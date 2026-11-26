Fostul premier al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Botoșani, că reforma administrativă propusă de PSD, aflată în dezbatere publică, este „doar o perdea de fum”. Președintele PNL a adăugat că în loc să reducă din cheltuielile publice, reforma, în forma ei actuală, va genera cheltuieli suplimentare pentru stat, relatează Agerpres.

„Gândiţi-vă că, dacă uneşti două comune sărace, nu va rezulta o comună bogată. Cred că suntem conştienţi pe tema asta. Dacă mai vii să acorzi şi nişte facilităţi pe cinci ani de zile, se pune întrebarea cine va acoperi diferenţa. Asta înseamnă că se vor da tot de la bugetul de stat, care împrumută bani cu nişte dobânzi foarte mari şi vom crea o problemă în raporturile cu cetăţenii respectivi după vor dispărea facilităţi”, a spus Bolojan.

Fostul prim-ministru a declarat că reforma PSD nu va reduce cheltuielile și nici nu va crea dezvoltarea promisă.

„Prin urmare, o astfel de propunere nu face nici să reducă cheltuielile, nici să avem servicii mai bune, nici să creeze dezvoltare şi, pentru că este făcută într-o formulă haotică, aşa cum a apărut acum, în care una se declară la minister, alta se declară la partid, altceva se declară la guvern, nu putem decât să interpretăm că o astfel de ofertă este una de tip perdea de fum care să acopere problemele serioase de care ar trebui să se lupte guvern în această perioadă”, a afirmat Bolojan.

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă care vizează comasarea voluntară a UAT-urilor sub 1.500 de locuitori şi instituirea unor măsuri de sprijin a fost pus, vineri, în consultare publică.

Ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica a precizat că decizia finală va fi luată de cetăţeni, prin referendum, iar statul pune la dispoziţie 4 miliarde de lei pentru investiţii şi reduce la jumătate impozitul pe locuinţe şi terenuri timp de 5 ani.

El a adăugat că, în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de banii de la bugetul de stat.

Calendarul prevede ca, la alegerile locale din 2028, noile comune să îşi aleagă primarii şi consiliile locale, iar, începând cu 1 ianuarie 2029, cetăţenii să beneficieze de reducerea la jumătate a impozitelor.