Trei linii de transport în comun vor circula pe trasee diferite. Sursa foto: Facebook/STB

Liniile de transport public 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee modificate, în anumite zile, în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2026, în intervalul orar 16:00 - 2:00, ca urmare a restricţiilor de circulaţie impuse pentru Târgul de Crăciun Bucureşti, potrivit Agerpres.

Cele trei linii STB vor avea trasee modificate în zilele de 27, 28, 29 şi 30 noiembrie, 1, 4, 5, 6, 11, 12 şi 13 decembrie, precum şi în perioada 18 - 27 decembrie 2026, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).



Traficul rutier va fi restricţionat pe bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între bulevardul I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei, inclusiv pe cele două bretele adiacente, precum şi pe bulevardul Libertăţii, între Calea 13 Septembrie şi bulevardul Naţiunile Unite.



Astfel, linia 63 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertăţii, cu întoarcere în rondul Piaţa Regina Maria.



Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia bulevardul Naţiunile Unite/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piaţa Sf. Vineri”, pe bulevardul Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, bulevardul Corneliu Coposu, strada Sf. Vineri, staţia „Piaţa Sf. Vineri”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.



Totodată, linia de noapte N101 va funcţiona, în nopţile aferente zilelor menţionate, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/bulevardul Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertăţii, bulevardul Regina Maria, rond Piaţa Unirii