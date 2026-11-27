„Îți sparg urechile de te las surd”. Florin Salam și Tzancă Uraganu neagă că au fost terorizați de frații Cămătaru: „E o mare greșeală”

3 minute de citit Publicat la 16:48 27 Noi 2026 Modificat la 17:05 27 Noi 2026

Florin Salam și Tzancă Uraganu neagă că au fost terorizați de frații Cămătaru. Foto: Captură video TikTok/Hepta

Interceptările din dosar spun una, lăutarii spun alta. În convorbirile înregistrate de anchetatori, Florin Salam ar fi descris o viață de groază din cauza fraților Cămătaru. Ar fi spus că a fost nevoit să-i păcălească pe oamenii care l-au angajat la evenimente, ca să cânte unde îl trimiteau frații Cămătaru, iar pentru asta nu mai primea bani. Pe rețelele sociale însă, Florin Salam și Tzancă Uraganu neagă că ar fi fost terorizați de liderii clanului și spun că le sunt prieteni.

Florin Salam: Eu îl respect pe Nuțu, am fost copilul lui

Florin Salam: „Eu îl respect pe Nuțu, am fost cândva copilul lui, acum sunt ca un frate pentru că am o vârstă, sunt tată, am atâția copii. Nuțu știe că sunt bărbat adevărat și ce nu e corect spun în față, poți să fii tu și Trump.

Eu spun treaba mare, care știu sigur de ea. Unde m-a trimis Nuțu am fost respectat, am primit cazare, mâncare, bani și respect”.

Pe de altă parte, anchetatorii sunt că, începând cel puțin din septembrie 2025 și până la 30 august 2026, Florin Salam ar fi fost supus unor acte repetate de constrângere psihică, inclusiv amenințări transmise direct sau prin intermediul altor persoane.

În referat sunt redate inclusiv mesaje în care artistul ar fi fost amenințat că va fi băgat în portbagaj dacă nu se supune solicitărilor.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și n-o să-l mai las să cânte”. (...) „Eu le-am băgat câte 4-5 mii, mânca-ți-aș nasu tău, ăla e asociat cu mine! Eu așa, să nu zică că cântă de frică”.

Un alt mesaj citat de anchetatori arată modul în care liderul grupării ar fi impus participarea artistului la evenimente:

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți... așa, că vreau eu!”

Procurorii susțin că, în urma acestor presiuni, Florin Salam ar fi fost determinat să cânte în beneficiul membrilor grupării, în condițiile stabilite unilateral de aceștia, fără să fie remunerat sau primind sume mult mai mici decât onorariile obișnuite.

Tzancă Uraganu: S-a produs o mare, mare greșeală

Tzancă Uraganu: „Consider că s-a produs o mare, mare greșeală. Cu tot respectul domnilor procurori și DIICOT, vreau să informez toată țara și inclusiv presa că eu nu am fost niciodată șantajat de familia Cămătaru. Domnii Nuțu și Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie”.

În stenograme apar, totuși, amenințări clare.

Nuțu Cămătaru către Tzancă: „Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri, îți sprg urechile-n două de te las surd. Bă, fii atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg. (...) Ți-am dat casă, ți-am dat hotel, ți-am dat alea, te-am așteptat 2 ani de zile cu banii, nici după 2 ani...”.

Deși vedem în spațiul public că artiștii neagă că ar fi fost amenințați, interceptările pe care le au pe masă procurorii arată că toți artiștii, victime în acest dosar, se temeau de frații Cămătaru, acesta fiind și motivul pentru care se conformau tuturor ordinelor date de membrii acestei grupări.

Datele arată că maneliștii erau puși să cânte fie gratuit, fie pentru onorarii mai mici, în diferite locații controlate de familia Cămătaru. Mai mult decât atât, refuzau evenimente care nu erau controlate de ei, ci de clanurile rivale. În cazul în care nu se supuneau, erau amenințați cu bătaia.

Pe lângă aceste acuzații de trafic de persoane, supunere la muncă forțată dar și grup infracțional organizat, membrii clanului Cămătaru mai sunt acuzați și de proxenetism. Fiul lui Sile Cămătaru este acuzat de faptul că ar fi racolat o tânără prin metoda lover boy și ar fi obligat-o să se prostitueze. Ba mai mult de atât, i-ar fi luat toți banii și ar fi fost violent cu ea.

Până acum mai multe victime au ajuns în fața polițiștilor de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente. Mulți dintre ei nu au dorit să dea prea multe declarații.

Parte dintre artiștii citați au plecat din țară imediat și sunt așteptați de anchetatori pentru a da explicații.

Aproape toți membrii acestei grupări au fost reținuți și ulterior arestați preventiv. Unul dintre ei este căutat, nu a fost găsit la percheziții și potrivit ultimelor date cu toții au depus contestații și cer acum o măsură mai blândă