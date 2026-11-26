Frații Nuțu și Sile Cămătaru, arestați preventiv pentru 30 de zile, împreună cu „locotenenții” clanului: fiii și ginerii lor

2 minute de citit Publicat la 17:08 26 Noi 2026 Modificat la 17:30 26 Noi 2026

Sile Cămătaru la audieri, 25 noiembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, joi, alături de mai mulți membri ai familiei, considerați „locotenenții” clanului. Printre persoanele vizate de măsura dispusă de instanță se numără fiii și ginerii celor doi, în dosarul de amploare în care sunt cercetați pentru acuzații de crimă organizată, șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism.

„Prin încheierea din 26.11.2026 a judecătorului de drepturi și libertăți s-a dispus arestarea preventivă a inculpaților B.I., B.N.M., B.V., B.V.D., D.E.D., I.M.C., P.C.R., Ș.V.F. și T.R.G. pe o durată de 30 de zile. Încheierea nu este definitivă, putând fi formulată contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare/comunicare.”, se arată în decizia instanței.

Hotărârea instanței nu este însă definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare.

Avocatul lui Nuțu Cămătaru, Robert Bică, a declarat pentru Antena 3 CNN că a contestat deja măsura arestării preventive.

Cine sunt cei nouă arestați din clanul Cămătarilor

Cei nouă au fost reținuți inițial în urma celor 45 de percheziții desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT în București și în mai multe județe.

Printre persoanele reținute s-au numărat Nuțu și Sile Cămătaru, fiii lui Sile, Balint Vasile Daniel, cunoscut drept „Dani al lui Sile”, și Balint Nuțu Mario, dar și ginerii lui Nuțu Cămătaru, Dan Emanuel Daniel, zis „Manu Bombardierul”, și Petcu Cezar.

Ancheta vizează două grupări infracționale organizate, despre care procurorii susțin că ar fi acționat în București și Ilfov, începând din 2025. Potrivit anchetatorilor, membrii acestora ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra unor interpreți de muzică de petrecere, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel, pentru a-i determina să cânte gratuit în anumite cluburi și să refuze contractele cu alți organizatori.

În același dosar sunt investigate presupuse activități de cămătărie, șantaj și exploatare sexuală a unor femei, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost obligate să se prostitueze în Germania și Elveția.

Cămătarii, acuzați că i-au terorizat și exploatat pe maneliști: Florin Salam, printre victime

Procurorii DIICOT îi cercetează pe cei nouă inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra unor interpreți de manele, printre care Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel, pentru a-i obliga să cânte gratuit în cluburile controlate de aceștia și să refuze contractele oferite de alți organizatori.

De asemenea, ancheta vizează acordarea unor împrumuturi cu dobânzi ilegale, urmate de amenințări cu acte de violență în cazul persoanelor care nu își achitau datoriile. În alte situații, anchetatorii susțin că mai multe femei ar fi fost exploatate sexual și obligate să se prostitueze în Germania și Elveția.