Ani de zile, turiștii au pus monede în crăpăturile Giant's Causeway pentru noroc. Acum, au fost extrase 20 de kg pentru a salva situl

Monede lăsate de turiști în crăpăturile Giants Causeway pentru noroc. Sursa foto: Causeway Coast & Glens Heritage Trust/ The Giants Causeway via Facebook

De multe ori, acțiunile oamenilor depășesc simplitatea unei tradiții și ajung să reprezinte un pericol pentru mediu. Așa s-a întâmplat în cazul The Giant's Causeway, în Irlanda de Nord, unde oamenii au început să introducă monede în crăpăturile dintre coloanele de bazalt pentru a atrage norocul.

Recent, National Trust a fost nevoit să scoată peste 20 de kilograme de monede din crăpăturile formațiunii vechi de aproximativ 60 de milioane de ani. Este vorba despre circa 10.000 de monede pe care vizitatorii le-au îndesat între roci, provocând deteriorarea acestora din interior, potrivit Times of India.

Situl inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO este administrat de organizația pentru conservarea patrimoniului.

„Monedele provocau pagube considerabile”

„Este o ușurare; monedele provocau pagube considerabile”, a declarat Cliff Henry, responsabilul pentru programele de informare despre natură al organizației, potrivit unui material publicat de Vozpopuli.

Problema monedelor nu ținea de aspectul estetic, ci de procesul chimic pe care îl declanșau. „Aceste monede se oxidau și se dilatau și reușeau să exercite presiune asupra întregii coloane de rocă aflate deasupra lor, împingând-o în sus”, a explicat Henry. Bazaltul începea să se fisureze și să se dezintegreze chiar în apropierea acestor îmbinări.

„Se oxidează și își măresc grosimea de până la trei ori”

Potrivit unui raport al Geological Survey of Northern Ireland, fenomenul este provocat de „delaminarea expansivă a monedelor pe măsură ce acestea se oxidează”.

Henry a explicat fenomenul astfel: „Se oxidează și își măresc grosimea de până la trei ori, exercitând o presiune enormă asupra rocii din jur și provocând desprinderea și sfărâmarea acesteia.”

Expertul a pus deteriorarea și pe seama structurii monedelor. Acestea „au un miez dintr-un metal și un strat subțire dintr-un alt metal”, ceea ce a dus la acoperirea unor porțiuni întregi din rocile întunecate cu rugină portocalie.

„Monedele britanice din «cupru», produse din 1992, au un miez din oțel acoperit cu un strat subțire de cupru, în timp ce monedele de 5, 10 și 20 de penny sunt fabricate din oțel placat cu nichel. Atunci când monedele încep să corodeze, oțelul se corodează adesea mai repede și se separă de metalul diferit din stratul exterior. Această delaminare face ca bazaltul să se desprindă în foițe. Monedele de aici se corodează și mai repede deoarece sunt frecvent stropite cu apă sărată, iar amestecul de metale accelerează procesul de degradare”, a adăugat el.

Procesul de extragere

Întregul proces de îndepărtare a monedelor a durat aproape 200 de ore și a fost realizat de Nathan Morrow, un pietrar specializat în conservarea pietrei.

Pentru monedele introduse în crăpăturile aflate la marginea coloanelor au fost suficiente cleștele, însă în zonele în care vizitatorii bătuseră monedele pentru a le fixa în rocă a fost nevoie de un instrument special pentru refacerea rosturilor. Acesta a trebuit folosit cu extrem de multă atenție, pentru a nu deteriora chiar marginea coloanei pe care muncitorii încercau să o protejeze.

Nu a existat însă o metodă care să funcționeze de fiecare dată. Unele monede au fost scoase în doar câteva secunde, în timp ce altele au rezistat mai mult de 20 de minute.

„Unele erau înfipte foarte bine”, a povestit Henry. „A descoperit că, dacă reușea să le miște puțin și lucra înainte și înapoi, în cele din urmă reușea să le scoată.”

Amprenta perfectă

Ce ar trebui să facă vizitatorii atunci când ajung acum la Giant's Causeway?

În 2024, aproximativ 684.000 de turiști au trecut printre aceleași 40.000 de coloane de bazalt, formate în urmă cu aproximativ 60 de milioane de ani, atunci când lava s-a răcit și s-a contractat.

Potrivit legendei, Giant's Causeway a fost creat de uriașul Finn McCool și reprezintă unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din comitatul Antrim.

Formațiunile spectaculoase de rocă și îmbinările dintre coloanele de bazalt i-au ajutat pe oamenii de știință să studieze și să înțeleagă activitatea vulcanică antică și științele Pământului timp de peste 300 de ani.

Datorită valorii sale universale, a fenomenelor geologice excepționale și a frumuseții naturale deosebite, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1986, fiind primul obiectiv din Irlanda de Nord care a primit această recunoaștere.

Un gest care durează trei secunde, repetat de mii de ori în fiecare an, deteriorează treptat roca.

S-au găsit monede din toată lumea: „Îi rugăm pe oameni să renunțe la această practică”

Cele mai multe monede sunt din Marea Britanie sau din zona euro, însă printre ele se află și monede din Orientul Îndepărtat, Statele Unite și alte regiuni ale lumii.

„Știm că unii oameni vor să lase o amintire a vizitei lor, însă monedele provoacă pagube și îi rugăm pe oameni să renunțe la această practică”, a declarat Henry.

Au fost amplasate panouri în zonele cel mai grav afectate, iar organizația a transmis același mesaj și pe rețelele sociale.

Vizitatorii care vor totuși să lase ceva în urmă sunt încurajați să pună banii într-o cutie pentru donații, astfel încât aceștia să poată fi folosiți în scopuri practice.

Monedele sunt încă înfipte în rocă, iar finalizarea operațiunii de curățare va costa peste 30.000 de lire sterline.

Totuși, misiunea va putea fi considerată încheiată doar dacă oamenii renunță în cele din urmă la obiceiul de a introduce monede între îmbinările coloanelor.

Dintre monedele deja extrase, doar aproximativ 5% mai pot fi folosite. Restul sunt prea îndoite sau corodate pentru a mai putea fi schimbate.