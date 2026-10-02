Când se deschide Târgul de Crăciun Craiova 2026: Va avea tematica „Tărâmul elfilor”. Deja se montează luminițele în centrul orașului

3 minute de citit Publicat la 13:43 02 Oct 2026 Modificat la 14:37 02 Oct 2026

Montarea instalațiilor luminoase și a decorațiunilor pentru Târgul de Crăciun Craiova 2026, 1 octombrie. Sursa foto: Hepta

Au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun Craiova 2026. În oraș se montează instalații luminoase și decorațiuni, iar primele elemente ale celui mai așteptat eveniment al iernii au început să apară. Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor”.

Pregătirile pentru târg au intrat astfel într-o nouă etapă. Muncitorii au început montarea instalațiilor luminoase și a decorațiunilor în zona centrală a orașului, iar autoritățile pregătesc o ediție care să păstreze amploarea evenimentului din anii trecuți.

Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, decorațiunile și instalațiile au fost proiectate și construite pe parcursul verii, iar acum sunt montate în centrul Craiovei. Peste două milioane de instalații luminoase urmează să fie folosite pentru decorarea orașului în perioada sărbătorilor.

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„Tărâmul elfilor”, tema Târgului de Crăciun Craiova 2026

Tema oficială a ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, potrivit Primăriei Craiova.

Decorurile vor transforma zona centrală a orașului într-un univers inspirat de lumea elfilor, iar instalațiile luminoase vor avea un rol important în atmosfera pregătită pentru sezonul de iarnă.

Primăria a anunțat încă din luna august că ediția din 2026 va avea această tematică, atunci când a deschis înscrierile pentru comercianții, artizanii și operatorii economici interesați să participe la eveniment.

Când începe Târgul de Crăciun Craiova 2026

Târgul de Crăciun Craiova 2026 va fi deschis în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027.

Evenimentul se va desfășura în zona centrală a municipiului Craiova, iar comercianții vor ocupa căsuțe și truck-uri special amenajate pentru perioada sărbătorilor.

Pe lista produselor care vor putea fi comercializate se află decorațiuni și ornamente de Crăciun, produse handmade, obiecte tradiționale de artizanat, ceramică, produse alimentare tradiționale, cozonac, turtă dulce, prăjituri, dulcețuri, produse apicole, băuturi calde și preparate de sezon.

Pentru zona de agrement sunt prevăzute, de asemenea, înscrieri pentru operatori economici, urmând ca locațiile și activitățile să fie stabilite de autoritatea locală.

Craiova se pregătește pentru milioane de luminițe

Primele instalații luminoase au început să fie montate în oraș încă din septembrie. Imagini realizate la Craiova la sfârșitul lunii septembrie arată echipele care lucrează la instalarea decorațiunilor pentru sezonul de iarnă.

Potrivit relatărilor locale, în centrul orașului vor fi montate peste două milioane de instalații luminoase.

Lucrările au început cu mult înainte de deschiderea oficială a târgului deoarece o parte importantă a decorurilor este construită și pregătită cu luni înainte. Autoritățile locale spun că amploarea instalațiilor și a decorurilor presupune un timp considerabil pentru montaj.

Comercianții trebuie să folosească logo-ul oficial

Pentru ediția din 2026, Primăria Craiova a stabilit și reguli speciale pentru comercianți.

Agenții economici selectați vor trebui să folosească logo-ul oficial al Târgului de Crăciun Craiova 2026 pe ambalajele produselor comercializate. Logo-ul va putea fi imprimat pe pungi, pahare, cutii, meniuri și alte tipuri de ambalaje.

Primăria a anunțat că rezultatele selecției comercianților urmau să fie comunicate până la 9 octombrie, iar cei validați trebuie să achite taxele aferente participării până la 31 octombrie 2026.

Craiova, desemnată „European Best Christmas Market 2025”

Ediția din 2026 vine după un rezultat important pentru Craiova.

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025.

Podiumul a fost completat de Târgul de Crăciun de la Zürich, Elveţia şi cel din capitala Letoniei, Riga.

Potrivit Primăriei Craiova, orașul a obținut 803.258 de voturi provenite din 179 de țări, după o săptămână de vot online. În competiție au fost înscrise 20 de orașe europene, printre acestea numărându-se Paris, Viena, Bruges, Praga, Zürich și Köln.

Craiova venea după două clasări consecutive pe locul al doilea în competiție, iar ediția din 2025 a fost prima în care orașul a obținut titlul.

Când va fi aprins iluminatul festiv

Montarea instalațiilor a început deja, însă Primăria nu a anunțat încă data exactă la care va fi pornit iluminatul festiv pentru ediția din 2026.

Cert este că orașul va intra oficial în atmosfera târgului începând cu 13 noiembrie, când se deschide Târgul de Crăciun Craiova 2026.

Până atunci, centrul orașului se va transforma treptat, pe măsură ce sunt instalate decorațiunile și luminile care vor completa tema „Tărâmul elfilor”.