Clopotele bisericii bat din 15 în 15 minute și noaptea într-un oraș francez. Oamenii nu le pot opri pentru că sunt protejate de lege

3 minute de citit Publicat la 14:21 27 Noi 2026 Modificat la 14:22 27 Noi 2026

Biserica în Franța (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Într-un orășel din vestul Franței s-a iscat un conflict major între rezidenții vechi și cei care s-au mutat recent aici, din cauza clopotelor de la biserică.

Încă din 1942, clopotele din turnul cu ceas al bisericii Notre-Dame de l’Assomption din La Garnache bat la fiecare 15 minute, în ritmul unui imn din secolul al VIII-lea, ziua și noaptea. Între orele 22:00 și 7:00 dimineața, clopotele bat de 37 de ori, însumând peste 700 de bătăi individuale, potrivit The Guardian.

Tradiționaliștii din oraș susțin că acest sunet face parte din patrimoniul cultural al Franței și îi acuză pe cei veniți recent că nu s-au documentat înainte de a se muta în localitate. Cei care locuiesc în raza în care se aud clopotele spun că tot ce își doresc este un somn bun.

În cele din urmă, o încercare de a opri clopotele a eșuat. La votul organizat pentru a decide soarta acestora s-au prezentat doar 749 dintre cei 5.515 locuitori ai orașului, iar trei sferturi dintre votanți au optat pentru continuarea funcționării clopotelor.

„Primăria a luat act de rezultat și le mulțumește tuturor locuitorilor din La Garnache care au participat”, au declarat oficialii într-un comunicat.

Cele șase clopote ale carillonului - distincte de cele trei clopote principale ale bisericii - au fost instalate în septembrie 1942. Acestea interpretează un imn compus de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, un preot breton care, în 1711, a trecut prin La Garnache, la sud-vest de Nantes.

Carillonul este un mecanism complex, alcătuit din arcuri și roți dințate, în care clopotele sunt lovite de ciocane. Este unul dintre puținele mecanisme de acest fel despre care se crede că mai există în Franța și este descris drept „fragil”.

La și 15 minute după ora fixă, acesta interpretează un sfert din imn; la și 30 de minute, jumătate din imn; iar la și 45 de minute, trei sferturi din imn. La fix, vecinii sunt răsplătiți cu melodia completă, plus o bătaie care indică ora. Fiecare secțiune a imnului durează doar câteva secunde, însă pentru cei care încearcă să doarmă, mai ales în timpul unui val de căldură, când ferestrele sunt deschise, situația este un coșmar.

Thierry Simonin, în vârstă de 63 de ani, s-a mutat în fostul presbiteriu, aflat în apropierea bisericii, în 2014.

„Între orele 22:00 și 7:00, clopotele bat de 726 de ori”, a declarat el pentru publicația Ouest-France. „Vara, trebuie să alegem între a ne sufoca de căldură sau a auzi clopotele și a nu dormi. Nu este deloc odihnitor”.

Simonin a lansat o petiție și a strâns zeci de semnături și scrisori de susținere, pe care le-a depus la primărie, solicitând oprirea clopotelor pe timpul nopții.

Fostul primar al orașului, François Petit, care se opune opririi clopotelor și a organizat votul, nu manifestă prea multă înțelegere față de cei care au semnat petiția.

„Toți cei care se plâng de această situație au ajuns aici după ce clopotele existau deja. Poate că cei care locuiesc lângă biserică nu s-au documentat suficient înainte de a se muta acolo”, s spus Petit.

El a afirmat că sunetul clopotelor și carillonul fac parte din istoria orașului. Deși ceasul rămâne în urmă și se defectează frecvent, acesta nu poate fi pornit și oprit după bunul plac. „Are arcuri și greutăți care nu pot fi oprite cu ușurință”, a spus el.

Romain Menet, un locuitor din La Garnache, a spus: „Este bine că clopotele bat tot timpul. Fac parte din patrimoniul francez”.

Jérôme Déporté a fost de acord: „Pe mine nu m-au deranjat niciodată și locuiesc aici de 27 de ani. Poate la început, dar acum deloc. Nu este un subiect care să mă preocupe”.

Conflictul privind clopotele din La Garnache este cel mai recent dintr-o serie de dispute legate de „poluarea fonică” din mediul rural, care au pus față în față locuitorii vechi ai zonelor rurale și noii lor vecini.

În 2019, o instanță a decis că Maurice, un cocoș gălăgios, putea continua să cânte, după ce proprietarii unor case de vacanță de pe insula Île d’Oléron, situată în largul coastei de vest a Franței, au intentat un proces în încercarea de a-l face să tacă.

Doi ani mai târziu, Parlamentul francez a adoptat o lege privind „patrimoniul senzorial”, care urmărea să „definească și să protejeze patrimoniul senzorial al zonelor rurale franceze”. Legea a fost supranumită „Legea Maurice”. Au existat procese privind orăcăitul broaștelor, gâștele gălăgioase și mirosul de gunoi de grajd provenit de la ferme. În Provence, turiștii i-au cerut primarului din Beausset să oprească țârâitul cicadelor.

Legea a fost consolidată printr-o legislație suplimentară adoptată în 2024, care prevedea că, dacă o activitate rurală, un zgomot sau un miros existau înainte ca locuitorii să se mute în zonă și nu deveniseră mai intense, aceștia nu puteau formula o acțiune în justiție pentru a reclama o tulburare cauzată de zgomot.