Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că va fi extrem de greu ca România să încheie anul cu deficitul asumat. Foto: Hepta/Getty Images

România are o gaură de aproape 50 de miliarde de lei în buget, potrivit unui document obținut în exclusivitate de Antena 3 CNN. Draftul Ministerului Finanțelor, datat 24 noiembrie, arată că 47,6 miliarde de lei reprezintă cheltuieli și obligații fără finanțare suficientă, dintre care 19,1 miliarde sunt plăți certe. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că, în aceste condiții, va fi extrem de greu ca România să încheie anul cu deficitul asumat. „Suntem aproape de imposibil”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN: Care este cu adevărat, cât de mare este gaura, care este situația pe care v-a lăsat-o domnul Bolojan? Aici nu este vorba despre ce a mai trăit noi, greaua moștenire, aici este vorba de o anumită realitate care până acum a fost ascunsă, care până acum nu a fost prezentată. Care este realitatea, domnule președinte?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: În primul rând, cred că trebuie să spunem, înainte de a spune suma aproximativă pe care o avem în acest moment și care n-a fost spusă, că anul trecut, atunci când s-a format acest Guvern, imediat după aceea, românii și economia României au fost supuși unor politici dure din perspectiva deficitului, de a reface și așa mai departe. Vedem, după un an și jumătate, ce? Efectele următoare: economia României este în scădere, spre deosebire de ce s-a întâmplat acum un an și jumătate sau unde eram acum un an și jumătate.

Avem cel mai mare TVA, avem cea mai mare inflație din Europa, avem 12 luni de scăderi consecutive, dacă nu chiar mai bine, ale consumului în România, avem zeci de mii de șomeri în plus și pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situație mult mai proastă decât acum un an și jumătate, totul făcut în acest an și jumătate, din perspectiva deficitului care vine dinspre noi, iar poporul trebuie să sufere. Și a suferit în acest an și jumătate. Și am ajuns acum, la un an și jumătate după, să vedem că suntem într-o situație mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an și jumătate și toată această suferință la care au fost supuși atât românii, cât și economia țării noastre n-a avut niciun rezultat pozitiv, din perspectiva mea.

Din contră, vorbim, ca să răspund direct, undeva la o sumă în jur de 50 de miliarde, de fapt, de care dumneavoastră ați spus în urmă cu câteva săptămâni, pe care am aproximat-o și noi, tot așa, în urmă cu câteva săptămâni, sume care în acest moment sunt neacoperite.

Mihai Gâdea: Noi am prezentat aceste cifre, am făcut toate cercetările cu putință pentru a identifica din ce găuri este compusă această gaură mai mare. 50 de miliarde este o gaură foarte mare. Și eu vă spun sincer, în momentul în care am văzut, la momentul respectiv, am stat mult în dubiu dacă să prezentăm sau nu, pentru că am zis: domnule, poate greșim. 50 de miliarde este uriaș.

Sorin Grindeanu: E 2,5% din PIB.

Mihai Gâdea: În mod normal, nu ar fi fost corect ca domnul Bolojan, la plecare, în loc să ne spună că n-a lăsat nicio datorie, vă aduceți aminte, a făcut o conferință de presă în care a spus că n-a lăsat nicio datorie, nicio factură neplătită. Acum descoperim că sunt nenumărate facturi neplătite și avem această gaură de 50 de miliarde.

Sorin Grindeanu: Dacă ar fi doar asta, domnule Gâdea, poate nici nu ar fi așa de rău, dar avem și o populație, un popor, până la urmă, care a fost supus la toate aceste constrângeri, popor care a ajuns la limita suportabilității, după un an și jumătate în care ai zis că faci lucruri bune și, de fapt, am mers din rău în mai rău, iar rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Asta-i și mai grav.

Mihai Gâdea: V-ați uitat, desigur, cu atenție, pe aceste cifre. De ce ați fost surprins? Ați fost surprins de ceva? Facturile care nu au fost plătite? Despre magistrați știați, despre o serie întreagă de lucruri s-a tot vorbit, dar sunt surprize pe care le aveți?

Sorin Grindeanu: Nu. De fapt, e o recunoaștere a ceea ce noi am spus și atunci, în urmă cu câteva săptămâni, și spunem de o lună și ceva, de două luni, chiar înainte de a fi instalat acest Guvern, că se încearcă un soi de cosmetizare a acestei foste guvernări și a politicii fostului Guvern. Aici e dincolo de ne place sau nu ne place de un prim-ministru. E vorba de țară și de modul în care a fost gestionată țara în acest an și jumătate. De aceea, vă spuneam la începutul interviului că noi trebuie să încercăm să le dăm speranța românilor.

