O capitală europeană de basm a fost desemnată cel mai relaxant oraș de pe continent: Fără claxoane, iar parcurile sunt la tot pasul

capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc, cu 92,8 puncte din 100, nopțile sale liniștite contribuind la detașarea față de celelalte orașe. FOTO: Profimedia Images

Un nou clasament al celor mai relaxante orașe din Europa pentru turiști în 2026 plasează Tallinn, capitala Estoniei, pe primul loc, înaintea Zürichului și a orașului estonian Tartu. Studiul a analizat 66 de destinații în funcție de factori precum spațiile verzi, accesibilitatea pietonală, nivelul zgomotului, poluarea aerului, criminalitatea și siguranța, potrivit travelandleisure.com.

Fiecărui oraș i-a fost acordat un punctaj general din 100. În cele din urmă, capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc, cu 92,8 puncte din 100, nopțile sale liniștite contribuind la detașarea față de celelalte orașe. Potrivit studiului, doar 0,84% dintre locuitori sunt expuși noaptea la zgomotul produs de traficul rutier și feroviar, cea mai mică proporție dintre primele 10 destinații. Expunerea la zgomot în timpul zilei a fost, de asemenea, relativ scăzută, de 10,2%.

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Având în vedere aceste aspecte, totuși, turiștii nu merg la Tallinn doar pentru a se bucura de liniște. Orașul este renumit pentru Centrul Vechi medieval, remarcabil de bine conservat, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, cu străzi pietruite, turnuri istorice, cafenele, muzee și restaurante. În plus, centrul compact al orașului face ca acesta să poată fi explorat cu ușurință într-un ritm relaxat, în timp ce parcurile și zona de coastă oferă numeroase locuri în care vizitatorii se pot opri și relaxa.

Tallinn nu a fost singurul oraș estonian cu un rezultat bun. Tartu, al doilea oraș ca mărime din țară, s-a clasat pe locul al treilea, cu 86,6 puncte, datorită, printre altele, nivelurilor deosebit de scăzute de expunere la zgomot atât ziua, cât și noaptea. Supranumit cu afecțiune "Orașul Gândurilor Bune", Tartu este un oraș universitar plin de viață, cu o scenă culturală puternică, oferindu-le turiștilor numeroase activități, fără ritmul specific unei capitale europene mai mari.

Între cele două orașe estoniene s-a clasat Zürich, pe locul al doilea, cu 88,1 puncte. Cel mai mare oraș al Elveției s-a remarcat prin accesibilitatea pietonală, având 22,14 kilometri (aproape 14 mile) de trasee favorabile pietonilor pe kilometru pătrat, în timp ce spațiile verzi acoperă aproape 28% din suprafața orașului.

Alte orașe care s-au remarcat în clasament sunt Ljubljana, Slovenia, care a avut cea mai mare proporție de spații verzi dintre toate cele 66 de orașe analizate, și Tampere, Finlanda, autoproclamată "Capitala Mondială a Saunei", cu zeci de saune publice, care a înregistrat cel mai curat aer. Haga a obținut, între timp, cel mai mare punctaj al studiului în ceea ce privește siguranța.

Per ansamblu, topul 10 este dominat de orașe din nordul și centrul Europei, în clasament regăsindu-se și orașe din Norvegia, Lituania, Croația și Elveția.

Mai jos se află clasamentul complet:

1. Tallinn, Estonia

2. Zürich, Elveția

3. Tartu, Estonia

4. Trondheim, Norvegia

5. Vilnius, Lituania

6. Haga, Țările de Jos

7. Rijeka, Croația

8. Geneva, Elveția

9. Tampere, Finlanda

10. Ljubljana, Slovenia