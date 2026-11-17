Târgul de Crăciun București 2026. Când se deschide în Piața Constituției, care e programul și principalele atracții

4 minute de citit Publicat la 16:37 17 Noi 2026 Modificat la 16:42 17 Noi 2026

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Târgul de Crăciun București via Facebook

Târgul de Crăciun București 2026 se deschide în curând, în Piața Constituției, unde Primăria Capitalei pregătește o nouă ediție a evenimentului dedicat sărbătorilor de iarnă. Târgul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie, iar accesul publicului va fi gratuit.

Organizatorii anunță concerte, spectacole, activități pentru copii, produse realizate de meșteșugari români și mai multe atracții, printre care un brad de 30 de metri, o roată panoramică și caruselul.

Când se deschide târgul de Crăciun din București în 2026

Târgul de Crăciun București 2026 își deschide porțile vineri, 27 noiembrie, în Piața Constituției. Evenimentul organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, se va desfășura timp de o lună, până pe 27 decembrie.

Potrivit informațiilor actualizate publicate de administrația locală, târgul va ocupa o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, iar intrarea va fi liberă.

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Pregătirile au început la începutul lunii noiembrie. În Piața Constituției sunt amenajate 133 de căsuțe pentru comercianți și producători, precum și spațiile destinate spectacolelor și activităților recreative.

Una dintre principalele atracții va fi bradul de Crăciun, care va avea 30 de metri înălțime. Acesta este acoperit cu cetină naturală și va fi decorat cu 171.000 de beculețe LED, potrivit celui mai recent anunț al Primăriei Capitalei, publicat pe 17 noiembrie.

Vizitatorii vor putea găsi și o roată panoramică de 36 de metri înălțime, un carusel și Căsuța lui Moș Crăciun.

Când se aprind luminițele de Crăciun în București în 2026

Primăria municipiului București a anunțat marți că decorațiunile luminosase pentru sărbătorile de iarnă din acest an vor fi aprinse odată cu deschiderea târgului de Crăciun din Piața Constituției.

„Ne vedem din 27 noiembrie, la Târgul de Crăciun București! Va fi feerie. Tot atunci Bucureștiul va îmbrăca haină de sărbătoare. Aprindem milioane de ornamente.”, a transmis PMB marți.

Concerte și activități pentru copii

Programul artistic al Târgului de Crăciun București 2026 va include colinde, spectacole tradiționale, concerte și momente de divertisment. Primăria Capitalei anunță că muzica tradițională va alterna cu ritmuri contemporane și sesiuni de DJ.

Evenimentele sunt concepute pentru toate categoriile de vârstă, iar organizatorii pregătesc și activități speciale pentru copii.

Cei mici vor putea participa la ateliere de creație, activități interactive și întâlniri cu personaje de poveste. Un punct important al programului va fi Căsuța lui Moș Crăciun, amenajată pe o suprafață de peste 100 de metri pătrați și decorată manual.

Copiii vor avea ocazia să îl întâlnească pe Moș Crăciun și pe spiridușii săi, să îi lase scrisori și să primească daruri. Potrivit Primăriei Capitalei, accesul la Căsuța lui Moș Crăciun va fi gratuit.

Pe lângă spectacole și activitățile pentru cei mici, târgul va include zone dedicate meșteșugarilor, artizanilor și producătorilor români. Vizitatorii vor putea cumpăra decorațiuni, obiecte realizate manual și cadouri de Crăciun.

Oferta gastronomică va cuprinde preparate tradiționale, dulciuri și băuturi specifice sezonului de iarnă.

Programul complet al târgului

Târgul de Crăciun București 2026 va fi deschis în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie, în Piața Constituției. Intrarea în zona evenimentului va fi gratuită.

Până la data de 17 noiembrie, organizatorii nu au publicat un program orar complet pentru toate zilele târgului și nici calendarul detaliat al concertelor. Informațiile oficiale confirmă însă că vor exista spectacole muzicale, colinde, reprezentații tradiționale, activități pentru copii și momente de divertisment.

Programul detaliat al evenimentelor și al artiștilor invitați urmează să fie urmărit pe canalele oficiale ale Primăriei Capitalei și ARCUB.

Principalele atracții anunțate pentru ediția din 2026 sunt:

Bradul de Crăciun cu o înălțime de 30 de metri și 171.000 de beculețe LED;

Roata panoramică de 36 de metri;

Caruselul;

Căsuța lui Moș Crăciun, cu acces gratuit;

133 de căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni și cadouri;

Concerte, colinde și spectacole tradiționale;

Ateliere de creație și activități interactive pentru copii;

Zonă gastronomică, cu preparate și dulciuri de sezon.

Câți bani a plătit PMB pentru târgul de Crăciun din Piața Constituției

Primăria Capitalei a alocat fonduri pentru organizarea Târgului de Crăciun București 2026, iar una dintre achizițiile publice identificate în SEAP are o valoare estimată de 2.389.050,50 lei.

Procedura, publicată la 19 octombrie 2026 sub numărul CN1097476, vizează servicii de scenotehnică, sonorizare, lumini și video pentru eveniment. Autoritatea contractantă este Arte și Evenimente Urbane București (AEUB).

Suma de aproape 2,4 milioane de lei reprezintă însă valoarea estimată a acestei achiziții, nu costul total al Târgului de Crăciun și nici o plată confirmată.

La momentul verificării, procedura figura încă în desfășurare, fără un contract atribuit.

Documentația de achiziție prevede 18 zile de spectacole pe scena principală, în intervalul 18:00–22:00, precum și 30 de zile de program în foișorul dedicat DJ-ilor.

Primăria Capitalei a anunțat, de asemenea, că ediția din 2026 va costa cu 5 milioane de lei mai puțin decât cele precedente, edilul Ciprian Ciucu precizând că administrația urmărește să atragă mai multe sponsorizări.