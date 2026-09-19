Spaniolii din Mallorca s-au săturat de turiștii britanici bețivi și fac acum tot posibilul ca să atragă americani bogați și cuminți

Localnicii din Mallorca au ieșit în repetate rânduri pe străzi și pe plaje pentru a protesta față de numărul tot mai mare de vizitatori FOTO: Getty Images

Mallorca este un paradis turistic, cu ape turcoaz strălucitoare, golfuri ascunse și plaje nesfârșite cu nisip alb care atrag europeni de generații întregi.

Este, de asemenea, epicentrul reacției europene împotriva turismului excesiv. În această vară, localnicii au ieșit în repetate rânduri pe străzi și pe plaje pentru a protesta față de numărul tot mai mare de vizitatori, uniți de un singur mesaj: „Turiști, plecați acasă”.

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Situată la aproximativ 200 de kilometri est de Spania continentală și cu o populație de aproximativ un milion de locuitori, Mallorca se îndreaptă spre un record de aproximativ 14 milioane de turiști în acest an. Aceștia sosesc cu vase de croazieră uriașe, zboruri aglomerate ale companiilor aeriene low-cost și autocare operate de companii care vând pachete turistice. În lunile de vârf ale verii, populația zilnică a insulei poate să crească cu 50%.

Modelul turistic din această insulă devine tot mai mult o victimă a propriului succes, întrucât aglomerația riscă să distrugă tocmai lucrurile care au făcut-o specială. Politicienii locali încearcă să calmeze nemulțumirea locuitorilor, fără a le periclita veniturile care reprezintă coloana vertebrală a economiei.

Afluxul de turiști a împins infrastructura insulei la limită, provocând ambuteiaje, presiuni asupra resurselor de apă și o criză severă a locuințelor accesibile pentru localnici. La periferia capitalei, Palma, unii localnici care nu-și mai permit un apartament locuiesc în comunități întinse de rulote.

Unii locuitori ai insulei au cerut măsuri radicale de limitare a turismului, precum impunerea unei limite stricte asupra numărului de vizitatori.

Liderii Mallorcăi testează o altă soluție: schimbarea imaginii insulei. Insula vrea să scape de reputația de destinație pentru petrecerile burlacilor britanici și pentru turiștii care caută vacanțe ieftine și să se transforme într-o destinație de lux pentru turiști dispuși să cheltuiască mult, precum americanii.

„Turismul este modul nostru de viață”, a declarat pentru Wall Street Journal Pedro Homar, directorul general al biroului de turism din Palma. „Schimbarea modelului înseamnă calitate în loc de cantitate. Avem nevoie de mai puțini turiști care să cheltuiască mai mult”.

De la terenuri agricole la insulă a petrecerilor

Plajele însorite și satele cocoțate pe dealurile Mallorcăi au fost timp de mai bine de un secol un loc preferat al scriitorilor, artiștilor și muzicienilor străini.

Dar politica de promovare a turismului inițiată de dictatorul spaniol Francisco Franco în anii ’50 și ’60 a transformat Mallorca dintr-o comunitate agricolă liniștită într-o destinație de turism de masă. Franco considera turismul străin o modalitate de a îmbunătăți imaginea internațională a regimului său autoritar, sub sloganul „Spania este diferită!”.

Pachetele turistice ieftine oferite de operatorii britanici și germani au deschis insula pentru mii de europeni.

În Playa de Palma, o porțiune de plajă lungă de aproximativ 5 kilometri, pe coasta sudică a insulei, angajații din turism vorbesc fluent germana, iar restaurantele oferă preparate populare precum döner kebab și currywurst. În Magaluf, o stațiune de litoral populară printre britanici, restaurantele servesc mic dejun englezesc complet și Yorkshire pudding.

Reputația Mallorcăi de destinație ieftină pentru petreceri i-a frustrat mult timp pe localnici, care se plâng de consumul de alcool în public, nuditate și consum de droguri. Însă dependența puternică a insulei de turism a făcut dificilă schimbarea. Potrivit Exceltur, o organizație nonprofit din domeniul turismului, turismul reprezintă aproape jumătate din activitatea economică din Insulele Baleare, arhipelagul din care face parte Mallorca.

„Depindem în totalitate de ei”, a declarat Jaume Moreno, un taximetrist care lucrează de mult timp pe insulă.

Homar, oficialul din domeniul turismului din Palma și mallorcan la a opta generație, lucrează de ani de zile pentru a atrage un nou tip de turist: mai bogat, mai liniștit, interesat să călătorească în afara sezonului de vârf. Și, mai presus de toate: american.

„Nu sunt deloc gălăgioși. Călătoresc cu dorința de a înțelege cultura, de a interacționa cu localnicii, de a cumpăra obiecte de artizanat și produse locale”, a spus el. „Nu mai încercăm să atragem turiști din Marea Britanie sau Germania, a căror principală motivație este să petreacă și să bea”.

