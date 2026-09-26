Pare desprins din basme, dar e real: Turiștii plătesc sub 1 € și văd „Marele Zid” și roci-castele. Cum arată și unde e Fairytale Canyon

9 minute de citit Publicat la 14:00 26 Sep 2026 Modificat la 14:00 26 Sep 2026

Fairytale Canyon din Kârgâzstan. Sursa foto: Getty Images

Într-un colț îndepărtat al Asiei Centrale, pe malul sudic al lacului Issyk-Kul, vântul și apa au sculptat rocile în forme care seamănă cu turnuri, castele, ziduri și chiar creaturi fantastice. Locul se numește Skazka Canyon, cunoscut internațional drept Fairytale Canyon (n.r. Canionul de basm).

Peisajul este atât de neobișnuit încât, privind fotografiile, ai putea crede că este undeva în Utah sau într-un decor de film. În realitate, se află în Kârgâzstan, la poalele munților Tian-Șan și în apropierea unuia dintre cele mai spectaculoase lacuri din Asia Centrală.

Pentru turiștii români, este o destinație mai complicată decât o vacanță europeană, dar pentru cei care nu suportă bine aglomerația și preferă locurile mai izolate tocmai această distanță îi poate spori farmecul.

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Ce este Fairytale Canyon

Skazka înseamnă „basm” în limba rusă, iar numele nu este întâmplător.

Canionul este format în principal din argile și gresii erodate, în nuanțe de roșu, portocaliu, ruginiu, crem și maro. Vântul și apa au sculptat în timp creste și turnuri neregulate, unele dintre ele semănând cu zidurile unor fortărețe.

Una dintre formațiunile cunoscute de vizitatori drept „Marele Zid” amintește de o fortificație uriașă, în timp ce alte stânci pot căpăta, în funcție de unghi și lumină, aspectul unor castele sau animale fantastice.

Nu există însă o singură rută obligatorie prin canion. Poți petrece aproximativ o oră explorând formațiunile principale sau două-trei ore dacă vrei să urci pe creste și să cauți puncte de belvedere. Traseele nu sunt tehnice, dar gresia este friabilă, iar pe porțiunile mai abrupte pietrele se pot desprinde.

De ce este atât de spectaculos

Unul dintre cele mai interesante lucruri la Fairytale Canyon este contrastul peisajului.

Pe de o parte ai stâncile roșii și portocalii, care amintesc de peisajele deșertice din America de Nord. Pe de altă parte se află lacul Issyk-Kul, cu apa sa albastră, iar în depărtare se ridică munții Tian-Șan.

Issyk-Kul se află la aproximativ 1.600 de metri altitudine, iar canionul este expus aproape complet soarelui și vântului. În zilele senine, contrastul dintre rocile calde, lacul albastru și munții înalți este una dintre imaginile memorabile ale regiunii.

Locul nu este „unic în lume” din punct de vedere geologic, iar afirmația că ar fi singurul canion de acest fel ar fi exagerată. Ceea ce îl face cu adevărat neobișnuit este combinația dintre formele de relief, culorile rocilor și poziția spectaculoasă lângă Issyk-Kul și Tian-Șan.

Când este cel mai bine să mergi

Pentru fotografii, cele mai bune momente sunt dimineața devreme și după-amiaza târziu, când lumina laterală accentuează formele și umbrele dintre stânci.

La mijlocul zilei, culorile sunt mai plate, iar căldura poate deveni neplăcută deoarece în canion există foarte puțină umbră. În iulie și august, este recomandat să eviți explorarea în orele de vârf și să ai suficientă apă la tine.

O vizită obișnuită poate dura între 1 și 3 ore, în funcție de cât de mult vrei să explorezi.

Pentru o experiență mai relaxată, o variantă bună este să ajungi dimineața, să explorezi canionul, iar apoi să continui către malul lacului pentru o baie sau un prânz.

Cât costă să vizitezi Fairytale Canyon

Aici lucrurile sunt surprinzător de ieftine în comparație cu destinațiile turistice similare.

Surse de călătorie recente indică o taxă de acces de aproximativ 50 de som kârgâzi de persoană, adică în jur de 0,50–0,60 euro, însă suma poate varia. Unele ghiduri indică un interval de aproximativ 50–150 KGS, în funcție de perioada și modul de administrare a obiectivului.

Cu alte cuvinte, intrarea în canion este una dintre cele mai mici cheltuieli ale excursiei. Transportul și cazarea vor reprezenta partea importantă din buget.

Este bine să ai bancnote mici în moneda locală și să verifici tariful la sosire, deoarece taxele locale se pot modifica.