Mihai Gâdea: Hăul de 50 de miliarde e un hău foarte mare. Ați vorbit, de exemplu, cu premierul, cu președintele, despre asta?

Sorin Grindeanu: Am vorbit cu premierul. Vorbesc zilnic aproape cu premierul, încercăm împreună, eu încerc să îl ajut, să găsim soluții și vom încerca, prin buget, să repunem România pe o direcție corectă.

Mihai Gâdea: Un hău ca cel pe care îl avem, de 50 de miliarde, cu un deficit care, în momentul de față, unde estimați că va ajunge?

Sorin Grindeanu: Știți, noi ne-am asumat, ca țară, că vom închide anul la deficitul pe cash 6,2 și pe ESA cu 6,6. Sper, sper din tot sufletul să putem să facem acest lucru. Suntem aproape de imposibil. Apropo de ce vorbeam mai devreme, dar eu cred că unele lucruri au vrut să fie gestionate prost.

Când vorbim de miliarde bune, de exemplu, la magistrați, și când vorbim de un război pe care l-ai dus cu magistrații doar pentru a câștiga simpatia populară, simpatia publicului, că te bați cu pensiile magistraților, cu salariile magistraților și tu ești alături de ei, acolo n-a fost decât o mișcare politică din partea domnului Bolojan, fără niciun fel de dubii, încercând să se pună și provocând non-stop un conflict cu magistrații. Eu cred că acolo lucrurile pot fi gestionate în perioada următoare, prin dialog, prin a găsi un punct comun, astfel încât toate acele datorii care vin din spate să poată fi eventual eșalonate, să poată fi regândite. Astea sunt lucruri pe care un nou Guvern, dacă abordează lucrurile diferit, nu la modul ăsta, să spunem, de alb sau negru, sau doar din perspectivă de câștig politic, pentru că bătălia, în ghilimele, cu magistrații lui Ilie Bolojan a fost gândită exclusiv din perspectivă politică.

Mihai Gâdea: Cam mult, totuși, costul. Dacă ne uităm în momentul de față, deci unde lipsesc banii din buget, avem așa: hotărârile judecătorești și salariile despre care vorbiți aici sunt 15,7 miliarde, proiectele cu finanțare europeană, 12,3 miliarde, sănătate, 8 miliarde, programe naționale de dezvoltare, adică facturile care nu au fost plătite celor care au executat lucrările, da, 6,1, planul SAFE, 4,9 miliarde, subvenții, 1,8 miliarde, alte cheltuieli, 1,3 miliarde.

Acum, totuși, cine își asumă această chestiune? Domnul Bolojan a dus lupta cu magistrații în loc să găsească o formulă ca lucrurile să fie plătite în rate, să existe un plan pentru asta, pentru a nu fi o povară atât de mare. Asta este unu. Proiectele cu finanțare europeană, aici, totuși, cred că a fost domnul Pâslaru, nu?

Sorin Grindeanu: Știe toată lumea că a fost domnul Pâslaru și în acest moment, de-aia mă miram, s-ar putea ca suma acolo să fie mai mare de 12. Haideți să vedem cum se ajunge la final.

Mihai Gâdea: Iar la sănătate, Casa Națională de Sănătate, că de acolo sunt problemele, 8 miliarde. Asta nu era tot un domn de la domnul Bolojan? La programele SAFE, 4,9 miliarde, da? Banii ăștia la programele SAFE, care știm foarte bine cum au fost negociate, aici nu era totuși că banii ăștia sunt împrumutați, adică de ce-i dăm de la buget?

Sorin Grindeanu: Ba da, doar că există un mecanism pe care nu l-au gestionat foarte bine. Hai să le luăm pe rând. Aceste aproape 15 miliarde, cât sunt cele legate de magistrați, am ajuns în această situație exclusiv dintr-o gestiune proastă a fostului Guvern.

Vă rog să luați declarațiile noastre din urmă cu un an, un an și ceva, în care am spus: domnule, hai să stăm de vorbă cu oamenii aceștia, hai să vedem și vom găsi, sunt convins, un punct de vedere comun. Am început, eu am avut o discuție aici cu conducătorii instituțiilor din acest domeniu, i-am chemat, am fost criticat că vreau să mă... M-am lăsat deoparte, le-am transmis că oamenii erau dispuși la dialog, în a găsi o soluție, astfel încât să nu ajungem în această situație. Nu. S-a jucat politic de către fostul prim-ministru, tocmai fiindcă știa că are de câștigat dacă se opune, să spunem, magistraților pe această temă. Și uite unde am ajuns. Am ajuns să fim în situația să plătim 15 miliarde de lei. Imens, imens, domnule Gâdea, dintr-o încrâncenare, încăpățânare și din lucruri care puteau fi gestionate altcumva.

