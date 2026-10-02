La 56 de ani, o femeie a lăsat totul în urmă și a cumpărat un castel în Franța. L-a transformat în casa visurilor și o afacere prosperă

7 minute de citit Publicat la 11:55 02 Oct 2026 Modificat la 12:32 02 Oct 2026

Castelul pe care l-a cumpărat Abigail în Franța și pe care l-a transformat în casă și afacere FOTO: Instagram/ Chateau Chronicles

După două decenii în care și-a crescut singură copiii și și-a reconstruit viața în urma pierderii soțului în atacurile de la 11 septembrie, Abigail Carter a decis că a venit timpul pentru o schimbare radicală în viața ei. Astfel, ea a plecat din SUA și s-a mutat în Franța, unde a cumpărat un conac vechi de secole.

Astăzi, Abigail organizează la proprietatea ei evenimente pentru artiști și scriitori, iar afacerea îi asigură un venit anual de aproximativ 80.000 de euro.

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În mai 2022, la vârsta de 56 de ani, Abigail Carter a început să se întrebe ce se va întâmpla cu viața ei în continuare. Copiii ei erau deja mari și pe drumul lor și pentru prima dată după mulți ani era singură și fără nicio obligașie, stăpână pe propria viață, a povestit ea pentru Business Insider.

Nu știa foarte clar în ce direcție să o apuce, dar voia neapărat o schimbare.

Cu 20 de ani înainte, viața ei fusese dată peste cap de moartea soțului, care și-a pierdut viața la World Trade Center în timpul atacurilor teroriste de la 11 septembrie. Abigail a rămas singură cei doi copii, care aveau atunci doar 2 și 6 ani. S-a mutat la Seattle, a scris cărți despre doliu și a redescoperit pictura.

Apoi, un videoclip de pe YouTube i-a readus la viață un vis vechi.

Un vis abandonat cu ani în urmă

Fiica ei i-a arătat un videoclip despre un cuplu tânăr care renova un castel în Franța. Imaginile au făcut-o pe Abigail Carter să-și amintească de propria poveste de dragoste.

În tinerețe, ea și soțul ei renovaseră case istorice în Londra și Boston. La vremea aceea, cei doi visaseră chiar să se mute într-o zi în Europa, iar o căsuță dintr-o zonă rurală a Franței era ceea ce îi încânta.

Dar planul nu s-a concretizat, pentru că soțul ei a fost mutat în Statele Unite pentru serviciu, iar visul european a rămas în urmă.

Dar în 2022 „visul a revenit brusc la viață”, povestește femeia despre momentul în care a început să ia în serios ideea de a se muta în Franța.

Avea însă o idee mai ambițioasă decât aceea de a cumpăra o casă de vacanță. Voia să găsească o proprietate pe care să o transforme într-un spațiu destinat unor evenimente pentru scriitori și artiști.

Trei săptămâni și peste 960 de kilometri în căutarea proprietății perfecte

Carter a plecat singură în Franța și a început să viziteze proprietăți istorice. Căuta o casă cu mai multe dormitoare, care să nu necesite renovări majore, să aibă în apropiere aeroport sau o gară importantă și să se afle într-o zonă în care iernile să nu fie prea aspre.

Timp de trei săptămâni, a condus peste 960 de kilometri, a vizitat castele, conace și ferme. Unele erau aproape în ruină, iar altele se aflau lângă șosele aglomerate sau în zone extrem de izolate.

Apoi s-a întors la Seattle fără nicio proprietate în vedere. Și cu toate că vizionările fuseseră extenuante și dezamăgitoare, ea nu și-a pierdut entuziasmul și nici nu a abandonat ideea.

În mai puțin de un an, s-a întors în Franța pentru a continua căutările. Așa a descoperit Château de Borie, în regiunea Lot-et-Garonne, între Toulouse și Bordeaux.

Proprietatea fusese nelocuită de mai mulți ani. Avea 12 dormitoare și 12 băi, iar clădirile anexe erau construite în jurul unor formațiuni naturale de calcar și al unor peșteri.

Pentru Abigail a contat foarte mult că proprietatea avea instalațiile sanitatare și electrice noi. După ce vizitase peste 15 proprietăți, știa cât de rar era să găsească o clădire istorică în care aceste lucrări să fi fost deja făcute.

A făcut o ofertă cu 70.000 de euro mai mică decât prețul solicitat și, în final, a ajuns la o înțelegere cu proprietarii cumpărând castelul cu 610.000 de euro.

„Unde mi-a fost capul?”

Abigail Carter nu a avut parte de certitudini în momentul achiziției. Pentru a plăti proprietatea, a contractat un împrumut garantat cu locuința ei din Seattle și a folosit economiile pe care le făcuse. Obținerea unui credit în Franța ar fi fost mult mai dificilă.

Pentru a obține viza, a trebuit să pregătească și un plan de afaceri pentru proiectul ei.

