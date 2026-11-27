Furtunile provoacă haos în SUA. Parada Macy's anulată la New York. Tornadă aproape de Mar-a-Lago. Aproape un milion de case fără curent

4 minute de citit Publicat la 12:00 27 Noi 2026 Modificat la 12:00 27 Noi 2026

Parada Macy's a fost anulată la New York din cauza vremii rele. Foto: Getty Images

Ploile abundente, vânturile puternice, inundațiile și mareele înalte au stricat planurile de sărbătoare pe întreg teritoriul Statelor Unite, joi, provocând anularea mai multor parade de Ziua Recunoștinței, relatează The Guardian. O furtună severă de iarnă a afectat întreaga Coastă de Est, aducând inundații și pene de curent și determinând autoritățile să emită avertizări de tornadă în mai multe state.

Pe Coasta de Vest, mareele cu înălțimi record au adus apa oceanului în mai multe orașe. Au fost emise avertizări de furtună de iarnă pentru mai multe zone din Midwest.

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Parada Macy's, anulată la New York pentru prima dată în istorie

Pe Coasta de Est, întregul stat New Jersey precum și anumite zone din statul New York se aflau sub stare de urgență la ora relatării publicate de ziarul britanic.

HAPPENING NOW: Severe coastal flooding is inundating streets and low-lying areas following high tide as a powerful coastal storm combined with strong onshore winds and elevated tides pushes floodwaters across Cape May County, New Jersey, USA. https://t.co/vhmRTbUCjF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2026

La New York, tradiționala paradă Macy’s – un spectacol stradal cu personaje reprezentate de manechine gonflabile uriașe – a fost amânată pentru sâmbătă, pentru prima dată în istoria acestui eveniment. Este o amânare costisitoare: potrivit estimărilor, costul reumplerii baloanelor cu heliu s-ar ridica la 1,7 milioane de dolari.

La Philadelphia, autoritățile au dispus anularea paradei de Ziua Recunoștinței, cea mai veche de acest fel din Statele Unite.

Joi după-amiază, peste 900.000 de locuințe și companii nu aveau energie electrică, cele mai multe întreruperi fiind înregistrate în statele de pe Coasta de Est.

Inundații grave și maree înalte pe toată Coasta de Est a SUA

Fenomenele extreme au provocat inundații din Carolina de Nord până în New Jersey. Numeroase drumuri au fost închise, iar echipele de intervenție au salvat persoane din mașini blocate în apă.

Departamentul de pompieri din Margate, localitate situată în apropiere de Atlantic City, New Jersey, a publicat pe Facebook o înregistrare video în care se vede cum apa se revarsă pe străzile orașului. Locuitorilor din zonele vulnerabile la inundații din Atlantic City li s-a cerut să se autoevacueze.

„Preferăm să fim precauți decât să regretăm mai târziu. Situația seamănă mai degrabă cu o furtună tropicală decât cu o furtună de nord-est”, a declarat Marty Small Sr., primarul orașului Atlantic City,

În Norfolk, Virginia, autoritățile din întreaga zonă metropolitană au emis avertizări de tornadă, în timp ce localnicii se pregăteau să sărbătorească Ziua Recunoștinței.

Și sudul Floridei s-a confruntat cu o zi de ploi neîntrerupte. O tornadă a lovit în Boynton Gardens, districtul Palm Beach, la aproximativ 40 de kilometri nord de Mar-a-Lago, unde se afla președintele Donald Trump.

The Guardian notează că vânturile puternice și mareele foarte înalte au inundat localități și au distrus o parte din celebrul debarcader din Pacifica Beach, California.

Așa-numitele „maree regale” (king tides) sunt fenomene sezoniere care, în acest an, s-au suprapus cu o serie de factori ce le-au amplificat efectele, inclusiv niveluri neobișnuit de ridicate ale apelor de-a lungul coastei Pacificului, explică publicația britanică.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie din SUA, miercuri, în Los Angeles și Santa Barbara au fost egalate sau depășite recordurile absolute ale nivelul mareelor, acesta ajungând la aproximativ 2,50 metri. La La Jolla, la nord de San Diego, a fost stabilit, de asemenea, un record absolut al nivelului mareei.

Avertisment de ninsori abundente, cu strat de zăpadă de 33 cm, la St Louis. Haos în transporturile aeriene

Riscul de inundații s-a menținut și joi. Au fost emise avertizări și alerte de furtună de iarnă pentru zone din Missouri și Illinois. Anticipările indicau depunerea unui strat de 33 de centimetri de zăpadă în zona orașului St Louis.

Ninsoarea a ajuns până în nordul statului Alabama, unde joi dimineață au căzut fulgi mari.

Condițiile meteorologice au afectat traficul aerian pe aeroporturile din estul Statelor Unite, întârzierile fiind semnalate inclusiv vineri dimineață. Potrivit FlightAware, joi au fost înregistrate peste 2.200 de zboruri întârziate către sau dinspre destinații din SUA și mai mult de 400 de zboruri anulate. În total, miercuri, peste 6.000 de zboruri înregistraseră întârzieri.

După ce a descris săptămâna Zilei Recunoștinței drept „un Super Bowl pentru transportul aerian din SUA”, secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le-a recomandat americanilor să manifeste prudență în timpul călătoriilor. „Dacă zburați, mergeți cu grijă spre aeroport și păstrați legătura cu compania aeriană pentru a primi cele mai recente informații”, a declarat el.

Un pod-tunel de 29 de kilometri, închis în Virginia din cauza vremii rele

Furtuna a afectat și transportul rutier. Podul-tunel Chesapeake Bay Bridge-Tunnel din Virginia, care se întinde pe aproape 29 de kilometri peste golful Chesapeake, a fost închis timp de mai multe ore din cauza vânturilor puternice.

The Chesapeake Bay Bridge is currently closed in both directions amid high winds brought on by a Thanksgiving nor’easter. ?: MDTA https://t.co/yNnvd8qtWO — The Baltimore Sun (@baltimoresun) November 26, 2026

În Carolina de Nord, singura șosea care leagă insula Hatteras de continent a fost închisă după ce apa mării a acoperit carosabilul.

La New York, anularea paradei Macy’s a obligat nenumărați participanți să își schimbe planurile. Evenimentul a fost reprogramat, pe fondul dubiilor legate de cum vor rezista baloanele uriașe vânturilor puternice și ploilor care se apropiau de oraș.

Macy’s a precizat că este pentru prima dată când parada este reprogramată, deși evenimentul a fost anulat timp de trei ani în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit The Guardian.

Reprezentanții spectacolelor de pe Broadway, între care The Rocky Horror Show, Wicked și Hamilton, au precizat că artiștii vor putea participa la noua dată stabilită pentru eveniment.