a început până în data de 15-20 noiembrie şi, mai mult decât atât, acei părinţi ar trebui să ştie adevărul pur. (...)

Interesul nostru este major pentru această investiţie, la ora actuală colegii au primit luni toată documentaţia, proiectul pentru centrale la cele cinci instituţii de învăţământ, astăzi (joi - n.r.) cred că urmează să încarce documentaţia pentru licitaţie, deci practic mâine (vineri - n.r.) ar trebui să avem acel document care se vede deja în platformă pentru licitaţia lucrărilor.

Este o lucrare complexă, noi trebuie să adaptăm aceste minicentrale pe instalaţiile existente, în funcţie de mărimea şi dimensiunile fiecărei instituţii de învăţământ, sunt minipompe pe care le ataşăm în exterior, au trebuit mai multe avize obţinute de către proiectant, noi am emis inclusiv autorizaţiile de construire pentru acele platforme betonate unde vor veni nişte minicontainere şi vor fi amplasate în ele centralele, în funcţie de mărimea fiecărei instituţii, două-trei sau câte sunt necesare”, a precizat joi, pentru sursa citată, primarul din Motru, Cosmin Morega.

El a menţionat că investiţia de montare a minicentralelor termice la cele cinci instituţii de învăţământ este 7,9 milioane de lei.

„A fost vorba şi de sume de bani importante pe care le alocăm de la bugetul local, avem oarecum o mare parte din bani, 5-6 milioane de lei, dar lucrarea este undeva la 7,9 milioane de lei, am renunţat la mai multe investiţii pentru a face rectificările de buget. Lotul doi, pentru instituţiile publice - primărie, poliţia locală, casa multiculturală, este în fază de proiectare, deci practic nici noi nu avem căldură şi au fost o prioritate pentru noi grădiniţele, şcolile, lăsând la o parte sau pentru mai târziu celelalte instituţii.

Este uşor să critici, dar este mai greu să faci, într-o perioadă oarecum scurtă, fiindcă nimeni nu vrea să ia în calcul că bugetul a fost aprobat şi am putut să-l aplicăm prin luna a şasea, din luna a şasea până în luna a zecea a trebuit să facem toate aceste demersuri", a adăugat Morega.

Edilul a punctat că investiţia se va derula pe mai multe luni, iar fiecare unitate de învăţămînt din municipiul Motru decide cum va funcţiona în această perioadă. El a mai adăugat că speră că problema se va rezolva în termen de șase luni.

„Fiecare şcoală în parte a decis, împreună cu forurile de conducere, cu părinţii, cum vor funcţiona în următoarea perioadă. Unii au ales să aibă 'Săptămâna verde' sau 'Şcoala altfel' în această perioadă, au decalat-o din vară în toamnă, Liceul Tehnologic a mers pe varianta ca de pe data de 11 noiembrie să intre în online, la Şcoala Gimnazială nr. 1 s-a încercat o variantă şi părinţii nu au fost de acord şi practic se merge la şcoală şi doar două clase pregătitoare au intrat în online, la 'Coşbuc' încă aşteptăm să vedem ce decid dumnealor, dacă micşorează orele, continuă, merg în altă formă în această perioadă, fiindcă este decizia dumnealor.

Privitor la grădiniţe, la una sau două din grădiniţe încălzirea se face pe parte electrică, cu reşouri, aere condiţionate, pentru a asigura un climat cât de cât corespunzător, la grădiniţa catolică avem centrală montată cu ceva ani în urmă. (...) Termenul de execuţie eu mi l-aş fi dorit o lună, proiectanţii au spus 12 luni, am avut discuţii cu dumnealor şi (...) ne-am înţeles la şase luni, pentru simplul fapt că sunt unele echipamente care s-ar putea să nu le găsim, să nu fie pe stoc", a adăugat primarul municipiului Motru.

În ceea ce priveşte Spitalul Municipal Motru, aici au fost montate, anul trecut, două centrale pe gaz.

