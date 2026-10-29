Christine Lagarde explică de ce demisionează de la conducerea BCE: „Vreau să am libertatea de a vorbi”

Christine Lagarde. Foto: Getty Images

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a spus, joi, că a decis să demisioneze din funcţie cu opt luni înainte de expirarea mandatului său pentru a putea vorbi mai liber despre chestiuni care nu ţin de politica monetară, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Christine Lagarde se va retrage efectiv pe 7 februarie 2027.

În vârstă de 70 de ani, Christine Lagarde se află la conducerea BCE din noiembrie 2019, după ce anterior a condus Fondul Monetar Internaţional. În mod normal, mandatul lui Lagarde la vârful BCE urma să se încheie la 31 octombrie 2027.

„Nu există niciodată un moment potrivit pentru a pleca. Vreau să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare şi libertatea de a aborda chestiuni care nu ţin de politica monetară”, a spus Lagarde la o conferinţă de presă, adăugând că decizia de a pleca mai devreme a fost motivată de dorinţa de a se implica în discuţii pe teme care depăşesc mandatul BCE.



Lagarde a subliniat că oficialii BCE sunt supuşi unor reguli stricte de neutralitate. "Avem obligaţia de a fi neutri. comentăm situaţia actuală concentrându-ne exclusiv pe politica monetară", a spus Lagarde.

Cu toate acestea, Lagarde a mărturisit că nu se mai simte confortabilă să păstreze tăcerea cu privire la probleme globale mai ample.

„Mă interesează adevărul, iar adesea văd cum acesta este alterat sau contrazis prin prezentări distorsionate ale realităţii”, a spus ea, fără a oferi detalii suplimentare.

Bazându-se pe o experienţă de peste două decenii în poziţii economice şi financiare la nivel internaţional, Lagarde consideră că îşi poate aduce contribuţia şi în afara domeniului băncilor centrale.

„Există lucruri pe care le pot spune, dacă oamenii vor sau nu să asculte, asta e o altă poveste. Dar simt că trebuie să spun aceste lucruri, lucru pe care nu îl pot face din poziţia pe care o deţin în prezent”, a explicat Lagarde.

Preşedinta BCE a dorit să asigure pieţele şi personalul instituţiei că plecarea sa anticipată nu va perturba activitatea BCE.

„Procesul de găsire a unui succesor a început deja”, a spus Lagarde, adăugând că există „o mulţime de candidaţi excelenţi, mult mai buni decât mine”.

„Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene”, a declarat joi preşedintele Consiliului, Antonio Costa.

„Pentru a asigura o tranziţie fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi iniţiat astăzi şi va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.

I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. — António Costa (@eucopresident) October 29, 2026

Chiar dacă toţi liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea preşedintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât şi francez pentru a obţine postul.