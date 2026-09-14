Premierul Greciei anunță un bonus de 5.000 € pentru oricine vrea să se mute pe una din insulele aflate în apele disputate cu Turcia

Insula Kastellorizo se întinde pe o suprafață de aproape 10 kilometri pătrați și are o formă aproximativ triunghiulară. Sursa colaj foto: Getty Images

Grecia oferă 5.000 de euro pe an celor care se mută pe o insulă aflată în apropierea coastei Turciei. Călătoria cu feribotul din Kaș, oraș situat în provincia Antalya, până la Kastellorizo durează aproximativ o oră. Pe lângă această sumă, familiile care se mută și se stabilesc pe insula grecească primesc un sprijin suplimentar de 1.000 de euro pentru fiecare copil minor, transmite Greek Reporter. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de stimulente menit să sprijine menținerea populației și dezvoltarea insulei Kastellorizo.

Grecia oferă câte 5.000 de euro pe an oricui dorește să se mute pe una din insulele ei pitorești

Au fost anunțate noi stimulente financiare în valoare de 5.000 de euro pentru persoanele care locuiesc, lucrează sau iau în considerare mutarea pe insula grecească de frontieră Kastellorizo. Acest ajutorul financiar pentru relocare oferit anual pentru fiecare gospodărie este neimpozabil și nu poate fi executat silit. Condiția principală este ca beneficiarii să locuiască pe insulă cel puțin un an. Pentru persoanele care se mută pe Kastellorizo, plățile vor începe în 2028 și vor continua anual.

Mai mult, funcționarii publici, personalul din serviciile de securitate și militarii care lucrează pe insulă vor primi un bonus salarial permanent de 5.000 de euro pe an, potrivit sursei citate.

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Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat măsurile în timpul unei vizite la Kastellorizo, duminică, cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la eliberarea insulei de sub ocupația italiană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmițând, totodată, un mesaj clar Turciei cu privire la suveranitatea și integritatea teritorială a Greciei.

"Noi nu acceptăm amenințări și noi nu lansăm amenințări", a declarat prim-ministrul grec, în contextul tensiunilor de lungă durată cu Turcia privind suveranitatea și drepturile maritime în regiune.

Kyriakos Mitsotaki a subliniat că "suntem pregătiți să ne apărăm integritatea națională și drepturile suverane", menționând, totodată, că dialogul "reprezintă o alegere născută din încrederea în sine și din credința în dreptul internațional... Mesajul transmis de Megisti (denumirea oficială a insulei Kastellorizo) depășește granițele naționale, deoarece teritoriul său este, de asemenea, european".

Premierul Greciei, mesaj pentru locuitorii de pe insula Kastellorizo: O reducere permanentă cu 30% a TVA şi subvenții pentru combustibil

"Moștenirea mândriei este cea care ne inspiră și ne definește astăzi datoria față de Kastellorizo. Noi consolidăm securitatea insulei, îi susținem dezvoltarea și îmbunătățim constant viața de zi cu zi a locuitorilor săi. Prin taxe reduse și o reducere permanentă cu 30% a TVA. Prin subvenții pentru combustibil, eliminarea impozitului unic pe proprietate (ENFIA) și stimulente speciale pentru funcționarii publici care își desfășoară activitatea aici, precum și pentru companiile care investesc și creează locuri de muncă", a mai precizat premierul Greciei.

Kyriakos Mitsotakis a continuat cu noi măsuri de sprijin pentru Kastellorizo: "Introducem un stimulent salarial anual permanent de 5.000 de euro pentru personalul din toate serviciile publice, personalul de securitate și forțele armate care își desfășoară activitatea pe insulă – o măsură care va funcționa împreună cu un pachet suplimentar de stimulente din partea Ministerului de Interne".

Pentru rezidenții permanenți care locuiesc deja pe insulă, ajutorul financiar pentru relocare va fi acordat începând din 2027. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu destinat menținerii populației și dezvoltării insulei.

Alte beneficii pentru locuitorii insulei greceşti Kastellorizo

Grecia anunță și lucrări pentru modernizarea infrastructurii locale. Printre proiectele promise se află restaurarea portului principal, modernizarea aeroportului și a rețelei rutiere, precum și instalarea unor noi instalații de desalinizare.

Guvernul intenționează să consolideze și serviciile publice. Pe insulă vor fi asigurați profesori permanenți, vor fi introduse instrumente digitale în școli, iar unități medicale mobile vor fi trimise periodic pentru controale preventive.

O altă măsură vizează locuințele. Compania Hellenic Energy va renova clădiri de locuințe mai vechi pentru a asigura cazare gratuită pentru profesioniștii din sectorul public, precum medici, profesori și angajați ai autorității portuare.

Atena are în vedere și îmbunătățirea legăturilor cu Grecia continentală și cu restul insulelor din Dodecanez. De la începutul anului viitor este prevăzută o cursă săptămânală suplimentară subvenționată pe ruta Pireu-Rodos-Kastellorizo.