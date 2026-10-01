Reguli noi pentru bagajul de cabină în Uniunea Europeană. Ce dimensiuni și ce greutate sunt permise

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Pasagerii care zboară în interiorul UE ar putea avea în curând dreptul la mai mult bagaj de mână, fără să plătească în plus. Schimbarea face parte dintr-o reformă amplă a drepturilor pasagerilor, scrie Euronews.

Parlamentul European și statele membre au ajuns în iunie la un acord provizoriu privind noile reguli pentru pasagerii aerieni. Este prima revizuire majoră a legislației din 2004 încoace.

Potrivit noilor reguli, pasagerii care cumpără un bilet standard vor avea dreptul la două bagaje de mână gratuite.

Primul este un obiect personal mic, cum ar fi o geantă sau un rucsac, care trebuie să încapă sub scaunul din față. Al doilea este un bagaj de cabină mai mare, de până la 7 kg, cu dimensiuni însumate de cel mult 100 cm.

Modificările ar urma să intre în vigoare cel mai devreme la sfârșitul lui 2027. Octombrie 2027 este considerată, deocamdată, prima dată posibilă. Regulile trebuie însă să parcurgă mai întâi etapele rămase ale procesului legislativ european.

Parlamentul European spune că noile prevederi le dau pasagerilor dreptul de a lua la bord un obiect personal „fără taxă suplimentară”. Asta ar putea pune capăt unora dintre costurile în plus pe care companiile aeriene le percep acum pentru bagajul de cabină.

Parlamentul a decis, totodată, că operatorii vor putea oferi în continuare tarife mai mici pasagerilor care aleg să călătorească fără bagaj de mână. Nu este clar însă cum va funcționa concret acest sistem de prețuri după intrarea în vigoare a noilor reguli.

Schimbările fac parte dintr-o reformă mai largă a drepturilor pasagerilor aerieni în UE. Aceasta acoperă și întârzierile, anulările și despăgubirile.

Pentru călători, schimbarea esențială este că tariful standard va trebui să includă atât obiectul personal de sub scaun, cât și un bagaj mic de cabină. Pasagerii nu vor mai fi nevoiți să plătească separat pentru acesta din urmă.

Veștile nu sunt bune pentru pasagerii britanici, care nu mai sunt considerați cetățeni europeni de la intrarea în vigoare a Brexitului.

Unul dintre cei mai mari operatori din țară, easyJet UK, spune că pasagerii nu vor putea profita de noile reguli pe zborurile de plecare din Regatul Unit, potrivit unui material publicat de Which?.

Situația este valabilă pentru toate companiile aeriene cu sediul în Regatul Unit, inclusiv British Airways și Jet2.

Potrivit easyJet, pasagerii care pleacă din Regatul Unit nu vor beneficia de un bagaj de mână gratuit, în ciuda noilor reguli din Europa.

Compania a precizat că regulile se vor aplica pasagerilor britanici „doar pe zborurile de întoarcere din țările UE”.

EasyJet spune însă că, la fel ca toate celelalte companii aeriene britanice, își revizuiește propriile reguli privind bagajele, pregătindu-se pentru momentul în care legislația UE va intra în vigoare.