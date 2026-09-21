Veneția vrea să majoreze taxa pentru turiști. Cât ar putea costa din 2027

Orașul Veneția din Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile din Veneţia analizează extinderea taxei pe turism, aplicarea ei pentru o perioadă mai mare din an şi majorarea la 30 de euro (34 de dolari) a taxei de intrare percepute turiştilor care vizitează timp de o zi celebra destinaţie italiană, a anunţat luni Michele Zuin, consilier pentru buget şi fiscalitate în administraţia oraşului, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Actuala taxă, între cinci şi 10 euro, este prea scăzută pentru a combate supraturismul, dar noul preţ pentru 2027 va trebui să fie discutat şi convenit cu Guvernul, a explicat Zuin pentru publicaţia regională Il Gazzettino.

„Actuala taxă, între cinci şi 10 euro, este accesibilă, virtual, pentru oricine, riscul este să nu mai aibă efectul descurajator pe care pe care ar fi trebuit să-l aibă această măsură. Există discuţii să ajungem cu taxa chiar până la 50 de euro", a declarat Zuin, dar a adăugat că autorităţile din Veneţia ar putea stabili o taxă de maximum 30 de euro.

Vizitatorii care fac rezervări din timp - cu cel puţin trei zile înainte - plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care înnoptează în oraş sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare.

Schema controversată, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, este acum în al treilea an şi a fost extinsă după ce iniţial a fost aplicată doar 29 de zile, în primul sezon estival din 2024.

Taxa este colectată în 60 de zile cu trafic maxim selectate în timpul principalului sezon turistic din Laguna Veneţiană, din aprilie până în iulie, de la 08:30 A.M. până la 04:00 P.M.

Autorităţile din Veneţia au colectat în acest sezon peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a aproape 680.000 tichete de intrare. Pentru restul anului, vizitatorii zilnici pot intra gratuit în oraş.

Anul trecut, au fost înregistraţi peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraş.

Banii sunt destinaţi unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneţia, oraş celebru în întreaga lume pentru canalele şi palatele sale emblematice, Piaţa San Marco şi Podul Rialto.

Criticii susţin, însă, că taxa pentru intrarea în oraşul italian, introdusă pentru combaterea supraturismului, nu îi descurajează pe turişti să viziteze acest oraş.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneţiei - un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraş.