Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iaşi, coborâtă de pe soclu. "Restaurarea nu e un proces ușor"

1 minut de citit Publicat la 22:02 25 Noi 2026 Modificat la 22:04 25 Noi 2026

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iaşi, coborâtă de pe soclu. "Restaurarea nu e un proces ușor". Sursa colaj foto: Agerpres & Facebook/Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național "Moldova"

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, amplasată în fața Palatului Culturii din Iaşi, a fost demontată temporar și coborâtă de pe soclu, pentru a permite efectuarea lucrărilor de consolidare a piedestalului, relatează Ziarul de Iaşi. "Restaurarea nu e un proces ușor și facil și presupune tot felul de provocări! Restaurarea unui monument istoric este esențială pentru protejarea identității culturale, prelungirea duratei de viață a acestuia și transmiterea memoriei istorice către generațiile viitoare", a transmis Alexandru Chituță, directorul Complexului Muzeal Național "Moldova" Iași.

Restaurarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, amplasată în fața Palatului Culturii, a ajuns la etapa lucrărilor de refacere și consolidare a piedestalului. Vechi de peste 140 de ani, monumentul a fost coborât miercuri dimineață de pe soclu pentru a permite intervențiile asupra structurii de susținere.

Proiectul se află în faza finală, care presupune lucrări de consolidare, restaurare și conservare a elementelor artistice realizate din piatră și metal. Intervențiile, ce necesită atenție deosebită și o execuție precisă, se desfășoară în paralel cu procesul de restaurare a statuii din bronz.

"Restaurarea nu e un proces ușor și facil și presupune tot felul de provocări! Statuia domnitorului Ștefan cel Mare din Iași într-o nouă etapă. Restaurarea unui monument istoric este esențială pentru protejarea identității culturale, prelungirea duratei de viață a acestuia și transmiterea memoriei istorice către generațiile viitoare.

Aduc felicitări Primăria Municipiului Iași, domnului primar Mihai Chirica și echipei care se ocupă de restaurarea acestui moment", a declarat Alexandru Constantin Chituță, directorul Complexului Muzeal Național "Moldova" Iași, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Proiectul tehnic include și amenajarea corespunzătoare a spațiului din jurul monumentului, prin implementarea unor soluții menite să asigure evacuarea eficientă a apelor pluviale (sau meteorice) de la baza acestuia. Măsurile au ca obiectiv protejarea pe termen lung a întregului ansamblu monumental și prevenirea deteriorării sale în timp.

Machetele originale ale statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, amplasată în fața Palatului Culturii din Iași, au fost realizate în 1882 de sculptorul francez Emmanuel Frémiet, pornind de la schițele documentare întocmite de Gheorghe Asachi. Două dintre aceste machete se află în patrimoniul Muzeului de Artă, din cadrul Complexului Muzeal Național "Moldova".