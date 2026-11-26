1 minut de citit Publicat la 19:00 26 Noi 2026 Modificat la 19:01 26 Noi 2026

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Joi, 26 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto anterioare, Loteria Română a acordat 25.114 de premii în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Reportul la Loto 6.49, la categoria I, este de peste 2,38 milioane de lei. De asemenea, la Noroc, Loteria Română a anunțat un report cumulat de peste 1,38 milioane de lei.

Numerele câștigătoare pot fi văzute și pe site-ul loto.ro.

Numerele câștigătoare de joi, 26 noiembrie

Loto 6/49: 6, 34, 36, 8, 39, 38;

Noroc: 7 0 5 4 5 4 7;



Joker: 44, 31, 1, 19, 42 + 3;

Noroc Plus: 9 5 2 8 5 5;

Loto 5/40: 39, 1, 27, 10, 32, 7;



Super Noroc: 3 2 0 7 1 9;



Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 63.200 de lei (peste 11.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

Bilete norocoase la ultima extragere

La tragerea Joker de duminică, 22 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 230.489,49 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Târgu Jiu.

La tragerea Noroc de duminică, 22 noiembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câstiguri în valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Codlea, județul Brasov, și din Constanța.