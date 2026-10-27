Când se deschid târgurile de Crăciun în România în 2026: Calendarul evenimentelor din București, Craiova, Sibiu, Brașov sau Oradea

3 minute de citit Publicat la 10:37 27 Oct 2026 Modificat la 10:37 27 Oct 2026

Târgul de Crăciun București în Piața Constituției. Imagini de arhivă. Sursa foto: Hepta

Sezonul sărbătorilor de iarnă se apropie, iar târgurile de Crăciun din România își pregătesc porțile pentru vizitatori. Primele evenimente sunt programate să înceapă la Craiova și Sibiu la jumătatea lunii noiembrie 2026, în timp ce în București, Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis la finalul lunii viitoare. Calendarul târgurilor de Crăciun din România în 2026 include și alte orașe importante, printre care Cluj-Napoca, Brașov, Oradea și Timișoara.

Pe 13 noiembrie se deschid primele târguri de Crăciun din România

Craiova și Sibiu sunt printre primele orașe care dau startul sezonului târgurilor de Crăciun în 2026. Ambele evenimente sunt programate să se deschidă vineri, 13 noiembrie, potrivit informațiilor publicate despre edițiile din acest an.

La Craiova, târgul se va desfășura în zona centrală a orașului, în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, conform anunțului publicat de Primăria Municipiului Craiova.

Și la Sibiu, deschiderea târgului este programată pentru 13 noiembrie, evenimentul urmând să rămână deschis până la 3 ianuarie 2027, potrivit calendarului anunțat pentru sezonul de iarnă.

Ulterior, alte orașe din țară vor deschide propriile târguri. Cluj-Napoca este programat să înceapă evenimentul pe 20 noiembrie, în timp ce târgurile din București, Brașov și Oradea sunt prevăzute să se deschidă pe 27 noiembrie. La Timișoara, startul este programat pentru 29 noiembrie.

Datele trebuie urmărite în continuare prin intermediul anunțurilor oficiale ale organizatorilor, deoarece programul și detaliile evenimentelor pot fi actualizate.

Când se deschide târgul din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București 2026 va avea loc în Piața Constituției, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie, potrivit informațiilor publicate de ARCUB.

Evenimentul organizat de Primăria Municipiului București, prin structura responsabilă de organizarea manifestărilor și evenimentelor urbane, va aduce în centrul Capitalei căsuțe cu produse artizanale, obiecte de sezon și preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

Programul anunțat include și atracții pentru familii și copii, precum Căsuța lui Moș Crăciun, roata panoramică, caruselul și bradul de Crăciun. De asemenea, sunt prevăzute concerte, spectacole și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele.

Accesul la târg este anunțat ca fiind gratuit. Pentru programul complet al evenimentelor, vizitatorii pot consulta pagina oficială a Târgului de Crăciun București 2026, publicată de ARCUB.

Alte târguri de Crăciun în București

Pe lângă evenimentul din Piața Constituției, Bucureștiul a găzduit în ultimii ani și alte târguri de Crăciun, organizate în zone diferite ale orașului. Acestea au oferit alternative pentru cei care au dorit să descopere produse artizanale, preparate tradiționale și activități de sezon.

Pentru ediția din 2026, datele și locațiile celorlalte târguri din Capitală trebuie confirmate prin anunțurile organizatorilor și ale administrațiilor locale. Calendarul din anii precedenți nu reprezintă, în sine, o confirmare că evenimentele vor avea loc în aceleași locuri și în aceleași perioade.

Bucureștenii care vor să viziteze mai multe evenimente în perioada sărbătorilor sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Primăriei Municipiului București, ale ARCUB și ale primăriilor de sector pentru informații despre program, acces și activitățile pregătite pentru public.

Când se aprind luminițele în București

Data aprinderii iluminatului festiv din București pentru sărbătorile de iarnă din 2026 nu trebuie confundată automat cu data deschiderii târgului din Piața Constituției. Deși cele două momente au fost organizate împreună în anii precedenți, programul pentru ediția din acest an trebuie confirmat printr-un anunț oficial al Primăriei Capitalei.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției este programat să se deschidă pe 27 noiembrie 2026, însă, în lipsa unei confirmări oficiale distincte privind iluminatul festiv, nu poate fi indicată cu certitudine ora la care vor fi aprinse luminițele pe marile bulevarde ale orașului.

Informațiile actualizate despre iluminatul festiv, zonele decorate și evenimentele organizate cu ocazia deschiderii sezonului de iarnă vor putea fi urmărite pe canalele oficiale ale Primăriei Municipiului București.

Programul pentru cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa poate fi consultat aici.