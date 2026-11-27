Grecia se împrumută mai ieftin decât Italia și Franța, după ce în 2012 era în pragul falimentului

3 minute de citit Publicat la 10:09 27 Noi 2026 Modificat la 10:13 27 Noi 2026

Evoluţia reflectă îmbunătăţirea încrederii investitorilor şi consolidarea finanţelor publice. Foto: Getty Images

Grecia a ajuns să se împrumute de pe piețele financiare la costuri mai mici decât Italia și Franța, la 14 ani după ce criza datoriilor suverane a adus țara în pragul incapacității de plată. Miercuri, randamentul obligațiunilor elene pe 10 ani a coborât la 4,15%, sub cel al Italiei, de 4,37%, și al Franței, de 4,73%, potrivit Euronews.

Evoluţia reflectă îmbunătăţirea încrederii investitorilor şi consolidarea finanţelor publice. Agenţia americană de rating KBRA a îmbunătăţit pe 20 noiembrie calificativul Greciei de la BBB la BBB+, menţinând perspectiva stabilă.

Noul rating se află cu două trepte peste pragul minim al categoriei recomandate pentru investiţii.

Costurile de împrumut ale Greciei au coborât pentru prima dată sub cele ale Italiei în noiembrie 2019, iar de atunci au rămas la un nivel mai scăzut, cu o singură întrerupere până la 20 aprilie.

„Datoria sa este în mare parte cu rată fixă, cu scadențe foarte lungi, iar piețele privesc acest stat mult mai favorabil decât în trecut, așa cum se poate observa din spread-urile obligațiunilor”, a declarat Ken Egan, director senior și șef al departamentului de credit suveran la KBRA, într-un comentariu exclusiv pentru sursa citată.

Cel mai ridicat ritm de creștere economică din Europa

Potrivit specialiștilor, evaluările de credit ar trebui să reflecte evoluțiile actuale și perspectivele de viitor.

„Ratingurile de credit ar trebui să fie orientate spre viitor, nu spre trecut, și să recunoască momentele în care riscurile de credit s-au redus”, a declarat Joan Feldbaum-Vidra, director general senior pentru ratingurile suverane la KBRA.

Mai mult decât atât, Grecia a îmbunătățit şi colectarea taxelor, iar decalajul de conformitate cu TVA-ul a scăzut de la 24% în 2019, la 9% în 2024. Şi economia a crescut, cu aproximativ 4,1% pe an între 2021 şi 2025, mult peste nivelul zonei euro.

Potrivit KBRA, acesta este cel mai ridicat ritm de creștere economică din Europa.

„Este o imagine foarte diferită față de anii crizei datoriilor suverane”, a declarat Egan.

Datele Eurostat arată că datoria publică a Greciei a scăzut la 140,8% din PIB în al doilea trimestru al anului 2026, de la 152% cu un an înainte. În aceeași perioadă, datoria Italiei a crescut la 139,9%, de la 137,6%, în timp ce în Franţa a urcat la 119,1%, de la 115,4%. Agenţia de rating KBRA preconiează că datoria Greciei va scădea la aproximativ 129% până în 2027.

Redresarea economică a Greciei se reflectă și pe piața bursieră. Principalul indice al Bursei din Atena a crescut cu 15,8% de la începutul anului.

Inflația rămâne însă o problemă. În octombrie, aceasta a ajuns la 5,7% în Grecia, comparativ cu 4% în zona euro. Creșterea a fost alimentată de scumpirea energiei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Grecia depinde în mare măsură de importurile de combustibili, iar inflația în sectorul energetic a ajuns la 25,4% în septembrie.

În 2012, investitorii se temeau că statul grec nu își poate plăti facturile

În anul 2012 însă, Grecia era țara de care investitorii se fereau atunci când venea vorba despre împrumuturi. În timp ce Atena se pregătea pentru cea mai mare restructurare a datoriei suverane din istorie, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani depășea 35%. Italia, considerată la acea vreme următoarea țară care ar putea intra în criză, ajunsese să plătească dobânzi de peste 7% în timpul propriului episod de instabilitate, cu câteva luni înainte.

La 14 ani distanță, situația s-a schimbat radical.

Grecia a redevenit astfel o ţară în care creditorii au încredere, după ce, în urmă cu mulți ani, nimeni nu voia să îi acorde împrumuturi.

De altfel, România va prelua experiența Greciei în digitalizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, pentru a crește încasările la buget și a reduce deficitul de colectare a TVA. Premierul Luca Niculescu a anunțat joi că Guvernul va aproba cadrul de cooperare dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări, un memorandum urmând să fie semnat la Atena, în perioada 3-4 decembrie.