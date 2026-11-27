Ilie Bolojan anunță că Vasile Rîmbu va candida din partea PNL pentru un nou mandat de primar al Sucevei, în 2028

1 minut de citit Publicat la 08:42 27 Noi 2026 Modificat la 08:47 27 Noi 2026

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, alături de primarul Sucevei, Vasile Rîmbu. Sursă foto: Facebook - Ilie Bolojan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, joi, că primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din PSD, va candida din partea PNL în 2028 pentru un nou mandat. „Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare”, a declarat fostul premier al României, aflat într-o vizită la Suceava.

„În baza discuţiilor administrative şi politice pe care le-am avut cu domnul primar Rîmbu, am constatat că avem aceeaşi viziune de dezvoltare a unui oraş, pe care atât eu, ca primar, cât şi dânsul o avem.

Am constatat că avem o viziune politică asemănătoare şi vreau să-i mulţumesc pentru că a acceptat ca în 2028 să candideze la Primăria Suceava din partea PNL”, a declarat Ilie Bolojan, aflat într-o vizită la organizaţia PNL Suceava.

La rândul său, Vasile Rîmbu a mulțumit PNL pentru încrederea acordată și a spus că își dorește să continue proiectele de dezvoltare a municipiului Suceava.

„Mulţumesc Partidului Naţional Liberal pentru onoarea de perspectivă pe care mi-a acordat-o. Rămân în continuare dedicat proiectelor pentru Suceava şi, desigur, având un set de proiecte de mare perspectivă şi de dezvoltare a municipiului, desigur că ne trebuie mai mulţi ani, mai multe mandate”, a declarat Vasile Rîmbu.

Primarul a promis că va rămâne dedicat Sucevei și va continua proiectele de dezvoltare a orașului.

„Vă promit că nu voi dezamăgi. Sunt în slujba Sucevei, am fost şi voi fi, pentru că acestui oraş îi datorez totul. Îi datorez formarea mea ca profesionist, formarea mea ca om, îi datorez copilăria copilului meu, studiile copilului meu”, a mai spus Rîmbu.

Vasile Rîmbu, a fost ales pe listele PSD la alegerile din 2024. În 2026, primarul a fost suspendat din partid şi i-au fost retrase toate funcţiile politice.