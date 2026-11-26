Se deschide Târgul de Crăciun București 2026: Vor fi 5 zile de concerte în minivacanța de 1 Decembrie. Programul și artiștii care cântă

3 minute de citit Publicat la 15:42 26 Noi 2026 Modificat la 15:42 26 Noi 2026

Târgul de Crăciun București în Piața Constituției. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Târgul de Crăciun Bucureşti 2026 se deschide vineri, pe 27 noiembrie. Vor fi 5 zile de concerte live, în minivacanța de 1 Decembrie, 133 de căsuţe şi un brad luminat de 171.000 de LED-uri.

Cea de-a 19-a ediţie a Târgului de Crăciun Bucureşti aduce în Piaţa Constituţiei un brad de 30 de metri, roată panoramică, carusel, trenuleţ, Casa lui Moş Crăciun şi o ofertă variată de produse şi preparate de sezon.

Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB, organizează Târgul de Crăciun Bucureşti 2026. Evenimentul se deschide vineri, 27 noiembrie, la ora 17:00, şi transformă Piaţa Constituţiei, timp de o lună, într-un spaţiu dedicat sărbătorilor de iarnă, cu spectacole, gastronomie, meşteşuguri româneşti şi experienţe pentru toate vârstele.

Desfăşurat pe o suprafaţă de peste 20.000 mp, târgul propune anul acesta un decor festiv spectaculos, experienţe pentru vizitatori şi un program artistic care îmbină muzica pop şi rock cu spectacolele tradiţionale, colindele şi momentele dedicate copiilor.

Programul concertelor la deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti 2026

Între 27 noiembrie şi 1 decembrie, scena din Piaţa Constituţiei va găzdui concerte pop, rock şi spectacole dedicate Zilei Naţionale a României.

Vineri, 27 noiembrie, târgul se deschide cu Fuego, Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca, Zdob şi Zdub şi Corul de Copii Radio.

Sâmbătă, 28 noiembrie, este seara rock, cu The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec şi Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, pe scenă urcă Alexandra Ungureanu Band, OCS şi Vunk.

Luni, 30 noiembrie, Amalia Niţă şi Corul "Shining Stars", Nadir şi Loredana & Banda Agurida.

De Ziua Naţională, 1 decembrie, programul îi reuneşte pe Florin Grigore şi Star Music Band, Valeria Arnăutu şi Grupul Vocal "Vlăstarele Cântecului Românesc", precum şi pe Ioana-Maria, Doiniţa & Ionuţ Dolănescu, alături de Orchestra "Rapsozii Moldovei" (dirijor: Vitalie Dorin) şi invitaţi speciali, în spectacolul "Cu România în suflet".

Programul artistic continuă pe tot parcursul lunii decembrie, în fiecare weekend, de vineri până duminică, cu noi concerte, colinde şi spectacole pentru toate vârstele şi este disponibile pe www.bucharestchristmasmarket.ro şi www.arcub.ro.

133 de căsuţe, bunătăţi de sezon şi cadouri de Crăciun

Cele 133 de căsuţe vor reuni producători, meşteşugari şi artizani din România, cu o selecţie variată de produse tradiţionale, decoraţiuni şi cadouri realizate manual. Vizitatorii se vor putea bucura de cozonaci, turtă dulce, ciocolată de casă, langoşi, castane coapte şi alte preparate de sezon, alături de vin fiert şi ciocolată caldă. Oferta este completată de obiecte de ceramică, globuri pictate, jucării din lemn, bijuterii şi creaţii artizanale inspirate de tradiţiile româneşti.

Un brad cu 171.000 de LED-uri, roată panoramică, carusel şi Casa lui Moş Crăciun

Printre principalele atracţii ale ediţiei se numără bradul de Crăciun de 30 de metri, împodobit cu o plasă luminoasă alcătuită din 171.000 de beculeţe LED, care va domina decorul festiv din Piaţa Constituţiei. Instalaţiile luminoase şi decoraţiunile tematice vor completa atmosfera de sărbătoare, alături de roata panoramică, carusel şi trenuleţ, pregătite să ofere experienţe pentru întreaga familie.

Un loc special îl ocupă Casa lui Moş Crăciun, un spaţiu de peste 100 mp, decorat şi pictat manual care va fi deschisă pe toată perioada târgului, începând din data de 4 decembrie. Aici, copiii vor putea participa la activităţi creative, vor întâlni spiriduşi şi personaje de poveste şi vor putea lăsa scrisori pentru Moş Crăciun.

Între 12 şi 24 decembrie, Moş Crăciun va fi prezent pentru a-i întâlni pe cei mici. Programul dedicat familiilor va include şi ateliere de creaţie, spectacole şi momente interactive pe parcursul târgului.

Programul de vizitare

Târgul de Crăciun Bucureşti va fi deschis zilnic, între 27 noiembrie şi 27 decembrie 2026, după următorul program:

* 27 noiembrie, ziua deschiderii: 17:00-22:00

* Luni-vineri: 12:00-22:00

* Sâmbătă-duminică: 10:00-22:00

Roata panoramică, caruselul şi trenuleţul vor funcţiona în acelaşi interval cu târgul.

Casa lui Moş Crăciun va fi deschisă în perioada 4-27 decembrie, de luni până vineri, între 12:00-14:00 şi 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00-13:00 şi 17:00-22:00. Moş Crăciun îi va întâmpina pe copii în perioada 12-24 decembrie, în programul Casei lui Moş Crăciun.

Accesul la Târgul de Crăciun Bucureşti 2026 este gratuit.

Tot vineri, 27 noiembrie, se aprind și luminițele de Crăciun pe principalele artere din Capitală.