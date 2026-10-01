O dronă surprinde cea mai mare sculptură terestră din lume cu silueta unei femei: Un peisagist tunde „Doamna Nordului” o dată pe an

2 minute de citit Publicat la 10:52 01 Oct 2026 Modificat la 11:20 01 Oct 2026

Northumberlandia, sau Doamna Nordului - Cea mai mare sculptură terestră din lume care reprezintă forma unei femei. Sursa foto: Northumberlandia via Facebook

Fotografii realizate cu drona dezvăluie, în fiecare an, într-o lumină nouă, Northumberlandia, cea mai mare sculptură terestră din lume reprezentând forma unei femei. Cunoscută drept „Doamna Nordului” (n.r. Lady of the North), opera de artă se întinde pe o lungime de aproximativ un sfert de milă și are peste 30 de metri înălțime.

„Northumberlandia este o operă unică de artă publică, amplasată într-un parc comunitar de 46 de acri, cu acces gratuit pentru public și 4 mile de poteci amenajate pe și în jurul acestei forme de relief.”, se arată pe pagina oficială de Facebook.

Sculptura înfățișează o figură feminină întinsă și a fost construită din 1,5 milioane de tone de rocă și pământ rămase în urma minei de suprafață Shotton din Marea Britanie, situată în apropiere de Cramlington, care nu mai este în funcțiune.

Planurile pentru sculptură au început în 2004 și au fost concepute de artistul Charles Jencks, iar până în 2010 lucrarea fusese finalizată, potrivit presei locale.

Sculptura a fost însămânțată cu hidrosemințe pentru a se transforma într-un „peisaj viu”, care se schimbă în mod natural odată cu anotimpurile.

› Vezi galeria foto ‹

Un peisagist o tunde o dată pe an

Stephen Coatsworth, un peisagist local, are sarcina de a tunde forma de relief o dată pe an – o activitate care durează aproximativ o săptămână.

El a spus: „O tăiem cu un utilaj mare, ceea ce durează aproximativ trei zile, apoi intervenim cu utilaje mai mici în zonele mai abrupte.

„În zona feței este o porțiune foarte abruptă - unele părți trebuie făcute cu un motoutilaj de tăiat gard viu, deoarece suprafața este aproape verticală.

„Durează aproximativ o săptămână, dar îmi place să văd cât de mult pot face cu utilajul mare și apoi să stabilesc de acolo cum continui.”

De obicei, Stephen are între trei și cinci angajați alături de el pentru această sarcină, de care se ocupă din 2012.

În ciuda experienței sale vaste, el recunoaște că manevrarea utilajelor în zonele mai abrupte poate fi în continuare o activitate intimidantă.

„Uneori poate fi puțin înfricoșător, dar acum m-am obișnuit”, a spus el. „Este o muncă minunată, dar sunt destul de bucuros că ajung acasă în siguranță în fiecare seară.”

Cum pot ajunge acolo turiștii români

Din Londra, cea mai simplă variantă este trenul spre Newcastle, apoi transport local sau taxi până la Northumberlandia.

Dacă pleci din București și destinația este Northumberlandia, există două variante care merită luate în calcul:

1. București - Edinburgh - Northumberlandia

Este probabil cea mai simplă variantă dacă vrei să eviți escală la avion. Există zboruri directe OTP–EDI, cu o durată de aproximativ 3h 45 min, operate în prezent de Ryanair/Ryanair UK.

Din Edinburgh continui spre Newcastle, iar de acolo spre Northumberlandia. Avantajul este că faci un singur zbor, fără schimbarea avionului.

2. București - Newcastle - Northumberlandia

Geografic, aceasta este varianta cea mai comodă, deoarece Newcastle este mult mai aproape de Northumberlandia. Problema este că nu există zbor direct București–Newcastle în prezent; trebuie să faci cel puțin o escală.

Există însă conexiuni cu o singură escală prin Amsterdam, Düsseldorf, Viena, Praga, Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi.