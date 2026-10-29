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Christine Lagarde explică de ce demisionează de la conducerea BCE: „Vreau să am libertatea de a vorbi”

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 18:53 29 Oct 2026 Modificat la 18:53 29 Oct 2026
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presedinta bancii centrale europene christine lagarde
Christine Lagarde. Foto: Getty Images

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a spus, joi, că a decis să demisioneze din funcţie cu opt luni înainte de expirarea mandatului său pentru a putea vorbi mai liber despre chestiuni care nu ţin de politica monetară, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Christine Lagarde se va retrage efectiv pe 7 februarie 2027.

În vârstă de 70 de ani, Christine Lagarde se află la conducerea BCE din noiembrie 2019, după ce anterior a condus Fondul Monetar Internaţional. În mod normal, mandatul lui Lagarde la vârful BCE urma să se încheie la 31 octombrie 2027.

„Nu există niciodată un moment potrivit pentru a pleca. Vreau să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare şi libertatea de a aborda chestiuni care nu ţin de politica monetară”, a spus Lagarde la o conferinţă de presă, adăugând că decizia de a pleca mai devreme a fost motivată de dorinţa de a se implica în discuţii pe teme care depăşesc mandatul BCE.

Lagarde a subliniat că oficialii BCE sunt supuşi unor reguli stricte de neutralitate. "Avem obligaţia de a fi neutri. comentăm situaţia actuală concentrându-ne exclusiv pe politica monetară", a spus Lagarde.

Cu toate acestea, Lagarde a mărturisit că nu se mai simte confortabilă să păstreze tăcerea cu privire la probleme globale mai ample.

„Mă interesează adevărul, iar adesea văd cum acesta este alterat sau contrazis prin prezentări distorsionate ale realităţii”, a spus ea, fără a oferi detalii suplimentare.

Bazându-se pe o experienţă de peste două decenii în poziţii economice şi financiare la nivel internaţional, Lagarde consideră că îşi poate aduce contribuţia şi în afara domeniului băncilor centrale.

„Există lucruri pe care le pot spune, dacă oamenii vor sau nu să asculte, asta e o altă poveste. Dar simt că trebuie să spun aceste lucruri, lucru pe care nu îl pot face din poziţia pe care o deţin în prezent”, a explicat Lagarde.

Preşedinta BCE a dorit să asigure pieţele şi personalul instituţiei că plecarea sa anticipată nu va perturba activitatea BCE.

„Procesul de găsire a unui succesor a început deja”, a spus Lagarde, adăugând că există „o mulţime de candidaţi excelenţi, mult mai buni decât mine”.

„Consiliul European va demara imediat procesul de identificare a unui succesor pentru Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene”, a declarat joi preşedintele Consiliului, Antonio Costa.

„Pentru a asigura o tranziţie fluidă către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va fi iniţiat astăzi şi va continua fără întârziere, în vederea adoptării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a precizat Costa, într-o postare pe platforma X.

Chiar dacă toţi liderii celor 21 de state din zona euro au un cuvânt de spus în desemnarea preşedintelui BCE, istoria sugerează că orice candidat de succes trebuie să aibă sprijin atât german, cât şi francez pentru a obţine postul.

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Etichete: Christine Lagarde banca centrala europeana demisie

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