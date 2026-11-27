Un politician a găzduit 400.000 de invitați la nunta fiicei sale, în cel mai sărac stat din India

3 minute de citit Publicat la 13:41 27 Noi 2026 Modificat la 13:41 27 Noi 2026

O nuntă cu 400.000 de invitați a avut loc în cel mai sărac stat din India. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O nuntă desprinsă parcă din povești a avut loc în India, unde un politician a organizat o petrecere uriașă pentru căsătoria fiicei sale, la care au participat aproximativ 400.000 de invitați. Evenimentul, desfășurat în statul Bihar, considerat cel mai sărac din India, a impresionat prin amploarea pregătirilor, cantitățile impresionante de mâncare și luxul afișat într-un cadru rural, potrivit The Guardian.

Este greu de egalat opulența nunții organizate în 2024 de miliardarul indian Mukesh Ambani pentru fiul său, Anant, eveniment ale cărui costuri au fost estimate la cel puțin 600 de milioane de dolari. Sărbătoarea s-a întins pe parcursul mai multor luni și a reunit lideri mondiali și numeroase celebrități.

Cu toate acestea, Anant Singh, un politician și membru al legislativului din Bihar, a încercat să se apropie de acest nivel de extravaganță. Miercuri, acesta a organizat nunta fiicei sale, Shivangi Singh, cu Rishikesh Kumar, un student la masterat în administrarea afacerilor (MBA) la Georgia State University din Atlanta, Statele Unite.

400.000 de invitați, sute de bucătari și tone de mâncare

Petrecerea a fost organizată pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare, în locuința familiei din satul Nadawa. Aproximativ 400.000 de persoane au fost găzduite pe parcursul evenimentului, o cifră impresionantă chiar și pentru standardele nunților indiene, cunoscute pentru amploarea și fastul lor.

Invitații au avut parte de aproximativ 500.000 de dulciuri tradiționale, iar meniul a fost pregătit de o adevărată armată de bucătari. Potrivit lui Munna Singh, un apropiat al politicianului, aproximativ 500 de bucătari și ajutoare au lucrat pentru pregătirea ospățului.

De asemenea, ar fi fost folosite aproximativ 1.000 de kilograme de carne de oaie pentru prepararea kebaburilor și a diferitelor curry-uri. Organizatorii au amenajat inclusiv șase heliporturi temporare, pentru ca invitații VIP veniți din diferite regiuni ale Indiei să poată ajunge direct la eveniment.

Mirele, Rishikesh Kumar, a sosit la petrecere purtând ochelari de soare și fluturând un fular portocaliu. Acesta a fost însoțit de o coloană impresionantă de 151 de mașini. Alegerea unui număr impar nu a fost întâmplătoare, deoarece în cultura hindusă numerele impare sunt considerate aducătoare de noroc.

Printre cadourile primite de mire s-a numărat și un automobil Land Rover Defender.

Trafic blocat, flori aduse din China și o cursă de cai anulată

Amploarea evenimentului a provocat și probleme serioase de trafic. Drumurile care duceau spre locul nunții au fost atât de aglomerate, încât un invitat a găsit o soluție neobișnuită pentru a evita blocajul. Potrivit publicației The Times of India, acesta s-a urcat pe un tractor și a traversat câmpurile din apropiere pentru a ajunge la destinație.

Decorurile au fost și ele pe măsura evenimentului. Invitații au putut admira aranjamente florale elaborate, realizate inclusiv cu flori importate din China, precum și un spectacol de artificii.

Pentru divertisment, Anant Singh pregătise ceva mai neobișnuit decât o petrecere cu DJ: o cursă de cai. Organizatorii intenționau să ofere un SUV drept premiu câștigătorului.

Spectacolul nu a mai avut însă loc. Curioșii care nu fuseseră invitați au încercat să urmărească întrecerea cățărându-se în copaci și pe stâlpii de electricitate. Haosul și aglomerația au devenit atât de mari, încât cursa a fost anulată în ultimul moment. Mașina care urma să fie oferită câștigătorului a rămas undeva printre resturile și obiectele rămase după petrecere.

Cine este politicianul care a organizat nunta de proporții uriașe

Anant Singh este o figură controversată în politica indiană. Acesta a fost ales de cinci ori în legislativul statului Bihar și are în prezent 28 de dosare penale pe rol.

Acuzațiile din aceste dosare includ fapte grave, precum crimă, tentativă de omor, șantaj și răpire. Toate cazurile sunt menționate pe site-ul Association for Democratic Reforms, o organizație neguvernamentală care urmărește îmbunătățirea guvernanței și consolidarea democrației în India. Singh neagă că ar fi comis vreo faptă ilegală.

Într-un interviu televizat acordat înainte de nuntă, politicianul a respins ideea că pregătirile ar fi fost ieșite din comun. El a susținut că a organizat o petrecere de aceeași amploare și pentru fiica sa mai mare.

„Am organizat exact același lucru pentru fiica mea cea mare”, a declarat Anant Singh.

India intră în sezonul nunților

Evenimentul are loc la începutul sezonului nunților din India, o perioadă în care milioane de cupluri își oficializează relațiile și organizează petreceri care pot dura mai multe zile.

Până la 15 decembrie, sunt estimate aproximativ 5,2 milioane de nunți în întreaga țară. Cifra reflectă importanța tradițiilor matrimoniale în societatea indiană, unde nunțile sunt adesea evenimente de amploare, cu sute sau chiar mii de invitați, meniuri impresionante și ceremonii elaborate.