Cum ajungi din România?

Pentru un turist din România, cea mai logică variantă este să zbori mai întâi la Bishkek, capitala Kârgâzstanului.

În prezent, nu există zbor direct București–Bishkek. Sunt disponibile variante cu escală, inclusiv prin Istanbul, Ankara, Antalya sau Dubai. Durata totală depinde foarte mult de conexiune; cele mai rapide variante cu escală pot coborî spre aproximativ 8–9 ore, dar unele itinerarii sunt considerabil mai lungi.

Pentru preț, tarifele se schimbă foarte mult în funcție de sezon și de cât de devreme este cumpărat biletul. Ca reper, ofertele pot porni de la câteva sute de euro, însă nu trebuie tratate ca un tarif fix.

Din Bishkek spre Fairytale Canyon

De la Bishkek, călătoria continuă spre lacul Issyk-Kul.

Cu mașina, drumul până în zona canionului durează aproximativ 4–5 ore, în funcție de trafic, opriri și condițiile drumului.

O variantă practică este să nu încerci să faci totul într-o singură zi din Bishkek. Mai bine îți construiești traseul în jurul lacului Issyk-Kul.

Poți merge din Bishkek spre Balykchy, apoi pe malul sudic al lacului, către Bokonbaevo, Tamga, Tosor și Kaji-Say.

Pentru canion, cele mai utile baze sunt Bokonbaevo și Tamga.

Din Bokonbaevo, Fairytale Canyon se află la aproximativ 25–40 de minute cu mașina, în funcție de punctul de plecare și condițiile drumului. Din Tamga, timpul este aproximativ 20–30 de minute.

Există și marshrutka-uri care circulă pe șoseaua de pe malul sudic, însă acestea te lasă pe drumul principal. Pentru ultimii kilometri până la canion vei avea nevoie de taxi, șofer local sau excursie organizată.

Varianta cea mai simplă pentru un turist român

Dacă nu vrei să te complici cu mai multe mijloace de transport, o variantă practică este:

București - Bishkek - Issyk-Kul - Bokonbaevo/Tamga - Fairytale Canyon.

Pentru o vacanță de aproximativ o săptămână, poți combina canionul cu alte obiective de pe malul lacului și cu o noapte sau două în Karakol.

Românii au nevoie de viză?

Pentru cetățenii români, situația este favorabilă: România se află pe lista țărilor ai căror cetățeni pot intra în Kârgâzstan fără viză, potrivit informațiilor publicate de autoritățile kârgâze. Pentru o călătorie concretă, este totuși recomandată verificarea condițiilor de intrare înainte de plecare, deoarece regimurile de călătorie se pot modifica.

Kârgâzstanul are și un portal oficial de e-Visa pentru cetățenii țărilor pentru care este necesară viză.

Ce mai poți vedea în apropiere?

Aici este unul dintre marile avantaje ale unei călătorii la Fairytale Canyon: nu trebuie să zbori atât de departe doar pentru un singur obiectiv.

Malul sudic al lacului Issyk-Kul poate fi transformat într-un circuit de câteva zile.

Lacul Issyk-Kul

Este, evident, principala atracție naturală a regiunii.

La aproximativ 1.607 metri altitudine, Issyk-Kul este unul dintre cele mai mari lacuri montane din lume și ocupă o poziție spectaculoasă între lanțurile muntoase Tian-Șan.

Pe malul sudic, atmosfera este mai liniștită decât în zonele turistice mai dezvoltate din nord. În localități precum Tamga, Tosor și Kaji-Say găsești plaje mai puțin amenajate, pensiuni și zone unde poți vedea peisajul montan fără aglomerația stațiunilor.

Bokonbaevo și vânătorii cu acvile

Dacă ajungi în Bokonbaevo, merită să cauți o demonstrație tradițională de berkutchi, vânătorii kârgâzi care lucrează cu acvile de aur.

Demonstrațiile pentru turiști costă, în general, aproximativ 20–40 de dolari de persoană, în funcție de durata demonstrației, numărul participanților și serviciile incluse.

În august are loc și festivalul Salbuurun, dedicat tradițiilor de vânătoare, tirului cu arcul și altor practici ecvestre.

Cascadele Barskoon

La aproximativ 30 de minute de Tamga se află valea Barskoon, unde apa provenită din munții Tian-Șan formează cascade spectaculoase.

Traseele pot dura între una și trei ore, în funcție de cât de mult urci. Valea oferă un contrast excelent cu Fairytale Canyon: în locul terenului arid și al rocilor roșii vei găsi o vale mai verde, păduri de conifere, apă și versanți montani.