Dar aici eu sunt convins că primul-ministru Luca Niculescu va găsi dialogul necesar cu reprezentanții instituțiilor din justiție, astfel încât această sumă, am convingerea că această sumă va putea fi eșalonată, să nu fie apăsat bugetul din prima cu această sumă.

Mihai Gâdea: Deci aceasta este cea mai mare. A doua este însă ceea ce vă spuneam puțin mai devreme, proiecte cu finanțare europeană, 12,3 miliarde. Dumneavoastră credeți că, de fapt, este mai mare suma?

Sorin Grindeanu: Eu cred că, totuși, sper să nu fie adevărată informația mea, dar erau în jur de 3 miliarde de euro, așa, sub semnul întrebării, ceea ce înseamnă spre 16 miliarde de lei. Haideți să vedem. Suntem în situația în care noul ministru Mihai Ghigiu încearcă să repare din ceea ce a fost.

Mihai Gâdea: Sunt totuși niște lucruri care s-au închis, iar în momentul în care în loc de 12 avem 16, nu se închide la 50 de miliarde, se va închide undeva la 54 de miliarde.

Sorin Grindeanu: Aveți Pfizer acolo?

Mihai Gâdea: Nu am, și acolo mai sunt încă un miliard.

Sorin Grindeanu: Ajutoarele neplătite la încălzire nu le aveți.

Mihai Gâdea: Și ne ducem la cât, domnule președinte, la peste 60 de miliarde?

Sorin Grindeanu: Nu, nu ajungem acolo, doar că eu cred că e nevoie ca românii să știe adevărul. Eu nu vreau să intru într-o spirală, că nu sunt prim-ministru, susțin Guvernul acesta și fac tot ceea ce pot și eu, și colegii mei, să scoatem România de unde se află. Și eu cred că românii trebuie să știe adevărul, fără ascunderea gunoiului sub preș. Și eu cred că trebuie să știm adevărul.

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Cât de mari sunt problemele din bugetul României

Antena 3 CNN a intrat în posesia unui draft al Ministerului Finanțelor, datat 24 noiembrie 2026, care arată cât de mari sunt problemele financiare ale statului. Potrivit documentului, necesarul brut de finanțare ajunge la 50,8 miliarde de lei, iar 47,6 miliarde de lei sunt prezentate drept necesar brut rămas fără acoperire. Din această ultimă sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe pentru care nu există suficienți bani.

Cele mai mari sume apar în dreptul hotărârilor judecătorești și salariilor, cu 15,7 miliarde de lei, și al proiectelor cu finanțare europeană, cu 12,3 miliarde de lei. Urmează Sănătatea, cu 8 miliarde de lei, programele naționale de dezvoltare, cu 6,1 miliarde, și programul SAFE, cu 4,9 miliarde de lei.

Una dintre cele mai grave situații este în Justiție. Statul are obligații în valoare totală de 20,55 miliarde de lei, rezultate din hotărâri judecătorești, în special pentru drepturi salariale și dobânzi. Aproape 14,8 miliarde de lei reprezintă tranșe care ar fi trebuit deja achitate.

Probleme mari sunt și în Sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are înregistrate obligații de plată de 6,74 miliarde de lei. Numai pentru concediile medicale ar fi nevoie de 4,23 miliarde de lei, însă fondurile disponibile acoperă doar 560 de milioane. Diferența rămasă fără finanțare este de 3,67 miliarde de lei.

Statul mai are de achitat și aproximativ 3 miliarde de lei din schemele de compensare a energiei, introduse în perioada crizei energetice.

România plătește 171 de milioane de lei pe zi doar pentru dobânzi

În tot acest timp, datoria publică a României a ajuns la 1.230,1 miliarde de lei, adică 61,1% din PIB, la sfârșitul lunii august 2026.

Doar dobânzile pentru împrumuturile statului sunt estimate la 62,6 miliarde de lei pe an. Asta înseamnă aproximativ 171 de milioane de lei pe zi, fără să fie incluse sumele împrumutate care trebuie rambursate.

O altă problemă este finanțarea investițiilor publice. Potrivit documentului, pentru proiectele analizate mai sunt necesare 837 de miliarde de lei după 2026, în special pentru apărare și transporturi.

Acești bani trebuie asigurați pe parcursul mai multor ani și nu reprezintă facturi restante.