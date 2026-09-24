Se oferă cazare gratuită în Santorini pentru 24 de ore de muncă pe săptămână. Oferta face furori

Santorini, Grecia. sursa foto: Getty

Santorini este una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume și pe bună dreptate. Insula grecească oferă unele dintre cele mai spectaculoase priveliști, cu casele ei albe agățate de stânci și apusurile care taie răsuflarea. Dar toate acestea vin cu un preț, unul mare, pentru că destinația este foarte scumpă pentru majoritatea călătorilor.

Numai că o ofertă de voluntariat poate deveni o șansă nesperată pentru cineva. Include cazare gratuită, câteva ore de muncă pe săptămână și întreaga insulă la dispoziție în timpul liber.

Anunțul a fost publicat pe platforma Worldpackers, specializată în schimburi de servicii contra cazării în întreaga lume. Oferta vizează o unitate de cazare situată în Finikia, un sat tradițional din Santorini, la câteva minute de mers pe jos de celebra localitate Oia, renumită pentru străduțele sale albe și priveliștile asupra Mării Egee, relatează letribunaldunet.fr.

Experiența se desfășoară departe de mulțimile de turiști, într-un cadru încă bine conservat, unde arhitectura cicladică nu s-a schimbat de generații.

Principiul este simplu: persoana selectată se alătură echipei unității de cazare și participă la activitățile sale zilnice. Este departe de a fi o vacanță obișnuită la preț redus, pentru că aici nu banii fac schimbul, ci timpul și munca. O formulă care atrage tot mai mulți călători, asemenea altor inițiative neobișnuite care regândesc relația cu resursele și turismul tradițional.

24 de ore de muncă pe săptămână în schimbul cazării și al unor beneficii

Concret, voluntarul selectat trebuie să lucreze 24 de ore pe săptămână. Sarcinile sunt variate, începând cu curățenia în camere, bucătărie și spațiile comune, ajutor în bucătărie pentru pregătirea și servirea meselor personalului, grădinărit și, uneori, contact direct cu clienții unității de cazare.

În schimb, persoana beneficiază de cazare împărțită cu restul echipei, de o zi liberă pe săptămână, de acces gratuit la mașina de spălat, de reduceri la excursiile și tururile oferite pe insulă, precum și de cursuri gratuite de limbă, organizate direct la fața locului.

Restul timpului îi aparține voluntarului, care este liber să exploreze insula, plajele sale cu nisip negru, satele cocoțate pe stânci și punctele sale de belvedere celebre.

Condițiile de care trebuie să ții cont înainte de a aplica

Candidatul ideal trebuie să îndeplinească câteva criterii. Trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluent limba engleză și să se afle în afara Greciei în momentul depunerii candidaturii. Oferta se adresează exclusiv persoanelor care călătoresc singure. Prin urmare, nu este posibilă înscrierea în cuplu sau împreună cu un prieten.

În ceea ce privește partea financiară, anumite cheltuieli rămân în sarcina voluntarului. Biletele de avion, asigurarea de călătorie și transportul local nu sunt incluse în ofertă. În cazul vizei, situația depinde de naționalitatea fiecăruia și trebuie verificată înainte de plecare. Prin urmare, „vacanța” în Santorini implică, totuși, niște costuri.

Santorini face parte din arhipelagul Cicladelor, în Marea Egee, și rămâne una dintre cele mai căutate destinații din Grecia. Casele sale albe, bisericile cu cupole albastre și stâncile spectaculoase au transformat-o într-o destinație emblematică la nivel mondial. Să locuiești acolo, chiar și câteva săptămâni, în schimbul câtorva ore de curățenie și muncă în cadrul unității de cazare - aceasta este o formulă care poate schimba complet perspectiva celor cu buget redus.