În timp ce documentele juridice franceze erau traduse, iar planul începea să prindă contur, îndoielile au devenit tot mai puternice, pentru că a devenit foarte clar pentru ea că urma să plece din casaei, să lase copiii în urmă și să renunțe la viața pe care o avea Seattle.

„Cum aveam să mă descurc cu două case când uneori simțeam că abia reușesc să mă ocup de una? Puteam să conduc singură o afacere? Unde mi-a fost capul?”, își amintește ea.

Totuși, după trei luni, Abigail s-a întors în Franța ca să finalizeze tranzacția.

După ce a semnat documentele, a primit cheile proprietății. Cu o sticlă de șampanie în mână, a deschis pentru a doua oară uriașa ușă verde a castelului.

Renovarea și primul eveniment

În primele luni a făcut curățenie, a zugrăvit și făcut unele reparații. În acest, zona a fost lovită de o furtună puternică, iar obloanele vechi au fost afectate.

Fiica ei a încurajat-o să filmeze pentru YouTube și Instagram toate lucrările la caste.

„Chateau Chronicles” a atras treptat o comunitate numeroasă, „aventurile! lui Abigail fiind urmărite de peste 100.000 de persoane pe diferitele platforme.

În toamna anului 2023, la aproximativ un an de la cumpărarea proprietății, a organizat primul eveniment - o săptămână dedicată desenului și yoga, pentru 14 persoane.

Prețul a fost cuprins între 2.900 și 3.400 de euro pentru o săptămână, în funcție de cameră, iar locurile s-au epuizat aproape imediat.

Participanții au venit din America de Nord și chiar din Australia. Unii erau artiști, în timp ce alții nu aveau nicio legătură cu viața artistică, dar erau încântați de experiență

Programul combina desenul cu explorarea regiunii: participanții schițau în grădină sau în jurul unor mese pline cu obiecte găsite în magazine de antichități și la târguri de vechituri, vizitau alte castele, participau la lecții de gătit și degustau vinuri locale.

Grupul de WhatsApp creat pentru participanți este încă activ, la trei ani după primul eveniment.

O afacere de 80.000 de euro pe an

Încurajată de primul ei succes, Abigail a început să organizeze și evenimente pentru scriitori, dar și cine speciale, inclusiv un supper club cu un bucătar format în restaurante cu stele Michelin.

Patru ani mai târziu, afacerea generează venituri brute de aproximativ 80.000 de euro anual.

Abigail nu dorește să transforme totul într-o afacere uriașă, ci, mau curând, să se bucure și ea de experiență.

„Scopul meu nu este să mă extind la nesfârșit, ci să aprofundez. Să atrag oamenii potriviți, să le ofer ceva autentic și să-i trimit acasă transformați”, explică ea.

Mulți dintre cei care ajung la Château de Borie se află într-un moment de schimbare personală sau profesională. Pentru ei, castelul a devenit un loc în care pot lua o pauză, pot reflecta și apoi să înceapă un nou capitol.

Viața într-un castel nu e tocmai de basm

În spatele imaginilor spectaculoase de pe rețelele sociale se află însă o realitate mult mai complicată. O clădire istorică de asemenea dimensiuni necesită permanent întreținere. Abigail se ocupă de promovarea afacerii, de experiența oaspeților, de dezvoltarea unor noi servicii și de renovări.

A zugrăvit singură cea mai mare parte a interioarelor.

Dacă pleacă de la castel chiar și numai câteva săptămâni, când se întoarce găsește acoperișuri care curg, țevi sparte ori copaci doborâți.

De asemenea, Abigail s-a lovit de bariere lingvistice, de dificultatea de a găsi constructori și meșteșugari, de birocrația franceză și de probleme geologice pe care nu le anticipase.

A găsit însă sprijin în rândul voluntarilor și prietenilor, atât al celor pe care îi avea deja, cât și al celor cunoscuți în Franța.

Iar între timp a învățat și micile secrete ale casei. Știe care ferestre se blochează și are chiar o mătură specială pentru pânzele de păianjen.

O nouă viață la 56 de ani

Abigail Carter a plecat în Franța cu gândul că va fi o activitate secundară, dar asta a devenit viața ei de zi cu zi.

Franța i-a adus frumusețe, mâncare bună și numeroși prieteni noi, dar și multă muncă și numeroase provocări.

Distanța față de copiii ei rămâne una dintre dificultăți. Dar aceștia vin să o viziteze în Franța și Abigail spune că ajunge să petreacă împreună cu ei o săptămână întreagă, ceea ce nu se întâmpla când era în SUA.

Recent, castelul a găzduit chiar și nunta fiicei sale.

Privind în urmă, femeia spune că reinventarea de la maturitate este o experiență pe care o împărtășește cu multe alte femei aflate în jurul vârstei de 50 sau 60 de ani, care își doresc o viață cu mai multă bucurie, profunzime și frumusețe.