Jeti-Ögüz – Stâncile celor Șapte Tauri

În apropiere de Karakol se află una dintre imaginile emblematice ale regiunii: formațiunile de gresie roșie cunoscute drept Seven Bulls – Cei Șapte Tauri.

Aici se află și punctul de belvedere asociat formațiunii numite Broken Heart – Inima Frântă.

Este un alt exemplu de relief sculptat în roci roșiatice și poate fi combinat cu o excursie spre Karakol.

Tamga

Tamga este o alegere bună pentru cei care vor să stea mai aproape de natură.

Are o atmosferă mai liniștită, plaje cu pietriș și acces bun către zona Barskoon și Fairytale Canyon. Pentru turiștii care nu vor să doarmă în orașe mari sau stațiuni aglomerate, poate fi o bază foarte bună pentru explorarea malului sudic.

Tosor și Kaji-Say

Tosor este una dintre zonele mai sălbatice ale malului sudic, cu mai puține servicii și peisaje largi.

Kaji-Say oferă acces la alte formațiuni geologice interesante, inclusiv zona cunoscută drept Valley of Demons – Valea Demonilor.

Cât timp merită să aloci?

Dacă zbori din România până în Kârgâzstan, nu merită să faci drumul doar pentru o oprire de două-trei ore.

O variantă rezonabilă ar fi să aloci cel puțin 3 zile pentru zona Issyk-Kul, iar dacă ai timp, 4–5 zile.

Un exemplu de traseu:

Ziua 1: Bishkek - Balykchy - malul sudic al Issyk-Kul - Bokonbaevo.

Ziua 2: Fairytale Canyon dimineața - prânz și timp pe malul lacului - demonstrație de vânătoare cu acvile în Bokonbaevo.

Ziua 3: Tamga - cascada Barskoon - Jeti-Ögüz - Karakol.

Dacă ai mai mult timp, poți adăuga nordul lacului Issyk-Kul, petroglifele de la Cholpon-Ata sau câteva zile în zona montană din jurul Karakolului.

Cât ar costa, orientativ, o astfel de călătorie?

Cea mai mare cheltuială pentru un român va fi biletul de avion până la Bishkek.

Odată ajuns în Kârgâzstan, costurile locale sunt în general mult mai mici decât în multe destinații turistice europene.

Pentru Fairytale Canyon, intrarea este de ordinul câtorva zeci de som, în timp ce transportul cu șoferul reprezintă o cheltuială mult mai importantă.

În zona Bokonbaevo, o cameră la o pensiune/homestay poate costa aproximativ 15–30 de dolari pe noapte, de multe ori cu posibilitatea de a lua și masa la gazde.

Pentru o demonstrație cu acvile, bugetul orientativ este de 20–40 de dolari de persoană.

Așadar, pentru cineva care ajunge deja în Kârgâzstan, zona Issyk-Kul poate fi explorată cu un buget relativ modest. Pentru un turist din România, însă, avionul și transportul între Bishkek și lac vor reprezenta partea mai consistentă a bugetului.

Ce trebuie să știi înainte să mergi

Fairytale Canyon arată ca un decor de basm, dar nu trebuie tratat ca un parc amenajat.

Nu există balustrade peste tot, iar rocile sunt friabile. Unele creste au margini abrupte, iar o piatră care pare solidă se poate desprinde.

Este recomandat să ai:

încălțăminte cu talpă aderentă;

cel puțin 1,5–2 litri de apă pentru o plimbare mai lungă în sezonul cald;

pălărie și protecție solară;

haine care protejează de vânt și praf;

numerar în moneda locală;

o husă sau o pungă pentru aparatul foto/telefon, deoarece praful fin de gresie ajunge ușor în echipament.

Nu te baza pe semnal sau pe faptul că vei găsi magazine în apropierea canionului. Este mai bine să pleci pregătit din satul în care ești cazat.

Merită drumul din România?

Fairytale Canyon nu este un obiectiv pentru care să zbori până în Kârgâzstan și să te întorci imediat. Merită inclus într-un circuit mai amplu prin țară, alături de Issyk-Kul, Karakol, Jeti-Ögüz, Barskoon și experiențele culturale din Bokonbaevo.

Iar ceea ce îl face memorabil nu este faptul că ar fi „singurul canion de acest fel din lume”, ci imaginea pe care o oferă: stânci roșii sculptate ca niște castele, un lac albastru uriaș în apropiere și munții Tian-Șan în fundal.

Pentru un turist român care caută o destinație mai puțin obișnuită, Fairytale Canyon este unul dintre acele locuri în care peisajul este atât de diferit de Europa încât pare aproape ireal.