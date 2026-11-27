Dosarul a fost preluat la 26 noiembrie, iar în aceeași zi a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatuluiFOTO INQUAM PHOTOS George Călin

Apar noi evoluții în cazul lui Lucian Boca, adolescentul de 17 ani care a murit după ce ar fi fost lovit intenționat cu mașina în timp ce se deplasa cu motocicleta, în comuna Stroiești din județul Suceava. Parchetul General a preluat dosarul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, iar șoferul implicat în incident a fost reținut pentru omor. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul General, dosarul a fost preluat la 26 noiembrie, iar în aceeași zi a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului.

"În cursul zilei de astăzi, 27 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat o propunere de arestare preventivă a unui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor. Din referatul de arestare preventivă rezultă următoarea situaţie de fapt. La data de 08.11.2026, în jurul orei 14:53, în timp ce conducea au autovehicul într-un sat din judeţul Suceava, inculpatul a acroşat cu intenţie persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe acelaşi sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate iniţial la 95 - 100 zile de îngrijiri medicale şi punerea în primejdie a vieţii, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia. Menţionăm că dosarul a fost preluat, prin ordonanţa emisă de PÎCCJ, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 26 noiembrie 2026, dată la care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Referatul de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti", transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.



Potrivit presei locale, pe 8 noiembrie, un adolescent de 17 ani ar fi fost lovit intenţionat de o maşină, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe o stradă în comuna suceveană Stroieşti. Şoferul ar fi fiul unui politician local şi l-ar fi confundat pe adolescent cu un alt tânăr, pe care care vroia să se răzbune.

Cazul a provocat revoltă în Suceava

Noile măsuri vin după ce cazul a provocat indignare în rândul localnicilor și proteste în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Oamenii au cerut să se facă dreptate pentru Lucian, nemulțumiți de faptul că șoferul, cercetat pentru omor calificat, se afla în libertate.

Șoferul a fost identificat de presa locală drept Gabriel Mazur, fiul unui consilier local din comuna Stroiești. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, adolescentul ar fi fost victima unei răzbunări care îl viza, de fapt, pe un prieten al său.

Tatăl băiatului, Traian Boca, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre tragedie și despre neîncrederea sa în modul în care a fost gestionată ancheta. Acesta a spus că mai are doar 10% încredere că se va face dreptate pentru fiul său.

În același interviu, tatăl adolescentului a relatat că, în perioada în care fiul său era internat în spital, a auzit persoane discutând despre presupuse sume de bani care ar fi fost date unui polițist și unui procuror. El a precizat că nu știe dacă aceste informații sunt adevărate și că a auzit doar zvonuri.

„Eu, mergând la spital, la băiatul meu, mergeam și la amiază, că așa era la ATI: vizită de la 12 la 14 și seara, de la 18 la 20. Mergând la spital, cum îmi luam tot echipamentul pentru a intra la ATI, cu mască, cu tot ce trebuia luat, urcând sus la el, vorbea lumea pe holurile spitalului că s-ar fi dat 10.000 șpagă unui polițist, 30.000 șpagă unui procuror. Astea doar se auzeau, așa, zvonuri. Adică lumea nu mă cunoștea pe mine, ei vorbeau doar între ei, nici nu știau cine sunt, al cui sunt și de unde sunt. E posibil să fi mituit procurorul”.