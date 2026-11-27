Noul președinte al BCE, Pablo Hernandez de Cos, a fost anunțat de Emmanuel Macron: "S-a ajuns la un consens"

1 minut de citit Publicat la 09:13 27 Noi 2026 Modificat la 09:13 27 Noi 2026

Pablo Hernandez de Cos a fost anunțat de Emmanuel Macron drept noul președinte BCE. Foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că s-a ajuns la un consens al liderilor Uniunii Europene în legătură cu numirea spaniolului Pablo Hernandez de Cos în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Conform sursei citate, există consens și pentru numirile lui Laurence Boone și Markus Brunnermeier ca membri ai Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

"Consensul" în privința noului șef al BCE a venit joi, după ce Olanda a decis să sprijine candidatura sa, a declarat pentru Reuters un diplomat european. În pofida sprijinului exprimat anterior pentru candidatul olandez Klaas Knot, premierul de la Haga, Rob Jetten, a decis, în cele din urmă, să-l sprijine pe spaniol, susține diplomatul.

Ambasadorii statelor UE s-au întâlnit joi pentru lansarea procedurii scrise prin care capitalele aprobă o recomandare către lideri în legătură cu nominalizările pentru cele trei funcții de la BCE care devin vacante în următoarele șase luni.

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Recomandarea îi include pe Pablo Hernandez de Cos pentru funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, pe Laurence Boone pentru funcția de director al BCE responsabil cu operațiunilor de piață, și pe Markus Brunnermeier pentru funcția de economist șef a BCE, a indicat sursa citată de Reuters.

Și publicația The Financial Times anunțase că Pablo Hernandez de Cos va deveni viitorul președinte al BCE, după ce majoritatea țărilor din zona euro au susținut candidatura sa.

La finele lunii octombrie, șefa BCE, Christine Lagarde, a confirmat că a decis să demisioneze din funcție cu opt luni înainte de expirarea mandatului său, ce urma să se încheie la 31 octombrie 2027.

Anunțul a declanșat o cursă contra cronometru între cele 21 de țări din zona euro pentru a se pune de acord asupra succesorului lui Lagarde înainte de sfârșitul anului, precum și cu privire la înlocuitorii altor doi membri ai consiliul executiv care urmează să plece de la BCE.