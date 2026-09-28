O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo

Franziska Schmidt s-a mutat înapoi în Germania după ce a stat 2 ani în Zanzibar FOTO: Instagram/ franzi_testet_auswandern

După o vacanță petrecută în Zanzibar, o femeie de 38 de ani s-a îndrăgostit atât de mult de insulă încât a început să se gândească serios să se mute aici. Și a început să-și facă planuri. Și foarte curând Franziska Schmidt s-a mutat în Zanzibar cu planuri mărețe, dar lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta.

Franziska Schmidt și-a împlinit visul multor oameni și și-a schimbat locuința din Germania cu o casă la malul mării, în Zanzibar. Astăzi, mama singură locuiește din nou la Berlin și a renunțat la viața de pe insula din Oceanul Indian din mai multe motive. Publicația germană WELT a discutat cu ea despre experiențele sale în străinătate, precum și despre întoarcerea în Germania.

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Impulsul pentru noua ei viață a venit în urma unei călătorii din 2022. Schmidt povestește că, la acea vreme, era complet epuizată. „Pe de o parte, din cauza vieții de zi cu zi ca mamă singură, iar pe de altă parte, din cauza serviciului, care era incompatibil cu viața mea”, a explicat femeia în vârstă de 38 de ani. Nici în viața personală lucrurile nu mergeau bine. Atunci a zburat pentru prima dată împreună cu mama și fiul ei în Zanzibar, o insulă situată în largul coastei de est a Africii. Zanzibar face parte din Tanzania.

Mutarea în Zanzibar

Ajunsă în Zanzibar, Schmidt a început să-și pună la îndoială viața de până atunci. „Mi s-au deschis brusc ochii. M-am întrebat: De ce îmi irosesc viața în felul acesta? Chiar și în timpul vacanței am avut interviuri pentru noi locuri de muncă, ca să pot ieși din viața mea din Berlin”, a spus Schmidt.

Acest gând nu i-a mai dat pace nici după întoarcerea în Germania. „Odată revenită în Germania, îmi spuneam mereu: Viața mea poate fi și altfel. Trebuie să fie altfel”, a subliniat Schmidt.

La aproximativ două-trei săptămâni mai târziu, a rezervat din nou un zbor spre Zanzibar. De această dată a călătorit singură cu fiul ei și a început imediat să caute terenuri. În același an, a luat unul dintre acestea în arendă și a început construcția casei. Visul unei vieți în Zanzibar începea să prindă tot mai mult contur.

În 2024, Schmidt s-a mutat în cele din urmă în Zanzibar. „Eram plină de entuziasm”, a spus ea. Între 2022 și 2024, s-a pregătit pas cu pas pentru o viață pe termen lung pe insulă. La fiecare trei luni zbura de la Berlin spre locul în care își dorea să trăiască, se ocupa de construcția casei, se informa despre școlile pentru fiul ei și își făcea contacte la fața locului.

„Desigur, eram conștientă că viața de acolo este diferită și că trebuia să accept anumite compromisuri. Cu toate acestea, eram convinsă că ajunsesem să cunosc Zanzibarul suficient de bine”, a spus Schmidt. „Și, în toate deciziile, pentru mine era deosebit de important cum îi va fi copilului meu”.

Schmidt își asigura veniturile din mai multe activități: UGC (conținut generat de utilizatori), marketing afiliat, tranzacționare pe piețele financiare și un loc de muncă la distanță. Însă, treptat, entuziasmului de la început i s-a alăturat realitatea vieții de zi cu zi.

„În ciuda tuturor pregătirilor, am subestimat cât de mult te pot uza, încetul cu încetul, anumite lucruri”, a explicat Schmidt. „Nu erau aceleași probleme ca în Germania, cum ar fi, de exemplu, penele de curent. Puteam rămâne câteva ore fără să lucrăm, fără să ne încărcăm telefoanele sau să aprindem lumina. Dacă nu se reumplea rezervorul de apă, nu puteai face duș. Dacă voiam să cumpăr scutece, se întâmpla ca supermarketul să fie gol, pentru că nu mai fuseseră făcute livrări. Era vorba despre a găsi mereu o soluție pentru câte o problemă”.

Viața de vis în Zanzibar avea însă un inconvenient

După nașterea fiicei sale, a început să privească multe lucruri diferit. În special, dorința de a avea o comunitate în jurul ei și mai multă siguranță a devenit mai puternică.

„Dintr-odată, sentimentul de siguranță a ajuns pe primul loc. Deși ne făcuserăm prieteni acolo, oamenii se schimbă foarte des pe insulă, iar multe relații rămân doar temporare. În plus, penele frecvente de curent făceau munca extrem de dificilă. Dacă lucrezi online, electricitatea este esențială”, a spus Schmidt.

Și din punct de vedere cultural a observat că anumite valori nu se potriveau cu viața ei de mamă singură, mai ales în ceea ce îi privea pe copii.

„Fiul meu crește și vrea să încerce diferite sporturi, să meargă la muzee sau să experimenteze cu tehnologia. În Zanzibar nu ar fi existat oferta culturală potrivită pentru el”.

După un timp, Schmidt a renunțat la viața de pe insulă și s-a întors la Berlin. „La început mi-a fost greu să mă readaptez la structură”, a povestit ea. Există însă și lucruri pe care le apreciază, de exemplu supermarketurile aprovizionate. În Germania, își păstrează și sursele de venit din activitățile digitale și, în prezent, lucrează și cu jumătate de normă la vechea companie unde era angajată înainte de mutarea în Zanzibar.

„În plus, mama mea poate petrece timp cu nepoții ei”, a mai spus Schmidt.

Despărțirea de Zanzibar nu a fost, însă, ușoară.

„Când începe din nou să se răcească vremea, dorul de Zanzibar este cel mai puternic. În plus, copiii sunt o parte importantă a societății de acolo: când mergeam la supermarket în calitate de mamă, femeia de la casă îmi lua repede bebelușul din brațe, astfel încât eu să-mi pot face cumpărăturile. Ca mamă singură, acest lucru schimbă enorm situația. În Germania lipsește complet acest lucru”.

„Zanzibar va rămâne întotdeauna o a doua casă pentru mine. Dar, ca loc principal de trai, nu este potrivit pentru mine”, spune ea. Între timp, și-a vândut casa din Zanzibar.

Ce sfaturi are pentru cei care vor să emigreze

Franziska Schmidt povestește în mod regulat, pe canalul ei de Instagram franzi_testet_auswandern, despre experiențele sale din timpul perioadei petrecute în Zanzibar și după revenirea din străinătate.

Pentru toți cei care se gândesc să emigreze, Schmidt are în special trei sfaturi:

„În primul rând: dacă aveți curajul și nu există circumstanțe esențiale care să vă împiedice, ar trebui să încercați.

În al doilea rând: din punct de vedere financiar, ar trebui să vă organizați astfel încât să fiți asigurați cel puțin pentru primele șase luni și să aveți suficiente economii de rezervă. Și ar trebui să vă construiți ceva și pe lângă, poate un loc de muncă la distanță.

În al treilea rând: înainte de a emigra definitiv, trăiți mai întâi o perioadă în locul în care vă doriți să ajungeți. Mergeți acolo câteva luni și vedeți dacă această cultură vi se potrivește și dacă vă înțelegeți cu oamenii de acolo. Nu aș recomanda nimănui să emigreze pur și simplu de pe o zi pe alta”.