O universitate din România are acum birou la Bruxelles: „E important să știe că în România este învățământ de calitate”

1 minut de citit Publicat la 17:37 27 Noi 2026 Modificat la 17:37 27 Noi 2026

Studenți din 47 de țări învață la USVT, dar rectorul își propune să atragă cât mai mulți din tinerii români, care s-au născut în afara țării. Foto: Getty Images

Universitatea de Științele Vieții din Timișoara are acum un birou la Bruxelles, aproape de instituțiile europene. Inițiativa deschide un nou capitol al diplomației academice românești în capitala europeană. Prin biroul recent inaugurat, universitatea vrea să ajungă mai ușor la parteneriate internaționale, proiecte de cercetare și fonduri europene.

Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) și-a deschis oficial un birou de reprezentare la Bruxelles. Biroul funcționează în cadrul Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană.

„Este o inițiativă a universității noastre și vă mărturisesc că face parte din strategia de dezvoltare a universității. Ne dorim să ne poziționăm ca un partener de dialog instituțional, dorim pentru studenții noștri, pentru masteranzi, pentru doctoranzi, să fie o nouă platformă unde au ocazia să se informeze și în același timp dorim să ne poziționăm ca universitate românească, de stat, publică, așa cum suntem, de calitate, de încredere, pentru partenerii din țară și cei din afara țării, nu numai din Europa”, a spus, la Antena 3 CNN, Cosmin Alin Popescu, rector Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

Studenți din 47 de țări învață la USVT, dar rectorul își propune să atragă cât mai mulți din tinerii români, care s-au născut în afara țării, la studiu în România. „E important să știe că în România sunt universități și învățământ de calitate”, a spus el.

Noul birou a fost inaugurat de Ambasadoarea Andreea Păstârnac și rectorul universității, profesorul Cosmin Alin Popescu. Evenimentul a fost organizat împreună cu Ambasada României în Belgia, fiind prezenţi aproximativ 100 de invitați.

Inițiativa universității a beneficiat de susținerea Roxanei Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Printre personalitățile prezente la eveniment s-au numărat şi Lucian Romașcanu, membru al Curții de Conturi Europene, Mihaela Vasiu, reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană, Sophie Beernaerts, directoarea Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură, și John Simmons, ministru-consilier pentru afaceri comerciale în cadrul Misiunii Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană.

Prin noul birou, universitatea vrea să fie mai vizibilă în mediul academic european, să încheie parteneriate strategice și să participe la programele de cercetare și inovare ale Uniunii.

Biroul va facilita și dialogul direct cu instituțiile europene și să aducă expertiza universității în politicile UE.

Domeniile prioritare sunt bioeconomia, biotehnologiile, agricultura sustenabilă, siguranța alimentară, economia circulară, biosecuritatea și transformarea digitală. Pe listă este și accesul la fondurile europene.