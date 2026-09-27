Cât a ajuns să coste, în final, o casă cumpărată cu 80.000 de euro în Sicilia, la malul mării: „Fiți curajoși”

Cuplul german a cumpărat o casă la malul mării, în Sicilia (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un cuplu german a cumpărat o casă în localitatea Tre Fontane, din sudul Siciliei, în anul 2022, cu suma de 80.000. Numai că din cauza reglementărilor urbanistice, a autorizațiilor și a lucrărilor structurale, costul investiției a crescut mult peste așteptări.

Atunci când au văzut casa situată la 150 de metri de mare, suficient de mare pentru a găzdui până la zece persoane, care era scoasă la vânzare cu 80.000 de euro, cei doi soți germani au fost entuziasmați și au decis că era locuința perfectă pentru o casă de vacanță.

Dar Raphael, de 32 de ani, și Luisa, de 33 de ani, nu și-au imaginat că prețul final al casei avea să ajungă la aproximativ 300.000 de euro, potrivit Il Messaggero.

Cuplul german a reconstituit parcursul lung și complicat prin care o clădire neterminată a fost transformată într-o casă de vacanță în mica localitate Tre Fontane, din sudul Siciliei.

Cuplul, originar din zona Braunschweig, cu trei copii mici, începuse să caute o proprietate în străinătate cu aproximativ cinci-șase ani înainte.

La acea vreme, veniturile lor erau aproximativ la jumătate față de cele actuale, iar cumpărarea unei case în Germania ar fi fost prea costisitoare. În 2022, în timpul unei călătorii de mai multe luni prin Italia, au descoperit Sicilia și s-au îndrăgostit de Tre Fontane.

În decembrie același an au semnat contractul. Dar încă de atunci știau că locuința avea o particularitate deloc neglijabilă - fusese construită ilegal.

O casă care, teoretic, nu ar fi trebuit să existe

Clădirea se află în apropierea coastei, într-o zonă supusă unor reglementări urbanistice și de protecție a peisajului stricte. După cum au povestit pentru Der Spiegel, construcția se număra printre cele excluse de la aplicarea reglementărilor urbanistice adoptate ulterior.

Acest lucru a presupus însă și restricții importante. Cuplul poate renova imobilul existent, dar nu îl poate extinde, iar orice intervenție structurală necesită autorizații. Și obținerea finanțării s-a dovedit complicată. Cel puțin zece bănci italiene au refuzat să acorde un credit ipotecar, în principal pentru că Raphael și Luisa locuiesc și lucrează în Germania, iar imobilul era încă neterminat. În cele din urmă, au obținut două împrumuturi personale în Germania, în valoare totală de 109.000 de euro, cu care au acoperit prețul de achiziție și cheltuielile aferente.

De la casa de 80.000 de euro la o investiție de 300.000

Adevărata problemă au constituit-o însă lucrările. Apropierea de mare deteriorase grav betonul și provocase, în mai multe puncte, degradarea armăturilor din oțel. Prin urmare, structura de rezistență a necesitat intervenții importante. Pentru obținerea autorizațiilor și coordonarea proiectului, cuplul a apelat la un geometru, iar pentru actele notariale a fost nevoie și de un traducător.

Procedura de autorizare a durat aproape doi ani. La sfârșitul lui 2024, spun ei, prețurile cu firmele de construcții fuseseră stabilite: renovarea, finisajele și instalațiile urmau să coste încă 210.000 de euro.

O parte semnificativă din această sumă, 160.000 de euro, a fost strânsă prin împrumuturi private de la rude și cunoștințe, la care s-au adăugat economiile cuplului. Între timp, situația financiară a familiei s-a îmbunătățit: Raphael câștigă în prezent 105.000 de euro brut pe an ca director de vânzări, în timp ce Luisa, psihoterapeută, ar urma să se întoarcă în curând la serviciu.

Casa va deveni o locuință de vacanță

Lucrările ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului 2026. Obiectivul este ca proprietatea să fie folosită în principal pentru închiriere turistică, iar familia să petreacă acolo o parte din an, în special în extrasezon. Cuplul estimează că va putea cere, în medie, aproximativ 250 de euro pe noapte, cu un grad de ocupare de 35%. Veniturile anuale preconizate sunt, astfel, de aproximativ 30.000 de euro.

„Fiți curajoși”, este sfatul pe care Raphael și Luisa îl transmit celor care visează să cumpere o casă de vacanță în străinătate. Experiența lor arată însă și cât de complex poate fi procesul de transformare a unei oportunități aparent extraordinare într-o investiție reală. Casa cumpărată cu 80.000 de euro a devenit, după ani de autorizații, lucrări și împrumuturi, un proiect de aproximativ 300.000 de euro.