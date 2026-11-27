Imagini din satelit dezvăluie că China testează o nouă metodă de debarcare a trupelor pe țărm într-un exercițiu militar legat de Taiwan

4 minute de citit Publicat la 13:25 27 Noi 2026 Modificat la 13:25 27 Noi 2026

China exersează o nouă strategie militară pentru Taiwan. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China desfășoară un exercițiu de debarcare amfibie, care se întinde pe parcursul mai multor săptămâni, în provincia situată vizavi de Taiwan. Armata testează o nouă metodă de aducere a trupelor la țărm, prin conectarea unor nave civile pentru a forma un pod plutitor improvizat, potrivit imaginilor din satelit și unui raport de cercetare, transmite The Independent.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept propriul teritoriu, în ciuda respingerii de către Taipei a revendicărilor de suveranitate ale Beijingului. Autoritățile chineze nu au renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce insula sub controlul lor.

Exercițiul are loc în Golful Dacheng, în provincia Fujian din sud-estul Chinei, și a fost observat pentru prima dată la 1 noiembrie, potrivit imaginilor din satelit și unui raport al companiei de date geospațiale ingeniSPACE, analizat de Reuters.

„Armata Populară de Eliberare pare să repete metode cu o amprentă redusă de detectare, pentru a asigura sprijinul logistic al forțelor care ar putea fi implicate într-un scenariu de invazie în primul lanț de insule”, a declarat Jason Wang, directorul operațional al companiei.

„Utilizarea navelor civile pentru a permite transportul echipamentelor grele și al materialelor peste ape, de la zone mai adânci, creează puncte suplimentare pe care le-ar putea folosi de-a lungul coastei Taiwanului.”

Un înalt oficial din domeniul securității, informat cu privire la exercițiul din Golful Dacheng, aflat la doar 280 de kilometri de insula principală Taiwan, a confirmat că acesta era încă în desfășurare vineri. Oficialul nu a făcut însă nicio legătură directă cu alegerile locale programate pentru ziua următoare.

Analiza imaginilor din perioada 1-16 noiembrie a arătat că navele au manevrat în golf, formând și demontând un pod plutitor cu o lungime de aproximativ 800 de metri. Activități similare au fost surprinse și în imaginile furnizate de companiile comerciale Vantor și Planet Labs.

Potrivit analizei ingeniSPACE și datelor de urmărire, la exercițiu au participat opt nave civile: patru barje, două nave semisubmersibile și două nave autopropulsate, alături de patru nave de debarcare. În zonă se aflau și nave mai mici de sprijin, precum și nave ale marinei chineze.

Nu au fost observate echipamente special construite pentru realizarea podurilor. Acest lucru sugerează că armata chineză ar putea perfecționa utilizarea resurselor maritime civile existente pentru a improviza infrastructura necesară debarcării într-un scenariu de luptă, a precizat ingeniSPACE.

Oficialul de rang înalt din domeniul securității a confirmat detaliile raportului. Potrivit acestuia, exercițiul a fost conceput pentru a „exersa ocuparea rapidă a unor insule mici” și a fost „foarte bine direcționat” către situații neprevăzute din primul lanț de insule, arcul care se întinde din Japonia, prin Taiwan, până în Filipine.

Acesta părea să facă parte din exercițiul militar „All-Military Strategic Exercise” organizat de armata chineză în acest an. Oficialul a adăugat că manevrele sunt de rutină, dar au loc mai târziu decât în anii precedenți. Acesta a solicitat anonimatul, deoarece subiectul este unul sensibil. Ministerul chinez al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta.

Antrenamentele sale sunt „pe deplin legitime și rezonabile”, a transmis ministerul joi, întrebat despre recentele exerciții ale Armatei Populare de Eliberare din regiune.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că este la curent cu activitatea militară chineză din Golful Dacheng, inclusiv cu utilizarea navelor civile în cadrul exercițiilor, și că analizează implicațiile acesteia pentru securitatea Strâmtorii Taiwan și pentru pacea regională.

China pare să își perfecționeze în permanență exercițiile militare de-a lungul coastelor, au declarat atașați militari aflați în Asia, acest lucru reflectând dificultatea uriașă a unei eventuale debarcări amfibii peste o întindere de apă atât de mare precum Strâmtoarea Taiwan.

Armata Taiwanului și alte forțe militare rivale urmăresc cu atenție astfel de pregătiri, au precizat aceștia.

Exercițiile se desfășoară în apropiere de Insula Dongshan, pe care președintele chinez Xi Jinping a vizitat-o în 2024 și care a fost locul unei victorii celebre a Armatei Populare de Eliberare în timpul Războiului Rece.

Aici, în 1953, armata chineză a respins o tentativă de invazie a forțelor Republicii Chineze, care se retrăseseră în Taiwan în 1949, la sfârșitul războiului civil cu comuniștii conduși de Mao Zedong.

Deși relațiile cu China nu au reprezentat tema principală a campaniei electorale pentru alegerile locale din Taiwan, programate în weekend, Beijingul l-a criticat în repetate rânduri pe candidatul partidului aflat la guvernare pentru funcția de primar al orașului Taipei, pe care îl numește „separatist”.

Jason Wang de la ingeniSPACE a adăugat că în zona în care s-a desfășurat exercițiul a fost observată și o activitate de bruiaj, făcând referire la o imagine neclară obținută de companie cu ajutorul unui radar cu apertură sintetică.

Taiwanul a dezvăluit anterior că China a organizat exerciții de debarcare amfibie în Golful Dacheng în 2023 și 2024, în care au fost implicate nave de transport de tip roll-on/roll-off. Ambele exerciții au avut loc în luna septembrie.

Reuters a documentat exerciții similare desfășurate în largul coastei sudice a provinciei Guangdong în august anul trecut, care au arătat că China repeta utilizarea transportului maritim civil pentru a suplimenta capacitățile unei eventuale operațiuni împotriva Taiwanului.

Exercițiul arată că armata chineză se concentrează tot mai mult asupra operațiunilor care vizează grupuri de insule, a mai declarat oficialul din domeniul securității. Acesta a avertizat însă că importanța acestor pregătiri pe câmpul de luptă nu trebuie exagerată.

„Există încă o anumită distanță între inovație și fantezie”, a spus oficialul, adăugând că barjele ar deveni „ținte ușoare” în cazul unui război.