Americanii au buzunare adânci

Turiștii americani cheltuiesc în Spania mai mult decât cei de orice altă naționalitate: aproximativ 410 dolari pe zi în luna iulie, comparativ cu 240 de dolari cheltuiți de germani și 260 de dolari de britanici, potrivit datelor guvernamentale.

Potrivit mai multor surse, Mallorca a reușit să-și reducă reputația de destinație pentru petrecăreți. În anumite zone ale insulei, autoritățile locale au introdus amenzi pentru comportamentul asociat consumului excesiv de alcool, au interzis ambarcațiunile destinate petrecerilor și au limitat la șase pe zi numărul băuturilor oferite în hotelurile all-inclusive. Vara aceasta, plajele din Magaluf erau liniștite și pline de familii.

Germanii și britanicii reprezintă în continuare aproximativ jumătate dintre turiștii Mallorcăi, însă numărul vizitatorilor americani a crescut cu 60% în acest an până în luna iunie. United Airlines și-a extins zborurile directe către insulă de la baza sa din Newark, New Jersey. Pe întreaga insulă au apărut hoteluri de tip boutique care se adresează americanilor. Un hotel Mandarin Oriental s-a deschis în acest an.

Laurel și Dustin McQuate, din Breckenridge, Colorado, au vizitat Mallorca pentru prima dată în această lună, pentru a sărbători ziua de naștere a unui prieten care a împlinit 50 de ani.

„Locuim la munte, așa că ne-am zis: «O plajă? Da, da!»”, a spus Laurel.

Grupul format din opt persoane a închiriat o casă pentru aproximativ 6.000 de dolari, o barcă pentru o zi și două mașini. Aveau planificate vizite la crame și o zi în Palma. Cuplul era deosebit de încântat să facă cumpărături în piețele locale și să încerce produse de patiserie locale.

„Nu mai am deloc loc în valiză”, s-a plâns Laurel.

Directoarea din industria ospitalității María Martínez a trebuit să instruiască angajații cu privire la modul de a răspunde nevoilor americanilor: aceștia doresc mai multă conversație informală, recomandări pentru itinerarii și sunt mai interesați de istoria insulei. Lanțul pentru care lucrează, IT Mallorca Unique Spaces, are șase hoteluri de tip boutique pe insulă, iar americanii reprezintă principalul său grup de clienți.

Sud-coreenii înstăriți reprezintă un alt grup de turiști foarte căutat de afacerile din Mallorca. Proaspăt căsătorită, Sukyung Lee a petrecut patru zile în Mallorca în septembrie, în luna de miere. I-a plăcut foarte mult Caló des Moro, o plajă ascunsă între stânci abrupte.

„Oceanul este superb... este renumit pentru un motiv”, a spus Lee.

Alungați din locuințe, localnicii au ajuns să trăiască în rulote

Orientarea către turiști mai bogați nu a reușit să calmeze prea mult furia localnicilor, care susțin că problema este numărul turiștilor, nu doar tipul acestora.

„Ne ocupă străzile, casele, spațiile și, adesea, nu îi respectă pe oamenii care lucrează pentru ei”, a spus Stella Arbona, o tânără de 23 de ani care lucrează la o brutărie de pe insulă. „Abia dacă mai există spațiu pentru localnici”.

Un politician local a propus în acest an limitarea numărului de turiști care sosesc în Insulele Baleare la nivelul din 2023. În schimb, liderii urmăresc măsuri precum limitarea numărului de nave de croazieră și restricționarea construirii de hoteluri.

Mii de case și vile au fost transformate în locuințe de închiriat pe termen scurt, precum cele oferite prin Airbnb, iar o piață neagră a închirierilor ilegale de apartamente a redus și mai mult oferta de locuințe pentru localnici. Guvernul își intensifică măsurile de control și lucrează la construirea mai multor locuințe subvenționate, însă aceste eforturi vor necesita timp.

„Problema s-a dezvoltat de-a lungul multor ani și s-ar putea să avem nevoie de tot atât de mult timp pentru a o rezolva”, a declarat Juan Antonio Amengual, primarul din Calvià, a doua cea mai mare municipalitate din Mallorca.

La câțiva kilometri de plajele din Magaluf și de magazinele de lux din Palma, parcarea unei piscine publice găzduiește acum localnici din Mallorca care nu-și mai permit să plătească chiria.

Begoña Iglesias, în vârstă de 62 de ani, locuiește de aproximativ patru ani într-o rulotă pe care o împarte cu fiul ei, Hector. Peste 100 de vehicule similare sunt parcate acolo, iar Iglesias spune că primește tot mai multe întrebări de la oameni interesați să se mute în acel loc.

„Suntem victime colaterale ale crizei locuințelor de pe insulă”, a spus Iglesias.