„La spital am avut de anul trecut o investiţie majoră, unde am montat centrale pe gaz, am avut zeci de reclamaţii pentru acest lucru, că am făcut eu investiţie la spital, şi acum se pare că e benefică. Avem două centrale pe gaz montate anul trecut şi puse în funcţiune, care merg în paralel, când una, când amândouă, depinde de necesar", a explicat Cosmin Morega.

La instituţiile publice din Motru, încălzirea se face pe parte electrică, însă se ia în calcul, în funcţie de evoluţia vremii, şi reducerea programului de lucru.

„Până se vor monta aceste centrale şi la lotul doi - administraţie, fiecare se încălzeşte pe parte electrică, cu aere condiţionate la temperaturi mai scăzute, 18 - 19 grade în instituţii, fiindcă nu avem altă variantă.

Dacă va fi nevoie, vom decide la timpul respectiv, în funcţie de temperaturile care vor apărea, să reducem programul de lucru, să venim mai târziu, nu la ora 8:00, să începem la ora 9:00, rămâne de văzut, în funcţie de vreme şi de cât de repede se vor mişca şi cei care vor câştiga licitaţiile. (...) Vom vedea şi aici ce sume vom avea, 3-4 milioane de lei", a precizat Morega.

El a adăugat că cetăţenii din Motru fie şi-au montat centrale pe gaz, fie s-au mutat în casele pe care le deţin în zona rurală din împrejurimile municipiului.

„În Motru lucrează peste zece firme de montări centrale, s-a lucrat de 3-4-5 luni încontinuu, se lucrează şi acum, atât operatorul regional de furnizare a gazului lucrează pentru a mai duce acolo unde este necesar reţeaua de gaz, s-au montat mii de centrale la apartamente.

O parte din populaţie are alternativă, au alte locaţii, alte case în apropierea municipiului Motru, la satele din apropiere, iar cei care nu şi-au montat sau nu au apucat să monteze centrale ori aşteaptă firmele să le monteze, ori nu au dorit să monteze anul acesta, având alternativă", a mai declarat primarul.

UATAA Motru a fost debranşată, la sfârşitul lunii martie, de la sistemul energetic.

Decizia cu privirea la închiderea UATAA Motru, uzină care producea energie electrică în cogenerare pe bază de cărbune şi implicit agent termic şi apă caldă pentru populaţie, s-a luat în 2020 - 2021.

„Decizia s-a luat în urmă cu câţiva ani (...), când s-a aprobat acel PNRR cu trâmbiţe şi surle de către fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, şi 'părintele' acelui PNRR, domnul Ghinea, unde la jalonul 114 se vorbeşte clar despre UATAA şi despre închiderea acestei capacităţi. Astăzi, când vorbim, practic sunt efectele acelei decizii, decizie despre care, din păcate, într-un stat normal, am aflat abia în urmă cu câteva săptămâni, oarecum din greşeală, când la minister a apărut o înştiinţare din partea Comisiei Europene, unde le spune clar, cu subiect şi predicat, pentru simplul fapt că n-au închis mai multe centrale pe bază de cărbune care produc energie electrică, printre care Govora 3, 4, 5, Timişoara Sud, Drobeta şi Motru, până la sfârşitul lunii martie să facă dovada efectivă, reală, cu documente, cu privire la debranşarea lor de la SEN, ridicarea licenţelor unde este cazul şi a altor avize, având în vedere că au informaţii că centralele în cauză ori s-au relicenţiat, ori funcţionează, ori n-au fost debranşate, ca atare, noi ca primărie nu am fost informaţi niciodată de această măsură luată în urmă cu câţiva ani de zile", a afirmat, în martie, pentru Agerpres, Cosmin Morega.

Căldura şi apa caldă au fost sistate în municipiul Motru încă din luna februarie, când uzina din Motru înregistra datorii de peste 8,5 milioane de lei, sumă care nu include obligaţiile stabilite prin deciziile de impunere ale Ministerului Mediului.

Cei aproximativ 3.000 de elevi din Motru au făcut şcoală online din cauza acestei situaţii, iar circa 4.000 de apartamente nu au beneficiat de apă caldă şi căldură.

Datoriile asociaţiilor de proprietari către uzină se ridicau, în martie, la circa 15 milioane de lei.