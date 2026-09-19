Top 4 insule grecești de vizitat în octombrie. Prețul călătoriei poate scădea cu până la 20%

Imagini din Santorini, Corfu şi Mykonos. Sursa colaj foto: Getty Images

Dacă plănuiți o călătorie în Grecia în octombrie, puteți vizita unele dintre cele mai populare insule grecești și vă puteți bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară. În plus, numărul turiştilor este mai scăzut, iar costurile unei vacanțe pot fi cu până la 20% mai mici, relatează publicaţia Greek Reporter.

De ce să vizitaţi Grecia în octombrie

Luna octombrie poate fi o perioadă potrivită pentru o vacanță în Grecia, datorită temperaturilor încă plăcute și a numărului mai redus de turiști. Totodată, prețurile pentru cazare și călătorie pot fi mai reduse cu până la 20%, ceea ce face ca o vacanță în această țară să fie mai accesibilă.

Iată câteva sfaturi despre cum să profitați la maximum de vacanța dumneavoastră din octombrie pe unele dintre cele mai populare insule grecești. Santorini, Mykonos şi Corfu se află în topul destinațiilor recomandate de publicația greacă pentru o escapadă în această perioadă.

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Santorini, printre insulele grecești de vizitat în octombrie

În Grecia, se spune că temperatura apei mării este influențată de temperaturile din lunile precedente, astfel că apa rămâne plăcută și în octombrie. Potrivit jurnaliștilor greci, temperatura mării se menține în jurul valorii de 22 de grade Celsius.

Potrivit sursei citate, în octombrie, pe insula Santorini, temperatura medie este de 21 de grade Celsius, în timp ce temperatura medie a apei mării ajunge la 23 de grade. De asemenea, străzile înguste nu vor fi atât de aglomerate, oferindu-vă ocazia de a vă bucura de caldera pitorească și de insula emblematică.

Firá este capitala insulei grecești Santorini din Marea Egee, una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din lume. Sursa foto: Getty Images

Insula Mykonos, aleasă de numeroşi turişti şi toamna

În a doua lună de toamnă, vremea din Mykonos, supranumită "insula bogaţilor", este similară celei din Santorini. Cunoscută pentru viața de noapte vibrantă, plajele însorite și arhitectura specifică cu case albe și mori de vânt, aceasta are o temperatură medie este de 19 grade Celsius, iar apa mării ajunge la aproximativ 22 de grade.

De asemenea, veți putea descoperi istoria bogată a insulei Mykonos, un aspect care este frecvent trecut cu vederea de mulțimea dornică de petreceri din timpul verii.

Mykonos mai estecunoscută drept "Insula Vânturilor", întrucât înregistrează frecvent rafalele puternice pe insula grecească din Marea Egee. Sursa foto: Getty Images

Ce moment ar putea fi mai potrivit decât luna octombrie pentru a vizita fortăreața și centrul istoric al insulei Corfu? Cu o temperatură medie de 19 grade Celsius, în timp ce apa mării are în jur de 22 de grade, a doua lună de toamnă este perioada ideală pentru a descoperi această populară insulă grecească și tradițiile sale.

Kefalonia este renumită în toată lumea pentru apele sale incredibil de limpezi, în diferite nuanțe de albastru – de la albastru închis, la albastru electric și turcoaz –, dar şi pentru plajele spectaculoase. Desigur, satele tradiționale, cu case viu colorate și taverne, transformă insula într-o bijuterie care îi cucerește pe toți cei care își petrec vacanța aici.

În octombrie, Kefalonia are o temperatură medie de 18 grade Celsius, iar temperatura apei mării ajunge la aproximativ 23 de grade. Kefalonia poate fi explorată cu mașina personală, o opțiune convenabilă pentru cei care vor să descopere insula pe cont propriu.