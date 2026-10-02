Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2026. Program pentru Budapesta, Praga, Colmar, Viena și alte orașe

4 minute de citit Publicat la 12:53 02 Oct 2026 Modificat la 12:53 02 Oct 2026

Târgul de Crăciun din Budapesta, stg, și Viena, dr. Imagini de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Turiștii care vor să viziteze cele mai cunoscute târguri de Crăciun din Europa își pot planifica deja călătoriile pentru sezonul festiv din această iarnă. Primele piețe de Crăciun se deschid încă din prima jumătate a lunii noiembrie, iar în mai multe orașe târgurile rămân deschise până la începutul lunii ianuarie 2027. Iată ce program au târgurile de Crăciun din Europa în 2026.

Viena, Budapesta, Praga, Colmar, Bratislava, Dresda, Berlin și Ljubljana au anunțat deja datele pentru principalele târguri și evenimente de Crăciun din 2026.

Când se deschide târgul de Crăciun de la Viena 2026

Unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din Viena, organizat în Piața Primăriei, Rathausplatz, se deschide pe 13 noiembrie 2026.

Târgul vienez va putea fi vizitat până pe 26 decembrie 2026. Programul obișnuit este zilnic, între 10:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, programul este redus, până la ora 18:30.

Piața de Crăciun de la Rathausplatz este însoțită de alte atracții de sezon, inclusiv Vienna Ice World, zone pentru copii și decorațiuni specifice perioadei Adventului.

Programul târgului de Crăciun de la Budapesta în 2026

La Budapesta, târgul de Crăciun din Vörösmarty Square își deschide porțile pe 13 noiembrie 2026 și va continua până în perioada Anului Nou.

Programul general este:

luni-joi: 11:00-21:00;

vineri-sâmbătă: 11:00-22:00;

duminică: 11:00-21:00.

Pe 24 decembrie, târgul va avea program special, între 10:00 și 14:00. În perioada 25-26 decembrie, programul este 12:00-18:00, iar de Revelion, pe 31 decembrie, târgul va fi deschis până la ora 3:00 dimineața.

Organizatorii precizează că expozanții de produse artizanale și trenulețul pentru copii vor fi prezenți până pe 28 decembrie, după care piața va fi pregătită pentru petrecerea de Anul Nou.

Budapesta are însă mai multe zone cu evenimente de Crăciun. Piața din jurul Bazilicii Sfântul Ștefan este, de asemenea, una dintre principalele atracții festive ale orașului. Datele pentru această piață trebuie verificate separat înaintea călătoriei, deoarece programul pentru sezonul 2026-2027 poate fi actualizat de organizatori.

Târgul de la Praga 2026 se deschide pe 28 noiembrie

Praga va deschide principalele sale târguri de Crăciun pe 28 noiembrie 2026.

Târgul din Piața Orașului Vechi (Old Town Square) va fi deschis până pe 6 ianuarie 2027. În aceeași perioadă, între 28 noiembrie și 6 ianuarie, este programat și târgul din Piața Wenceslas.

Târgul din Piața Republicii începe mai devreme, pe 25 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie. Un alt târg important, cel din Piața Păcii (Náměstí Míru), va putea fi vizitat între 20 noiembrie și 24 decembrie 2026, zilnic între 10:00 și 20:00.

Datele sunt publicate în calendarul oficial al Prague City Tourism.

Când începe târgul de Crăciun din Colmar din 2026

Colmar, una dintre cele mai populare destinații din Alsacia în perioada sărbătorilor, își deschide târgurile de Crăciun pe 23 noiembrie 2026.

Târgurile din Place Jeanne d'Arc și Petite Venise sunt programate până pe 29 decembrie 2026, cu un program care diferă în funcție de zi.

În general, de luni până joi târgurile funcționează între 11:00 și 19:00, iar vinerea, sâmbăta și duminica programul este mai lung, până la ora 20:00. Pentru 24 decembrie este anunțat un program special, între 11:00 și 17:00.

La Petite Venise, vizitatorii vor găsi și celebrele căsuțe colorate, în timp ce piața din Place Jeanne d'Arc este axată în special pe produse locale și tradiții alsaciene.

Târgurile de Crăciun din Bratislava se deschid pe 26 noiembrie 2026

În capitala Slovaciei, târgurile oficiale de Crăciun se deschid pe 26 noiembrie 2026, la ora 18:00.

Evenimentele se desfășoară în principal în Piața Principală și Piața Hviezdoslav și vor continua până pe 3 ianuarie 2027.

Programul obișnuit este zilnic, între 10:00 și 22:00, cu excepția zilelor de 24 și 25 decembrie.

Organizatorii pregătesc produse tradiționale slovace, mâncare internațională, obiecte artizanale și diverse activități pentru vizitatori. În centrul orașului va fi amenajată și o zonă festivă cu brazi decorați de copii.

Dresda deschide unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun

Celebrul Striezelmarkt din Dresda, prezentat de organizatori drept cel mai vechi târg de Crăciun din Germania, începe pe 25 noiembrie 2026 și se încheie pe 24 decembrie.

Târgul are loc în Altmarkt și reunește peste 200 de comercianți, cu produse artizanale, specialități culinare și tradiții specifice regiunii Saxonia.

În ziua deschiderii, 25 noiembrie, programul este între 16:00 și 21:00. Din 26 noiembrie până pe 23 decembrie, târgul este deschis zilnic între 10:00 și 21:00, iar în Ajun, pe 24 decembrie, între 10:00 și 14:00.

Târgurile de Crăciun din Berlin încep din noiembrie 2026

Berlinul are zeci de piețe și evenimente de Crăciun, cu date diferite de deschidere.

La Alexanderplatz, unul dintre cele mai cunoscute târguri va fi deschis între 23 noiembrie și 26 decembrie 2026, zilnic între 11:00 și 22:00.

Un alt eveniment important este Berliner Glühwald, organizat la Uber Platz. Acesta începe mai devreme, pe 6 noiembrie 2026, și continuă până pe 3 ianuarie 2027. Programul este de miercuri până duminică, începând cu ora 16:00.

Ljubljana intră în atmosfera de sărbătoare pe 27 noiembrie 2026

În capitala Sloveniei, programul festiv „Festive December” începe pe 27 noiembrie 2026 și continuă până pe 15 ianuarie 2027.

Târgul de Crăciun, tarabele cu mâncare și băuturi și numeroasele evenimente gratuite se desfășoară în centrul istoric al Ljubljanei. Programul festiv include concerte și evenimente pentru adulți și copii, iar atmosfera de sărbătoare continuă și după Anul Nou.

Calendarul târgurilor de Crăciun din Europa în 2026

Pentru cei care vor să își planifice din timp vacanța, principalele date anunțate oficial sunt:

Berlin – Glühwald: 6 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

Viena – Rathausplatz: 13 noiembrie – 26 decembrie 2026

Budapesta – Vörösmarty Square: din 13 noiembrie 2026, până în perioada Anului Nou

Praga – Piața Păcii: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026

Colmar: 23 noiembrie – 29 decembrie 2026

Dresda – Striezelmarkt: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026

Bratislava: 26 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

Ljubljana: 27 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027

Praga – Old Town Square și Wenceslas Square: 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

Datele și programele pot suferi modificări înainte sau în timpul sezonului, astfel că turiștii ar trebui să verifice calendarul oficial al orașului sau al organizatorului înainte de plecare.